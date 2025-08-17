SEA Games 33, kiểm tra giới tính bằng hormon rất cần thiết nhưng tranh cãi sẽ bùng nổ 17/08/2025 12:17

(PLO)-SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan tuyên bố kiểm tra giới tính qua hormon, nhưng cách thức tiến hành ra sao sẽ là điều tranh cãi.

SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đã chính thức ra thông báo kiểm tra giới tính qua hormon, điều này là cần thiết và đúng với xu thế thời đại.

...Sự phát triển của y học nói chung và các loại dược chất nói riêng ngày nay rất đa dạng và dễ tiếp cận. Một VĐV muốn tăng cường sức mạnh, độ bền... chỉ cần “chích” một liều hormon là hiệu quả ngay tức thì.

SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan sẽ kiểm tra hormon giới tính theo kiểu như kiểm tra doping ngẫu nhiên. Ảnh: CTP

SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan quyết “ngay và luôn” chuyện kiểm tra giới tính qua hormon là thức thời và phù hợp với xung hướng thời đại... Tổng thống D.Trump của Mỹ, chủ nhà Olympic Los Angeles 2028 cũng nêu kế hoạch tương tự: “Tôi không muốn để những... gã đàn ông thi đấu giành giật những tấm huy chương với phụ nữ”.

Chuyện giới tính nếu những tổ y học chức năng thể thao có chức năng kiểm tra qua hình thể như các bộ phận sinh dục, điều này không hiệu quả và cũng không phù hợp để xác định... Nó phải là hormon, lượng hormon nam (testoterone, hay Steroid) trong đơn vị mililite máu phải dưới ngưỡng quy định, còn bằng hoặc vượt thì không thể gọi là nữ.

Tay đập bóng chuyền Aprillia của đội tuyển bóng chuyền Indonesia từng một thời "gây bão" ở Đông Nam Á. Aprillia thuộc giới tính thứ 3. Ảnh: Bola

SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đã tuyên bố kiểm tra giới tính qua hormon là phù hợp xu hướng thời đại và yêu cầu đặt ra của phong trào Olympic.

Những kỳ Olympic trước VĐV cự ly ngắn Caster Semenya, người Nam Phi có cơ bắp, yết hầu (trái khế) và đặc điểm khác... như nam, cô thao túng nhiều cự ly ngắn... cho đến khi bị cấm không được thi đấu. Tuy nhiên điều tra vẫn cho thấy, từ lúc sinh ra qua tài liệu, khai sinh, hàng xóm... bệnh viện thì Semenya... đều là nữ. Tuy nhiên lượng hormon nam trong người cô quá nhiều... dẫn đến cơ bắp và yếu hầu phát triển như nam khi chơi điền kinh... Tất cả ngày càng chống lại Caster Semenya... Đó là thời điểm thách thức y học, thách thức Cơ quan chống doping của thể thao. Nhưng Caster Semenya vẫn không được thi đấu trong sự ấm ức và cô đã dọa kiện LĐĐK Quốc tế.

...Đến Olympic Paris 2024 có hai trường hợp là võ quyền Anh Imane Khelif của Algeria và Lin Yu Ting của Đài Loan... trở nên vụ ồn ào lớn và đấy là thời điểm, Tổng thống D. Trump lên tiếng và ông cũng hứa Olympic Los Angeles 2028 sẽ không có chuyện này.

...Nay Imane Khelif hay Lin Yu Ting nếu tiếp tục muốn thi đấu giải nữ phải giải phẫu “hạn chế” tuyến hormon nam nhằm không vượt ngưỡng cho phép.

Chuyện hormon cũng chỉ gây tranh cãi ở một số liên đoàn như các môn võ, điền kinh... hay có các VĐV nghi ngờ ngờ giới tính nhiều môn khác không có ý kiến.

Nhiều liên đoàn các môn yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phải đưa ra một chuẩn mực chung về ngưỡng hormon nam cho phép trong những VĐV nữ qua đó tất cả các liên đoàn môn phải tuân thủ.

Tuy nhiên thời gian qua, IOC bận đại hội, bị phân cực trong vấn đề thể thao Nga nên chưa thảo luận về vấn đề này. Nay có có vẻ như mạnh liên đoàn nào liên đoàn đó tiến hành.

Tuy nhiên việc SEA Games 33,chủ nhà Thái Lan quyết liệt vấn đề này là chuẩn, không thể để “những gã đàn ông giành giật huy chương với phụ nữ”.

Chẳng phải chủ nhà Thái Lan phải lấy mẫu máu xét nghiệm tất tần tật số VĐV tham dự SEA Games 33 (dự kiến 12 ngàn VĐV) mà chỉ kiểm tra ngẫu nhiên như nghi ngờ doping do biểu hiện sức mạnh vượt trội (đáng ngờ) hoặc chỉ kiểm tra nhóm VĐV đoạt huy chương mà thôi.

Chẳng hạn như vừa qua hai VĐV của đội tuyển bóng chuyền U-21 Việt Nam tham dự giải Trẻ thế giới tại Surabaya, Indonesia có phong độ cực cao và bị kiểm tra ngẫu nhiên về giới tính.

Đây là một câu chuyện sẽ còn nổ ra tranh luận dài dài. Giới tính thứ 3, đó là điều mà thế giới văn minh hầu hết các nước phương Tây luôn đi đầu trong việc đấu tranh nhằm mang lại sự bình đẳng cho họ...Vậy bây giờ họ bị loại ra khỏi cuộc chơi, rõ ràng là mâu thuẫn.

Trong những VĐV có hình thế “nửa nam, nửa nữ” thi đấu giải nữ rất nhiều người do... “trời sinh thế” lại chơi thể thao đỉnh cao nên các tuyến hormon nam tự nhiên càng phát triển mạnh hơn do sinh lý nhu cầu vận động nặng, thời gian dài.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, tạo sân riêng, đại hội thể thao riêng cho những VĐV thuộc giới tính thứ ba này. Tuy nhiên đến đây lại “đụng” vấn đề “bình quyền cho giới tính thứ ba” mà nhân loại tiến bộ đang đeo đuổi và đấu tranh.

SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan quyết chủ động “áp sát xu hướng” của thế giới và là SEA Games đầu tiên làm mạnh chuyện giới tính.