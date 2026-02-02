Tứ kết Futsal Asian Cup 2026, Indonesia - Việt Nam (19 giờ ngày 3-2): Tuyển Việt Nam gặp chủ nhà sân phải đẹp và phải đá... giờ vàng 02/02/2026 12:24

(PLO)-Tuyển Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải Futsal châu Á trong điều kiện mặt sân cực tốt và thi đấu vào giờ vàng.

Tuyển Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia tất nhiên phải sân đẹp, giờ thi đấu phải là giờ... vàng ở tứ kết giải Futsal châu Á vào lúc 19 giờ ngày 3-2. Fan Indonesia chưa quên hồi tháng 7 năm rồi trên chảo lửa Bung Karno U-23 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà 1-0 ở chung kết U-23 Đông Nam Á với bàn thắng vàng do Công Phương ghi.

Bây giờ ở tứ kết futsal Asian Cup 2026, tuyển Futsal Việt Nam gặp Indonesia trên sân Jakarta Arena. Đây là nhà thi đấu đỉnh cao nằm trong tổ hợp Senayan, bao gồm cả sân vận động chính Bung Karno ở trung tâm Jakarta.

Nhà thi đấu Jakarta Arena, nơi diễn ra trận tứ kết Indonesia - tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 3-2. Ảnh: AFC

Những trận đấu vòng bảng của nhiều đội tại Futsal Asian Cup 2026 này có sân chất lượng kém. Chẳng hạn như trận Việt Nam gặp Kuwait trên sân Jakarta International Velodrome. Cái tên “velodrome” (sàn đua xe đạp lòng chảo) không thôi đã nói lên tất cả. Sân này không có những tấm nhựa dày hay sàn gỗ chuyên dụng cho futsal mà là để đua xe đạp lòng chảo.

Ban tổ chức đã không xử lý rốt ráo mặt sân mà chỉ lấy giấy decal dán lên mặt gỗ làm sân... futsal. Những trận diễn ra trên sân này có chất lượng kém, cầu thủ rất hay vấp bóng, tuyển Việt Nam cũng là nạn nhân của mặt sân tạm bợ này. Nhìn vào mặt sân thấy nham nhở những “vết váng” do mồ hôi cầu thủ té ngã tạo ra, dụng cụ lau chùi không thể xử lý sạch sẽ như thường thấy.

Ông Hector Souto của Indonesia từng có thời gian dài làm HLV futsal tại Việt Nam và từng dẫn dắt U-20 Việt Nam dự VCK U-20 futsal châu Á. Ảnh:AFC

Bây giờ, tuyển Futsal Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia nên được “ăn theo” mặt sân chất lượng, lại đá giờ vàng. Đó là cơ sở để hy vọng, Việt Nam sẽ hưng phấn. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ biến áp lực từ bốn khán đài, trên mặt sân và thậm chí cả trọng tài thành cảm hứng thi đấu như cách thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam từng làm được ở “chảo lửa” Bung Karno.

Cuộc chạm trán gần nhất là SEA Games 33, tuyển Futsal Việt Nam đã đánh bại Indonesia 1-0 dù sau đó Indonesia đăng quang, còn Việt Nam về thứ tư. Futsal Indonesia hiện nay và trong quá khứ trên bình diện Đông Nam Á rất hay, cầu thủ cực khỏe, kỹ thuật điêu luyện, sức rướn, sức bền rất ấn tượng.

Thịnh Phát là nhân tố giàu kinh nghiệm giúp Việt Nam trụ tốt trước ép của chủ nhà Indonesia. Ảnh: AFC

Đây là trận “derby Đông Nam Á” lắm duyên nợ. Nếu như futsal Indonesia từng hai lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á thì Việt Nam chưa một lần có được. Lần thứ nhất, Indonesia đánh bại Thái Lan ở chung kết, lần thứ nhì họ đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ở chung kết tại Korat, Thái Lan năm 2024.

Trận tứ kết sắp tới giữa hai đội hứa hẹn nảy lửa, kịch tính giàu chất chuyên môn.