5 điểm ấn tượng trong trận MU thắng Fulham 02/02/2026 11:29

(PLO)- Benjamin Sesko cứu "quỷ đỏ" bằng bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng trong trận đấu kịch tính với Fulham là 1 trong 5 điểm nhấn ấn tượng trong trận MU thắng Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League.

MU thắng Fulham 3-2: Benjamin Sesko vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90+4 cho đội bóng của Michael Carrick, giúp "quỷ đỏ" biến nỗ lực gỡ hòa 2-2 muộn màng của Fulham thành công cốc.

Benjamin Sesko ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận, giúp Manchester United duy trì thành tích toàn thắng dưới thời Michael Carrick và vươn lên top 4 Premier League. Tưởng chừng như Manchester United đánh mất chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League nhưng Sesko đã có màn giải cứu ngoạn mục.

Amad Diallo và Joachim Andersen đều có những cú sút bị thủ môn cản phá ở cả hai đầu sân trước khi MU vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú đánh đầu mạnh mẽ của Casemiro từ quả đá phạt của Bruno Fernandes.

Tỷ số là 2-0 cho MU khi Casemiro thực hiện một đường chuyền không cần nhìn đầy tinh tế cho Matheus Cunha, người tung cú sút vào lưới từ một góc hẹp. Jorge Cuenca có một bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị sít sao, trước khi Sesko đánh đầu trúng cột dọc ngay trong pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Sesko là người hùng của MU trong trận thắng Fulham 3-2. ẢNH: Carl Recine

Jimenez đã giúp Fulham rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt đền sau khi bị Harry Maguire phạm lỗi trong vòng cấm, và Kevin vào sân từ băng ghế dự bị đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 tuyệt đẹp bằng một cú sút đẹp mắt. Nhưng Sesko đón đường chuyền của Bruno Fernandes dứt điểm tung nóc lưới ấn định tỷ số 3-2 cho MU.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý trong trận đấu tuyệt vời tại Old Trafford.

VAR sửa chữa sai lầm

Manchester United có hai cơ hội đòi phạt đền trong những phút đầu trận đấu và cả hai lần Cuenca đều đã chạm được bóng trước bằng mũi giày. Hậu vệ của Fulham lao vào tranh chấp với Bryan Mbeumo trước, và trọng tài John Brooks đã từ chối cho MU hưởng penalty.

Nhưng vài phút sau, trọng tài Brooks chỉ tay vào chấm phạt đền khi Cuenca phạm lỗi với Matheus Cunha sát đường biên ngang. Các đoạn video chiếu lại cho thấy cầu thủ người Tây Ban Nha rõ ràng đã chạm bóng trước, vì vậy trọng tài Brooks buộc phải thay đổi quyết định. Điều thú vị là, VAR đã thay đổi quyết định phạt đền thành một quả đá phạt ngoài vòng cấm, do Cuenca đã kéo áo Cunha, điều này khiến HLV Marco Silva của Fulham phải nhận thẻ vàng vì phản đối trọng tài.

Đó là một quyết định quan trọng khi chính từ pha đá phạt này, đội trưởng Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm cho Casemiro bật cao hơn Cuenca đánh đầu mạnh mẽ hạ gục Bernd Leno, mở tỉ số 1-0 cho Manchester United.

Trọng tài chuyển quả 11m thành pha đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn mở tỉ số của MU. ẢNH: Matt McNulty

2. Cunha tỏa sáng khi trở lại đội hình xuất phát

HLV Michael Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát trong hai trận đấu đầu tiên dẫn dắt MU thắng cả Manchester City và Arsenal, nhưng ông buộc phải thực hiện sự thay đổi đầu tiên trong trận gặp Fulham, do Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Dorgu đã tỏa sáng ở cánh trái trong các trận đấu với Man City và Arsenal với 2 bàn thắng. Giải pháp của Carrick là đưa Cunha vào đội hình chính thay Dorgu. Kết quả là Manchester United tạo ra ưu thế vượt trội ở khu vực giữa sân, khiến hậu vệ phải Timothy Castagne của Fulham không thể chống đỡ. Bàn thắng của Cunha là một ví dụ điển hình, cầu thủ người Brazil tìm được khoảng trống ở cánh phải rồi tung cú sút mạnh vào góc cao khung thành nâng tỉ số lên 2-0.

Cunha có pha dứt điểm rất hay. ẢNH: Carl Recine

3. Sự chờ đợi của Fulham

Premier League đã đảm bảo các quyết định việt vị bán tự động sẽ giúp trận đấu diễn ra nhanh hơn và giảm thiểu những sự chậm trễ kéo dài. Nhưng thực tế lại không như vậy và một lần nữa, ở Old Trafford lại có những phút giây chờ đợi đầy căng thẳng trong hiệp hai khi Fulham hồi hộp chờ xem liệu bàn thắng của họ có được công nhận hay không.

Bàn thắng đến một cách lộn xộn khi hậu vệ của Fulham đưa bóng vào lưới MU sau khi cả cú đá của Raul Jimenez và nỗ lực của Samuel Chukwueze đều bị chặn lại. Sau hơn bốn phút, VAR quyết định rằng Chukwueze đã việt vị trong gang tấc, đồng nghĩa bàn thắng của Fulham không được công nhận.

Bàn thắng của Cuenca bị VAR từ chối. ẢNH: AFP

4. MU chống lại sự trở lại của Fulham

Fulham thắp lại hi vọng khi Maguire phạm lỗi với Jimenez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jimenez thực hiện pha chạy đà hơi khựng lại nhưng tung cú dứt điểm chính xác vào góc cao khung thành, rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 85.

Kevin sau đó sút bóng vào góc cao khung thành để gỡ hòa 2-2 cho Fulham ở phút 90+1, nhưng Manchester United không hề nản lòng khi Sesko giữ ba điểm ở lại Old Trafford vào phút 90+4.

5. Carrick trình bày lập luận của mình

Có 5 điểm ấn tượng trong trận MU thắng Fulham. ẢNH: MIRROR

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải. MU dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV chính thức vào cuối mùa giải. Nhưng với việc Carrick đang thể hiện ấn tượng trên băng ghế huấn luyện với 3 trận toàn thắng cả 3, lãnh đạo MU có thể sẽ không cần tìm HLV khác.

Bởi vì những màn trình diễn của MU dưới thời Carrick khác biệt hoàn toàn so với giai đoạn cuối triều đại của Ruben Amorim. Sơ đồ 3-4-2-1 đáng sợ của Amorim đã biến mất. Tất cả các cầu thủ MU đều chơi ở vị trí tốt nhất của họ dưới thời Carrick. Họ trông linh hoạt hơn trong tấn công và chắc chắn hơn nhiều trong phòng ngự, bất chấp sự chao đảo ở những phút cuối trận. Và quan trọng nhất, MU cứ tiếp tục giành chiến thắng.