MU được yêu cầu ngăn chặn vụ chuyển nhượng McTominay 01/02/2026 13:56

Huyền thoại "quỷ đỏ" Teddy Sheringham lo sợ việc Scott McTominay trở lại Premier League khi MU được yêu cầu ngăn chặn tiền vệ người Scotland đang chơi cho Napoli này gia nhập kình địch Liverpool.

Scott McTominay đã được cảnh báo rằng Manchester United phải là điểm đến duy nhất của anh nếu anh quyết định trở lại Premier League. Cầu thủ 28 tuổi người Scotland rời Old Trafford vào năm 2024 sau 22 năm gắn bó với "quỷ đỏ" để gia nhập Napoli với mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng Anh và đã tỏa sáng kể từ khi chuyển đến Serie A thi đấu.

McTominay đã giành chức vô địch Serie A năm ngoái, mang về cho anh những giải thưởng cá nhân khi giành cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A và Cầu thủ của năm Serie A. Anh cũng nhận được đề cử Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, với những màn trình diễn xuất sắc tại Napoli đã biến anh trở thành một nhân vật được người hâm mộ yêu mến tại thành phố này của Ý. Kể từ khi rời Manchester, McTominay đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm dành cho CLB mà anh từng ủng hộ từ khi còn trẻ, dù hiện tại anh đã ổn định cuộc sống ở Ý.

MU được yêu cầu ngăn chặn McTominay gia nhập Liverpool. ẢNH: EPA

Mặc dù việc trở lại CLB cũ của McTominay có vẻ khó xảy ra trong tương lai gần, nhưng theo huyền thoại của MU Teddy Sheringham, "quỷ đỏ" vẫn nên là đội bóng Anh duy nhất mà McTominay khoác áo. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Mr Q, cựu tiền đạo của Manchester United Teddy Sheringham tuyên bố sẽ là một "sự bất công" nếu MU để cho McTominay khoác áo một đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh.

Teddy Sheringham nói: "Nếu McTominay trở lại Anh, thì Manchester United không thể nào bỏ lỡ cậu ấy được. Cậu ấy đơn giản là không thể trở lại Ngoại hạng Anh mà không đến Manchester United. Đó sẽ là một điều phi lý. Điều đó không thể xảy ra".

Khi được hỏi về khả năng McTominay có thể chuyển đến Liverpool bất chấp mối liên hệ với Man United, Sheringham tỏ ra bối rối và bác bỏ hoàn toàn khả năng đó. Ông nói: "McTominay và Liverpool? Thật sao? Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Giữa Manchester United và Liverpool có quá nhiều mâu thuẫn nên cậu ấy thậm chí không thể cân nhắc đến việc gia nhập đội bóng đó. Nếu McTominay trở lại Premier League, cậu ấy phải đến Old Trafford, chắc chắn là theo quan điểm của Manchester United".

Sheringham, người đã cùng MU giành cú ăn ba lịch sử trong mùa giải huyền thoại 1998 - 1999, là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất việc MU bán McTominay cho Napoli, cho rằng CLB cũ của ông đang rất cần một cầu thủ có phẩm chất như McTominay ngay lúc này.

McTominay đang chơi rất hay tại Napoli. ẢNH: EPA

Teddy Sheringham nói thêm: "Tôi rất buồn khi thấy McTominay thi đấu tốt như vậy ở một nơi khác. Manchester United thực sự cần Scott McTominay ngay lúc này. Khi cậu ấy ra đi, tôi không vui. Cậu ấy là một trong những cầu thủ luôn nỗ lực hết mình khi mọi chuyện không suôn sẻ và luôn tạo ra những điều kỳ diệu.

Tôi nghĩ đó chính xác là những gì bạn cần khi đang gặp khó khăn. Vì vậy, khi McTominay ra đi, tôi thực sự không vui, và rồi thấy cậu ấy thành công rực rỡ như vậy càng khiến tôi nhận ra đây là một quyết định sai lầm của Manchester United. Nhưng tôi rất vui mừng cho McTominay về mặt cá nhân khi cậu ấy đang làm rất tốt ở Ý".

Mặc dù gặp khó khăn ở tuyến giữa, điều đó không ngăn cản Manchester United giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trên sân khách Emirates trước Arsenal tại Premier League. Đêm nay 1-2, Manchester United cần phải thắng Fulham để trở lại Top 4 ngoại hạng Anh, sau khi tạm mất vị trí này vào tay Chelsea, đội vừa có màn ngược dòng ngoạn mục hạ West Ham 3-2, trong lúc Liverpool cũng thắng dễ Newcastle 4-1, còn Arsenal "hủy diệt" Leeds United 4-0 ở vòng 24 Premier League.