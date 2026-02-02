Bóng đá là cọ xát, nhưng bị “cướp” hết cơ hội thì sao phát triển?! 02/02/2026 14:53

(PLO)-Các CLB Đông Nam Á đều dùng ngoại binh áp đảo ở giải châu lục, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề thành tích. Bóng đá là cọ xát nhưng cầu thủ nội không có cơ hội làm sao đội tuyển mạnh?

Vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lamsam (Madam Pang) đã thông kế hoạch tăng quota ngoại binh mùa giải Thai-League 1 2026-2027. Bóng đá là cọ xát, trui rèn, nhưng cầu thủ nội bị tước hết cơ hội thì sao phát triển được?!

Theo đó Thai-League 1 mùa 2026-2027 từ đăng ký 7 ngoại binh lên 10 ngoại binh, ra sân cùng lúc từ 5 ngoại binh lên 7 ngoại binh. Chưa kể các CLB của Thái Lan hiện nay cũng đầy rẫy cầu thủ ngoại nhập tịch được tính là cầu thủ nội. Nhiều trận đấu Thai-League 1 trông giống như trận đấu...ngoại hạng Anh. Bóng đá Đông Nam Á nói riêng không thể bắt chước châu Âu vì nó đang rất yếu, cần có phương án phát triển cầu thủ nội, tạo điều kiện cho họ thi đấu thật nhiều.

AFC Champions League 2 là giải đấu rất chất lượng so với mặt bằng Đông Nam Á, nhưng ngoại binh lấy hết suất của cầu thủ nội. Ảnh: AFC

Hãy nhìn J-League và K-League của Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy họ thuộc đẳng cấp hàng đầu châu Á, nhưng chẳng là gì so với châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Với mặt bằng như thế so với bình diện thế giới nên các CLB của Nhật lẫn Hàn Quốc dùng cầu thủ ngoại rất chừng mực, mỗi đội tối đa khoảng 5 cầu thủ.

Điều này vừa giúp chất lượng trận đấu cao, vừa có nhiều cơ hội cho cầu thủ nội ra sân nhiều để cọ xát và tất nhiên chất lượng đội tuyển sẽ cao. Người Nhật lẫn người Hàn tính đến việc đạt trình độ thế giới nên họ rất cân nhắc quota ngoại binh nhằm giúp cầu thủ nội có cơ hội ra sân tiếp cận trình độ cao để đội tuyển được hưởng lợi.

Còn Đông Nam Á lại tăng chất lượng bằng việc tăng ngoại binh quá cao dẫn đến cầu thủ nội hầu như hết cửa ra sân và như thế đội tuyển ngày càng đi xuống. Nhìn bóng đá Thái Lan, Malaysia, Indonesia thấy rất rõ.

Với Việt Nam, qua hai mùa châu lục (AFC Champions League 2), thành tích cao nhất của TX. Nam Định là vào vòng 16 đội và thua thảm Sanfrecce Hiroshima 7-0 (đi và về) dù họ thường dùng 8 đến 9 ngoại binh mỗi trận.

Đây là CLB Lion City Sailors của Singapore nhưng như một CLB ở... trời Âu, chỉ có mỗi cựu binh Hariss Harun (đội trưởng) là người Singapore. Ảnh: AFC

Mùa giải châu Á 2025-2026, TX.Nam Định cũng bị loại ngay sau vòng bảng. Cái sân chơi châu lục ấy, nếu dùng ngoại binh vừa phải, tạo điều kiện cho cầu thủ nội đá nhiều hơn, nhất định họ sẽ được nâng chất lượng chuyên môn.

Bóng đá Đông Nam Á muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với phần còn lại thì thay vì bỏ tiền nhập tịch nên đào tạo trẻ thật căng cơ, nâng chất hàng ngũ HLV đào tạo trẻ... Ở đây, lãnh đạo LĐBĐ và Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp có vai trò rất lớn trong việc cấp quota ngoại binh để tạo điều kiện cho cầu thủ nội phát triển.

Vẫn biết rằng bóng đá là sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng với Đông Nam Á cần phải có "chính sách bảo hộ" để "hàng nội" có cơ hội phát triển.