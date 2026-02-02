Thua là hết mơ: Chủ nhà Indonesia – Việt Nam, sinh tử 40 phút 02/02/2026 15:10

(PLO)- Chủ nhà Indonesia đang đối diện thời khắc có thể làm thay đổi lịch sử khi chuẩn bị chạm trán đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải Futsal châu Á 2026, diễn ra vào ngày 3-2 tại Jakarta.

Cuộc so tài giữa chủ nhà Indonesia và tuyển Việt Nam đại diện hàng đầu cho làng futsal Đông Nam Á là thời cơ không thể tốt hơn cho họ đòi nợ SEA Games 33 và tiến gần hơn đến cột mốc chưa từng chạm tới là chiếc vé vào bán kết châu lục.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, đội bóng của HLV Hector Souto lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng knock out. Lần này, mục tiêu của Indonesia không dừng ở việc “vượt ngưỡng” tứ kết, mà chính là gặt hái một dấu ấn mới cho làng futsal nước nhà. Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng, bởi đối thủ của họ là Việt Nam, đội bóng giàu kinh nghiệm và từng nhiều lần tiến sâu ở sân chơi châu Á.

HLV Hector Souto hiểu rất rõ đối thủ, khi futsal Indonesia và Việt Nam đã quá quen mặt nhau qua hàng loạt giải đấu khu vực, từ AFF cho tới SEA Games. Chính sự hiểu biết lẫn nhau khiến trận đấu tới gần như không còn yếu tố bất ngờ.

Chủ nhà Indonesia sẽ dốc toàn lực ra chơi với đội khách Việt Nam để thay đổi lịch sử. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý Indonesia cũng từng nếm trải cảm giác thất bại trước tuyển Việt Nam ở SEA Games 2025, một ký ức vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo về sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Souto cho biết ông hy vọng một số trụ cột sẽ kịp trở lại để Indonesia có đội hình mạnh nhất. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng với lực lượng đầy đủ, đội chủ nhà đủ khả năng tạo ra một trận cầu hấp dẫn và sòng phẳng.

Ông cũng thừa nhận mối liên hệ đặc biệt với futsal Việt Nam, khi từng làm việc cùng nhiều cầu thủ và ban huấn luyện trong quá khứ, đồng thời không giấu tham vọng giúp Indonesia bước vào bán kết lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân tại châu Á.

Các tuyển thủ Việt Nam một mất một còn với Indonesia ở tứ kết giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Ở phía đối diện, tuyển futsal Việt Nam bước vào tứ kết với sự tự tin nhất định. Thành tích vào bán kết năm 2016 vẫn là dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử của họ tại giải đấu này, khi Việt Nam từng gây địa chấn bằng chiến thắng trước Nhật Bản trên chấm luân lưu. Gần một thập kỷ sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, đội hình hiện tại được đánh giá đủ chiều sâu và chất lượng để mơ về việc tái lập kỳ tích.

Chiến lược gia người Argentina cho rằng Việt Nam đang tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu tại giải năm nay. Theo ông, các cầu thủ đã bước vào vòng tứ kết với tâm thế tích cực, sự gắn kết cao và phong độ ổn định. Giustozzi cũng thẳng thắn nhìn nhận Indonesia là đối thủ có lối chơi tương đồng, xuất phát từ cùng khu vực, nhưng tin rằng Việt Nam đủ khả năng tạo ra khác biệt nếu giữ được sự tập trung.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 3-2 tại sân Indonesia Arena, Jakarta. Bên cạnh trận cầu tâm điểm này, vòng tứ kết còn có các cặp đấu Nhật Bản - Afghanistan, Thái Lan - Iraq và Iran – Uzbekistan.