Giá bạc ‘rơi’ gần 45 triệu đồng/kg trong 2 phiên 02/02/2026 13:34

(PLO)- Chỉ sau hai phiên giao dịch, giá bạc trong nước lao dốc mạnh, “bốc hơi” tới gần 45 triệu đồng/kg. Từ trạng thái tranh mua, thị trường nhanh chóng đảo chiều, đẩy nhiều nhà đầu tư đu đỉnh vào thế thua lỗ nặng.

Đầu giờ chiều nay, ngày 2-2, giá bạc tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý chỉ còn 77 – 79,5 triệu đồng/kg, giảm 6,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay.

Tương tự, Công ty Sacombank-SBJ cũng hạ xuống còn 86,2 – 89,3 triệu đồng/kg, thấp hơn gần 4 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Tính từ đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29-1, giá bạc thỏi tại thị trường trong nước đến nay đã “bốc hơi” khoảng 37–43 triệu đồng/kg, tùy từng doanh nghiệp. Mức sụt giảm này đặc biệt đáng chú ý khi chỉ vài ngày trước, thị trường còn chứng kiến bạc tăng dựng đứng, lập kỷ lục mới trong vùng 123,5–126 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Minh Hoàng

Anh Nguyễn Tấn, quản lý một đại lý ủy quyền bạc Phú Quý tại Đồng Nai cho biết: "Biến động giá nhanh chóng kéo theo sự đảo chiều rõ nét của cung cầu. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 (29-1), chúng tôi đã buộc phải thông báo hết hàng ngay từ 7h30 ngay khi mở cửa. Thế nhưng đến 13h chiều nay, khi giá bạc liên tục đi xuống, tình trạng hoàn toàn đảo ngược, số lượng bạc được phân phối theo ngày vẫn còn hàng".

Đại lý này thông báo mỗi khách hàng được mua tối đa 1 kg bạc Phú Quý, thanh toán đủ 100% và chờ nhận hàng vào ngày 25-5. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư bạc đang thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái “tranh mua” sang thận trọng khi giá không còn duy trì được vùng đỉnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện lùi về quanh 76,4 USD/ounce, giảm khoảng 10% giá trị so với cuối tuần trước. Trước khi trở về ở mức giá này, bạc đã trải qua cú lao dốc hiếm thấy, chỉ trong một phiên, đã rơi từ 118 USD/ounce xuống 72 USD/ounce, rồi mới hồi phục kỹ thuật trở lại vùng 76 USD/ounce.

Giá bạc giảm sâu trong phiên sáng thứ Sáu tuần trước khi thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo.

Hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đã trở thành lực cản chính, trong bối cảnh họ lo ngại Fed có thể duy trì lập trường thận trọng hơn với lộ trình cắt giảm lãi suất.