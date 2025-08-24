Al Ittihad đưa bản hợp đồng khổng lồ cho tiền vệ Bruno Fernandes 24/08/2025 14:41

(PLO)- Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn nước rút trên thị trường bóng đá trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết và gần đây xoay quanh tương lai của tiền vệ Bruno Fernandes, thủ môn Donnarumma hứa hẹn sẽ tạo nên những cú nổ lớn trước khi “phiên chợ” khép lại.

Một trong những tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất là việc Al Ittihad, đội bóng giàu tham vọng của Saudi Pro League, bất ngờ nhắm đến tiền vệ Bruno Fernandes, thủ quân của Manchester United.

Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, phía đại diện Saudi Arabia đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với người của Bruno và bày tỏ mong muốn đưa ngôi sao 30 tuổi này về Trung Đông. Điều đáng nói, tiền vệ Bruno Fernandes từng từ chối Al Hilal vào tháng 6 năm nay, nhưng lần tiếp xúc với Al Ittihad được cho là mang đến tín hiệu khả quan hơn.

Để thuyết phục đội trưởng của MU, Al Ittihad sẵn sàng đặt lên bàn hợp đồng trị giá khoảng 33 triệu bảng mỗi năm, một con số khổng lồ đủ khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải suy nghĩ. Dẫu vậy, rào cản lớn nhất không nằm ở mức lương, mà ở chính tham vọng thể thao.

Đội bóng nhà giàu ở Saudi Arabia đề nghị mức lương "khủng" cho đội trưởng tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United. Ảnh: EPA.

Thủ quân Bruno Fernandes vẫn đang là nhân tố không thể thay thế ở Old Trafford, đồng thời là biểu tượng của đội bóng. Anh chưa từng công khai ý định ra đi, và nếu chấp nhận sang Saudi Arabia, đó sẽ là một quyết định thay đổi toàn bộ sự nghiệp.

Trong khi Bruno Fernandes trở thành mục tiêu gây chấn động, thì ở thủ đô Paris, một hình ảnh đầy xúc động đã diễn ra. Gianluigi Donnarumma, thủ môn số một của PSG trong nhiều mùa giải, đã có những giây phút nghẹn ngào chia tay người hâm mộ sau trận đấu mở màn Ligue 1 gặp Angers. Dù không góp mặt trong danh sách thi đấu, thủ thành người Ý vẫn được ban lãnh đạo cho phép xuống sân vẫy tay tạm biệt các CĐV. Hình ảnh Donnarumma cố gắng kìm nén nước mắt đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, để lại nhiều tiếc nuối.

Tương lai của Donnarumma vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng theo báo chí Anh, Manchester United – từng được cho là điểm đến tiềm năng – dường như không còn mặn mà nữa. Quỷ đỏ đang chuyển hướng sang Senne Lammens, thủ thành trẻ của Antwerp, người được đánh giá có tiềm năng phát triển dài hạn và mức giá rẻ hơn nhiều so với Donnarumma. Với sự lựa chọn này, MU cho thấy họ muốn xây dựng kế hoạch bền vững thay vì chi quá nhiều cho một thủ môn đã định hình sự nghiệp.

Người gác đền Donnarumma xúc động chia tay cổ động viên PSG. Ảnh: EPA.

Ở một diễn biến khác, Chelsea tiếp tục kiên trì trong nỗ lực chiêu mộ Xavi Simons từ RB Leipzig. Ngôi sao người Hà Lan vừa có mùa giải bùng nổ, gây ấn tượng tại cả Bundesliga lẫn Champions League. Phong cách thi đấu kỹ thuật, sáng tạo của Simons khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn.

The Blues tin rằng việc bổ sung Simons sẽ giúp họ gia tăng sức mạnh tấn công, đặc biệt trong bối cảnh hàng công đang thiếu sự đột biến. Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng, bởi Leipzig quyết tâm giữ chân cầu thủ trụ cột và yêu cầu mức phí rất cao.

Ngoài ra, báo chí Anh cũng nhắc đến khả năng Ilkay Gundogan có thể rời Manchester City lần thứ hai. Tiền vệ người Đức từng là thủ lĩnh tuyến giữa của HLV Pep Guardiola trong nhiều năm, trước khi gia nhập Barcelona vào mùa hè 2023. Giờ đây, những tin đồn cho rằng Gundogan không hạnh phúc hoàn toàn tại Etihad, và khả năng anh tìm kiếm bến đỗ mới đang được đặt ra.

Lão tướng Ilkay Gundogan có thể rời Man City lần nữa. Ảnh: EPA.

Dễ thấy thị trường chuyển nhượng năm nay không chỉ là cuộc đua của các đội bóng châu Âu mà còn chứng kiến sự bành trướng mạnh mẽ từ Saudi Pro League. Sau khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn ở mùa hè trước, các CLB Saudi vẫn chưa dừng lại. Tiền vệ Bruno Fernandes chỉ là một trong số những cái tên mà họ theo đuổi, bên cạnh đó còn có những mục tiêu khác đến từ Ngoại hạng Anh, Serie A và La Liga.

Khi cánh cửa chuyển nhượng sắp khép lại, người hâm mộ đang chờ đợi những cú “bom tấn” thực sự sẽ phát nổ trong ít ngày tới. Liệu tiền vệ Bruno Fernandes có rời Old Trafford để gia nhập làn sóng Saudi Arabia? Donnarumma sẽ chọn bến đỗ nào để làm mới sự nghiệp? Và Chelsea có đủ sức mạnh tài chính cũng như sự kiên nhẫn để đưa Xavi Simons về Stamford Bridge?