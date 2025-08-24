Bóng đá Malaysia rối ren sau trận thắng đậm Việt Nam 24/08/2025 14:09

(PLO)- Trong những ngày gần đây, bóng đá Malaysia không còn được nhắc đến bởi thành tích trên sân cỏ, mà thay vào đó là những cuộc đấu đá quyền lực ngay trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Những biến động nơi thượng tầng FAM, nếu không được xử lý minh bạch và hợp lý, có thể đe dọa trực tiếp đến tương lai của đội tuyển quốc gia trên hành trình hướng đến Asian Cup 2027, thậm chí mở ra nguy cơ FIFA phải vào cuộc với những lệnh trừng phạt nặng nề bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia tự làm suy yếu mình

“Cơn bão” vừa bùng phát mang tên Joehari Ayub mới chỉ ngồi vào ghế Chủ tịch FAM từ tháng 2-2025, cho nhiệm kỳ 2025-2029, sau một cuộc bầu cử không có đối thủ. Ông trở thành vị chủ tịch thứ 8 trong lịch sử liên đoàn, đồng thời là nhân vật đầu tiên đến từ bang Sabah giữ trọng trách cao nhất của bóng đá Malaysia.

Sự kiện này từng được dư luận trong nước đón nhận nồng nhiệt, xem đây là làn gió mới sau giai đoạn dài gắn liền với người tiền nhiệm Hamidin Mohd Amin. Nhưng sự yên bình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Thay vì tập trung xây dựng nền bóng đá, Joehari nhanh chóng vướng vào những hoài nghi và tranh cãi.

Chủ tịch FAM Joehari Ayub đang gặp nhiều rắc rối, đặc biệt là tính minh bạch trong việc nhập tịch cầu thủ. Ảnh: CCT.

Việc ông Joehari vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng gần đây khiến giới quan sát, trong đó có chuyên gia Pekan Ramli, đặt câu hỏi: liệu có hay không sự thao túng phía sau hậu trường? Theo tờ New Straits Times, tin đồn về việc ông Joehari có thể sớm bị gạt khỏi ghế chủ tịch để nhường chỗ cho phó chủ tịch Yusoff Mahadi ngày càng lan rộng, bất chấp việc ông mới được bầu lên cách đây chưa đầy nửa năm.

Một trong những chi tiết gây tranh luận nhất là việc cựu chủ tịch Hamidin trở lại với danh nghĩa “chủ tịch danh dự”. Điều tưởng chừng mang tính biểu tượng lại bị hiểu theo chiều hướng khác, với nhiều nguồn tin cho rằng Hamidin vẫn có tiếng nói trong các chính sách quan trọng. Nếu điều này là thật, quyền lực của Joehari sẽ bị suy giảm đáng kể, biến ông thành một “hình nhân” đúng nghĩa.

Cũng dưới nhiệm kỳ Joehari, chính sách nhập tịch cầu thủ bùng nổ dữ dội, giúp đội tuyển Malaysia có những kết quả khả quan trên sân cỏ, điển hình là chiến thắng vang dội 4-0 trước đội khách Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thành công này lại đi kèm sóng gió khi nhiều hồ sơ cầu thủ bị nghi ngờ thiếu minh bạch về nguồn gốc.

Đội tuyển Malaysia có đến 9/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 có gốc gác nước ngoài. Ảnh: CCT.

Câu chuyện “ông cố” hay “ông bà nội” của tuyển thủ Facundo Garces chỉ là một ví dụ điển hình khiến dư luận phẫn nộ. Sự mập mờ đó trở thành một quả bom hẹn giờ, khiến hình ảnh của FAM bị xấu đi trong mắt người hâm mộ và cả các tổ chức quốc tế.

Trong bối cảnh sự ảnh hưởng của tân chủ tịch FAM Joehari suy yếu, mọi ánh mắt đổ dồn về Yusoff Mahadi, phó chủ tịch FAM từ năm 2017. Là người thân cận với Hamidin, Yusoff được xem là lựa chọn kế thừa hợp lý nếu có một cuộc “thay máu” quyền lực. Tuy nhiên, bản thân ông Yusoff vẫn tỏ ra kín kẽ. Khi được hỏi về khả năng kế nhiệm, ông chỉ cười và trả lời ngắn gọn: “Hãy đợi đến tuần sau, mọi chuyện sẽ rõ”.

Sự mập mờ này càng làm dư luận thêm hoài nghi rằng phía sau cánh cửa FAM đang có những toan tính chính trị phức tạp. Và nếu ông Joehari thực sự bị loại bỏ, FAM sẽ buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử bất thường. Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia lại rơi vào vòng xoáy mới, lặp lại kịch bản quen thuộc: mỗi khi thay đổi lãnh đạo, mọi kế hoạch, chiến lược đang triển khai đều bị gián đoạn.

Nguy cơ FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia

Rắc rối nội bộ FAM theo hướng thao túng quyền lực có thể bị FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia. Ảnh: CCT.

Chuyên gia Pekan Ramli thẳng thắn: “Ông Joehari đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, đồng nghĩa các thành viên đã đặt niềm tin vào ông. Lật ngược quyết định ấy chỉ sau vài tháng là quá phi lý. Vì thế, chủ tịch tiếp theo có nguy cơ chỉ là một con rối của hệ thống, và bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá”.

Đấu đá nội bộ không chỉ làm hình ảnh FAM bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia. Asian Cup 2027 là mục tiêu lớn mà Malaysia hướng tới, nhưng sự bất ổn từ thượng tầng khiến công tác chuẩn bị bị gián đoạn. Nếu những mâu thuẫn này leo thang, nguy cơ tệ nhất là FIFA có thể áp dụng lệnh cấm vận. Cơ quan bóng đá thế giới từ lâu đã cứng rắn với các liên đoàn để chính trị can thiệp quá sâu.

Nếu có bằng chứng cho thấy quá trình bầu cử tại FAM bị thao túng, hoặc ghế chủ tịch bị “đảo chính” theo kiểu phi thể thao, Malaysia hoàn toàn có thể đối mặt án phạt đình chỉ. Khi đó, mọi đội tuyển và CLB của nước này sẽ không được tham gia các giải quốc tế, một kịch bản thảm họa.

Cuộc đua nhập tịch cầu thủ ngoại gây ra nhiều trắc trở cho bóng đá Malaysia. Ảnh: CCT.

Thực tế câu chuyện ở Malaysia không mới. Nhiều quốc gia Đông Nam Á từng trải qua những biến động quyền lực trong liên đoàn bóng đá. Nhưng hiếm nơi nào tình hình lại căng thẳng như FAM hiện tại, khi vừa có xung đột cá nhân, vừa dính dáng đến chính sách nhạy cảm như nhập tịch cầu thủ. Điều này càng nhấn mạnh một nghịch lý: trong khi bóng đá khu vực đang hướng tới sự chuyên nghiệp hóa, thì Malaysia lại bị kéo lùi bởi những tranh chấp nội bộ.

Từ kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, ông Joehari Ayub giờ đây lại trở thành tâm điểm của những đồn đoán, bị nghi ngờ là nạn nhân của một cuộc đấu đá chính trị. Nếu FAM không nhanh chóng ổn định, mọi thành quả trên sân cỏ sẽ bị che mờ bởi những mưu tính ngoài hậu trường.

Đội tuyển Malaysia có thể đánh bại Việt Nam với tỉ số 4-0, nhưng chiến thắng ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu nền bóng đá của họ bị FIFA treo quyền tham dự quốc tế. Và khi đó, người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người luôn cháy hết mình trên khán đài, sẽ phải liên lụy gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ những cuộc tranh giành quyền lực đầy toan tính.