Tác giả cú đúp “tiễn” tuyển Việt Nam rời Asian Cup ứng cử chức Chủ tịch 24/08/2025 11:12

(PLO)-Huyền thoại Younis Mahmoud, tác giả cú đúp vào lưới Dương Hồng Sơn 18 năm về trước ra ứng cử Chủ tịch.

Tác giả cú đúp vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn tại tứ kết Asian Cup công bố ra ứng cử Chủ tịch LĐBĐ Iraq.

Đó là huyền thoại bóng đá Iraq - Younis Mahmoud, cựu đội trưởng tuyển Iraq, tác giả cú đúp khiến tuyển Việt Nam rời cuộc chơi tại tứ kết Asian Cup 2007.

Asian Cup 2007, Việt Nam là đồng chủ nhà cùng ba quốc gia Đông Nam Á Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng trong đó có chiến thắng lịch sử trước UAE 2-0. Vào tứ kết đá sân Rajamangala của Thái Lan, Việt Nam thua Iraq 0-2.

Tác giả cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam- Younis Mahmoud tại tứ kết Asian Cup 2007. Ảnh: CTP

Tác giả cú đúp vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn chính là đội trưởng Younis Mahmoud. Sau đó tuyển Iraq lên ngôi châu Á và bản thân tác giả cú đúp này, tức Younis Mahmoud đoạt hai danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2007.

Hiện nay Younis Mahmoud, 42 tuổi là đương kim Phó Chủ tịch LĐBĐ Iraq. Ngày 23-8, tác giả cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam 18 năm về trước tuyên bố với báo chí ứng cử vào ghế Chủ tịch LĐBĐ Iraq và “khẩu hiệu” Younis Mahmoud đưa ra ứng cử là đưa tuyển Iraq đến World Cup 2030.

Có điều hiện nay Younis Mahmoud không hợp cạ với đương kim Chủ tịch LĐBĐ Iraq, ông Adnan Dirjal, cũng là một cựu danh thủ Iraq.

Tác giả cú đúp Younis Mahmoud không giấu việc ông và đương kim Chủ tịch LĐBĐ Iraq Adnan Dirjal có nhiều bất đồng và thậm chí xảy ra mâu thuẫn nhiều lần trong công việc do khác nhau về quan điểm.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Iraq ở Baghdad ngày 23-8, huyền thoại Younis Mahnoud nói với báo chí rằng, việc bất đồng quan điểm trong công việc chung của bóng đá Iraq là chuyện hết sức bình thường, tất cả đều là những người có chuyên môn, song mỗi người có lối đi riêng trong việc xây dựng bóng đá Iraq nên dẫn đến những mâu thuẫn. Younis Mahmoud nói rằng những "va đập" của ông với Adnan Dirjal là chuyện bình thường, tất cả đều vì tính hiệu quả của công việc chứ chẳng có ai phá phách ai hay những ích kỷ mang tính cá nhân, trì hoãn sự phát triển của bóng đá Iraq.

Tại buổi họp báo tác giả cú đúp tại tứ kết Asian Cup 2007 cũng nêu thông điệp rõ ràng và thực tế là đưa đội tuyển Iraq đến với World Cup 2030. Ông nhấn mạnh là World Cup 2030 chứ không phải World Cup 2006 (hiện nay tuyển Iraq phải dự vòng Play off vào tháng 10 tới cùng bảng B với Indonesia và Saudi Arabia).

Huyền thoại Younis Mahmoud là một tên tuổi lớn ở bóng đá Vùng Vịnh, Trung Đông. Cựu danh thủ Iraq đặt câu hỏi, bóng đá Iraq có tài năng rất nhiều nhưng vì sao đội tuyển quốc gia rất khó chen chân vào World Cup, đó là sự yếu kém, cần phải tìm nguyên nhân để giải quyết.

Tuyển Iraq hiện nay do HLV Graham Arnold, người Úc dẫn dắt thay thế HLV Jesus Casas, người Tây Ban Nha bị cho thôi việc.

Tuyển Iraq hiện nay có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng vừa rồi HLV Jesus Casas dẫn dắt rất tệ, trong đó có trận hòa Palestine, thua Kuwait...

Hiện nay tuyển Iraq có danh thủ Aymen Hussein đá vị trí trung phong có lối chơi rất giống với Younis Mahmoud.