Trận cầu ý nghĩa Bình Trị Đông – Hữu Nghị FC: Bóng đá nối dài tình đoàn kết 24/08/2025 11:01

(PLO)- Trong không khí hân hoan của những ngày thu lịch sử, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), phường Bình Trị Đông (TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trên tinh thần gắn kết trong cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý chính là trận đấu giao hữu bóng đá đầy ý nghĩa giữa đội bóng phường Bình Trị Đông và Hữu Nghị FC Sài Gòn, diễn ra tại sân Thăng Long 985 HL2 vào chiều 23-8. Sự kiện thể thao này không chỉ đơn thuần là một trận bóng, mà còn là dịp gắn kết, giao lưu giữa các thế hệ cầu thủ, đồng thời khẳng định sức sống của phong trào thể dục thể thao địa phương.

Trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo địa phương. Đến tham dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Trị Đông; ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch phường, Đảng ủy viên; ông Dương Thanh Hậu - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; cùng ông Nguyễn Quang Vinh - Đội trưởng đội bóng đá phường Bình Trị Đông. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phong trào thể thao quần chúng và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân.

Phó Chủ tịch phường Bình Trị Đông, Đảng ủy viên Nguyễn Ngọc Toàn (bìa trái) và ông Dương Thanh Hậu - trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (bìa phải) tặng hoa cho hai đội trưởng và cổ vũ hai đội thi đấu.

Đội khách Hữu Nghị FC Sài Gòn mang đến bầu không khí sôi động ngay từ khi bước vào sân. Dẫn đầu là NSND Việt Anh trong vai trò Trưởng đoàn, cùng Chủ tịch CLB Đinh Khắc Duy và đội trưởng Dương Phong Nghi.

Đặc biệt, Hữu Nghị FC còn quy tụ nhiều gương mặt từng làm rạng danh bóng đá Việt Nam như các cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Thành, Trương Tấn Hải, Quang Thanh, Tuấn Phong, bên cạnh dàn lão tướng giàu kinh nghiệm như Trần Tú, Quốc Lộc, Bá Phúc, Đào Hồng Hợi, Trịnh Quốc Chương, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Mười, Minh Tuấn, Phước Thái, Sơn "lãng tử", Anh Khoa, Duy Anh… Với lực lượng hùng hậu, đội khách đã cho thấy tinh thần thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn tràn đầy tình thân ái, đúng với tên gọi Hữu Nghị.

Hai đội phường Bình Trị Đông và Hữu Nghị FC Sài Gòn bắt tay thân thiện trước giờ G.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Đội phường Bình Trị Đông, với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cổ động viên đã thi đấu đầy hứng khởi, liên tục dồn ép đối phương. Ngược lại, Hữu Nghị FC thể hiện bản lĩnh của những cầu thủ từng chinh chiến đỉnh cao, thi đấu chắc chắn và sắc bén trong các tình huống phản công.

Bàn thắng mở tỷ số của phường Bình Trị Đông đến trong niềm vui vỡ òa của khán giả khi Văn Chương chớp thời cơ ghi bàn cận thành. Sang hiệp hai, Hữu Nghị FC Sài Gòn đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú dứt điểm lạnh lùng từ chấm phạt đền do công của Duy Triết, sau một lần Trung Kiên sút 11 mét đưa bóng lên trời.

Lão tướng Đinh Khắc Duy ngăn một pha tấn công nhanh của chủ nhà.

Kịch tính của cuộc chơi dâng cao khi chính Trung Kiên chuộc lỗi với bàn nâng tỉ số lên 2-1 từ một cú đệm bóng chuẩn xác gần cầu môn. Nhưng đến phút cuối cùng, Văn Tân có pha sửa bóng kỹ thuật ấn định 2-2, một kết quả phản ánh đúng cục diện giằng co và sự cống hiến hết mình của hai tập thể.

Không có đội thắng thua ở trận giao hữu giàu ý nghĩa này, và giá trị lớn nhất của trận cầu này nằm ở tinh thần thể thao, sự đoàn kết cùng tình hữu nghị mà hai đội đã mang đến. Đây không chỉ là một hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Trị Đông lần thứ I và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là thông điệp về sự gắn kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú.

Màn so tài gay cấn và không kém phần hòa nhã trong một trận cầu nối dài tình đoàn kết.

Trận đấu khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng của khán giả, những nụ cười thân ái và những cái bắt tay đầy trân trọng. Bóng đá một lần nữa chứng minh sức mạnh gắn kết, như chia sẻ của trưởng đoàn NSND Việt Anh là cuộc chơi đã mang lại những dư âm đẹp trong lòng người dân phường Bình Trị Đông cũng như bạn bè đến từ Hữu Nghị FC Sài Gòn.

Trận đấu kịch tính với những pha bóng đẹp.

Đội trưởng Nguyễn Quang Vinh của đội Bình Trị Đông họp đấu pháp kỹ lưỡng trước giờ ra trận.

Đội khách Hữu Nghị FC Sài Gòn mang đến một lực lượng hùng hậu.

Các cầu thủ Bình Trị Đông tỏ rõ quyết tâm quyết chiến ở trận cầu ý nghĩa.

Đội chủ nhà kèm cặp rất sát cựu tuyển thủ Trương Tấn Hải.

Minh Thương dũng mãnh ở hàng lang phải với những cú rót bóng có điểm rơi chuẩn xác.

Cựu tuyển thủ Quang Thanh không đá hậu vệ phải sở trường mà trở thành "trái tim" của Hữu Nghị FC Sài Gòn ở giữa sân.

Lão tướng Quốc Lộc dí dỏm chỉ đạo các cầu thủ Hữu Nghị FC Sài Gòn sau khi bị dẫn bàn phải dồn toàn lực tấn công với... 7 tiền đạo.

Văn Chương (8) thoát khỏi sự truy cản của Trần Tú mở điểm cho đội Bình Trị Đông.

Đội trưởng Dương Phong Nghi chạy biên trái không biết mệt mỏi.

Hậu vệ Bá Huy ngăn ngừa sự đột nhập vùng nguy hiểm của đội bạn.

NSND Việt Anh cùng các cổ động viên cuồng nhiệt say mê dõi theo từng đường bóng.

Văn Tân với thân hình phốp pháp nhưng có nhiều đường tỉa bóng sắc sảo với độ sát thương cao cho hàng công Bình Trị Đông.

Sơn "lãng tử" nắn nót làm bóng miệt mài cho các tiền đạo Hữu Nghị FC Sài Gòn...

... nhưng có rất nhiều pha bay lượn của thủ thành Văn Tâm làm nản lòng các chân sút đội khách.

Cho đến giữa hiệp hai, Duy Triết mới có pha san bằng cách biệt 1-1 trên chấm phạt đền 11 mét.

Lá chắn thép Duy Anh "quét" nhiều pha tấn công lợi hại của đội bạn.

Cựu hậu vệ Công an TP.HCM Trần Bá Phúc tranh bóng quyết liệt với thủ quân Quang Vinh.

Trung Hiếu và Phước Thái cùng mang áo số 7 rất thân thiết ngoài đời nhưng vào sân là không khoan nhượng.

Trung Kiên sau khi để trôi qua nhiều cơ hội treo trên mũi giày đã giải cơn hạn bằng một bàn thắng nâng tỉ số 2-1.