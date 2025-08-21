Sẽ kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện thi đấu tại chặng 3 Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia 21/08/2025 18:09

(PLO)- Sau khi tranh chung kết, Ban tổ chức sẽ kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện tham gia thi đấu, nếu phát hiện vi phạm, vận động viên sẽ bị loại, không được công nhận thành tích.

Chiều 21-8, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia “Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix” lần thứ I-2025 chặng 3.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ Giải đua xe mô tô lần này có hai điểm mới.

Cụ thể, sau khi tranh chung kết, Ban tổ chức sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện tham gia thi đấu và đạt giải. Nếu kết quả kiểm tra phát hiện có vi phạm, vận động viên tham gia sẽ bị loại, không được công nhận thành tích đạt được và sẽ đôn kết quả cho vận động viên kế tiếp.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÂU ANH

Điểm mới thứ hai là các vận động viên đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150cc và hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT, đến năm 2026 sẽ được nâng lên thi đấu ở hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ.

Chặng 3 Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia "Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix" lần thứ I-2025 diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 2-9 tại sân vận động Cần Thơ; dự kiến có 60 vận động viên đến từ các tỉnh, TP trên toàn quốc tham gia tranh tài ở ba nội dung.

Theo đó, ở hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối có 24 vận động viên; hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ 125 phân khối có 16 vận động viên và hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI Sport 120 phân khối có 20 vận động viên.

Về thể thức, mỗi bảng sẽ gồm 3-4 vận động viên thi đấu, chọn hai người về nhất, nhì ở mỗi bảng vào vòng thi đấu tiếp theo. Từ vòng loại đến bán kết, ở mỗi bảng đấu sẽ có không quá hai vận động viên cùng đội, cùng đoàn gặp nhau.

Đối với hệ chuyên nghiệp, từ vòng loại đến vòng bán kết, các vận động viên thi đấu tám vòng sân, vòng chung kết thi đấu 10 vòng sân. Còn đối với hệ phong trào, từ vòng loại đến bán kết thi đấu sáu vòng sân, chung kết thi đấu tám vòng sân.

Chặng 3 Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia “Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix” lần thứ I-2025 là một trong các hoạt động của TP Cần Thơ nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9.