Công an Hà Nội gặp khó và những cơn địa chấn ở vòng 2 24/08/2025 15:20

(PLO)- Khai cuộc V-League 2025-2026 tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc trái ngược, từ bất ngờ, kịch tính đến cả những tiếc nuối cùng màn khép lại vòng 2 khi Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn ở sân Becamex TP.HCM.

Trận đấu muộn nhất của vòng này là cuộc so tài giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội trên sân Gò Đậu lúc 18 giờ ngày 24-8. Đây không chỉ là màn đọ sức giữa hai đội bóng giàu tham vọng, mà còn là phép thử quan trọng để kiểm chứng sức mạnh thực sự của cả hai.

Becamex TP.HCM khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay tại Pleiku trước chủ nhà HA Gia Lai. Tuy nhiên, tỷ số này có phần phản ánh hơi “ảo” khi thực tế đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức chỉ nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng tận dụng cơ hội. Họ không áp đảo về thế trận, nhưng sự sắc bén trong dứt điểm lại giúp đội bóng đất Thủ giành trọn 3 điểm. Đó là tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi liệu đội bóng từng mang tên B. Bình Dương có đủ bản lĩnh duy trì sự ổn định trong cả chặng đường dài hay không.

Trong khi đó, Công an Hà Nội bước vào mùa giải mới với tâm thế của đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia. Thầy trò HLV Alexandre Polking đã thể hiện một lối chơi mạch lạc và tổ chức tốt, nhưng kết quả lại chưa như mong đợi.

Công an Hà Nội sau khi giành Siêu cúp đã chơi hai trận liền chưa biết thắng. Ảnh: CCT.

Trận ra quân gặp Thể Công Viettel, họ nắm thế chủ động, dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng lại chỉ giành được 1 điểm. Càng tiếc nuối hơn ở đấu trường quốc tế khi Công an Hà Nội thua ngược Pathum United 1-2 đau đớn tại Cúp C1 Đông Nam Á dù chơi hơn người. Sự phụ thuộc vào bản năng “sát thủ” của hai ngoại binh Alan Sebastiao và Leo Artur có thể là con dao hai lưỡi cho Công an Hà Nội

Việc liên tiếp bỏ lỡ những chiến thắng cứ ngỡ trong tầm tay đã khiến sự hưng phấn của đội bóng Công an Hà Nội bị giảm đi đáng kể, chưa kể việc hao tổn thể lực vì lịch thi đấu dày đặc cũng là bất lợi trong chuyến làm khách tại Gò Đậu.

Trong khi trận đấu muộn đang thu hút sự chờ đợi, thì một ngày trước đó, loạt trận vòng 2 đã tạo nên hàng loạt cơn địa chấn. Trên sân Vinh, SL Nghệ An viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại Nam Định, nhà đương kim vô địch V-League. Đội khách có bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 9 do công Lâm Ti Phông và tưởng như sẽ dễ dàng có thêm 3 điểm. Nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra: Văn Lương gỡ hòa ở cuối hiệp một, trước khi ngoại binh Reon Dale Moore ghi bàn quyết định ở phút 81, đem về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội bóng xứ Nghệ.

Thủ môn Trung Kiên góp công lớn mang về 1 điểm cho HA Gia Lai trên sân của Hà Nội FC. Ảnh: CCT.

Đây là cú sốc thực sự bởi Nam Định vốn đang sở hữu lực lượng đồng đều và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Không chỉ vậy, vòng đấu còn chứng kiến sự kiên cường của HA Gia Lai ngay tại Hàng Đẫy.

Trước đối thủ Hà Nội FC vượt trội về đẳng cấp lẫn chiều sâu đội hình, nhiều người dự đoán thầy trò HLV Lê Quang Trải sẽ khó tránh khỏi thất bại thứ hai liên tiếp. Nhưng với lối chơi phòng ngự chắc chắn và sự xuất sắc của thủ môn trẻ Nguyễn Trung Kiên, đội bóng phố Núi đã giữ sạch lưới, rời Thủ đô với một điểm quý như vàng. Kết quả này không chỉ đem lại niềm tin cho các cổ động viên Pleiku mà còn gửi đi thông điệp rằng HA Gia Lai không dễ dàng buông xuôi trong cuộc đua trụ hạng.

Cơn địa chấn lớn khác đến từ Ninh Bình. Dù chỉ là tân binh, họ vẫn khiến cả giải đấu phải ngỡ ngàng khi vùi dập Thanh Hóa 4-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng cố đô, đưa họ lên ngôi đầu bảng sau 2 vòng với 7 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Ninh Bình rõ ràng đang trở thành hiện tượng thú vị nhất mùa giải, bởi lẽ không ai nghĩ một tập thể mới thăng hạng lại có thể chơi bùng nổ đến thế, trong bối cảnh nhiều ông lớn đua nhau đầu tư mạnh mẽ.

Hải Phòng ngược dòng đánh bại PVF-CAND 3-1. Ảnh: CCT.

Ở Lạch Tray, CLB Hải Phòng cũng để lại dấu ấn bằng chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND. Trận đấu này suýt trở thành bất ngờ lớn khi đội khách mới là những người mở tỷ số và duy trì thế trận khó chịu. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Mpande ở phút 59 đã khiến PVF-CAND sụp đổ. Trong chưa đầy 10 phút, Hải Phòng ghi liền 3 bàn, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đất Cảng.

Trong khi đó, tại Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng lại trải qua nỗi buồn sâu sắc. Họ tưởng chừng đã có được một điểm trước Hà Tĩnh, nhưng bàn thua ở phút bù giờ hiệp hai đã khiến đội bóng sông Hàn trắng tay ngay trên sân nhà. Chỉ sau hai vòng, áp lực đã bắt đầu đè nặng lên SHB Đà Nẵng khi sự kỳ vọng từ khán giả nhà là rất lớn.

Mới chỉ sau hai vòng đấu, V-League 2025-2026 đã mang đến vô số bất ngờ. Từ cú ngã của Nam Định, sự trỗi dậy của Ninh Bình, đến sự quật cường của HA Gia Lai, tất cả đang tạo nên bức tranh nhiều màu sắc. Và trận đấu muộn giữa Becamex TP.HCM với Công an Hà Nội sẽ khép lại vòng 2 bằng một cuộc đọ sức hứa hẹn đầy toan tính, nơi mà cả hai đều không muốn đánh mất điểm số.