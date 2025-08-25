Câu chúc MU trụ hạng thành công và lời tiên tri 25/08/2025 12:55

Tối 28-5, trên sân Bukit Jalil, fan đặc biệt của MU, thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia đến dự khán trận giao hữu ASEAN All Stars thắng MU 1-0. Sau trận đấu, thủ tướng Anwar Ibrahim viết dòng trạng thái trên mạng xã hội “Chúc MU trụ hạng thành công” mùa bóng tới.

Câu nói của thủ tướng Anwar Ibrahim trở thành “trend” trên các nền tảng mạng xã hội Malaysia và thậm chí “bay đến” báo chí Anh. Ở Malaysia, ai cũng biết vị chính khách, Thủ tướng Anwar Ibrahim là fan của MU vài ba chục năm qua.

Hai Long trong màu áo ASEAN All Stars đã "dắt" những ngôi sao MU tối 28-5 tại Bukit Jalil. Ảnh: FAM

Dự khán trận giao hữu ASEAN All Stars-MU, fan đặc biệt của MU, thủ tướng Anwar Ibrahim liền viết dòng trạng thái đưa lên trang xã hội của mình. Ở Malaysia có rất nhiều fan MU, đó cũng là nguyên nhân MU chọn Malaysia làm điểm đến.

“Chúc MU trụ hạng thành công”... và bây giờ đây, lời chúc của Thủ tướng Anwar Ibrahim có vẻ như tỏ ra rất đúng. Ông đã nhìn thấy một MU, đặc biệt là những hàng công rất... vô hại. Đá với đội tuyển Đông Nam Á - ASEAN All Stars, MU còn không ghi bàn nổi, những ngôi sao tấn công như Garnacho, Bruno, Casemiro đều không thắng nổi những hậu vệ Đông Nam Á. Đã vậy MU còn bị tuyển thủ Myanmar Maung Maung Lwin trong màu áo ASEAN All Stars xuyên thủng mành lưới ghi bàn thắng duy nhất trận vào phút 71.

Lời chúc, dòng trạng thái của fan đặc biệt, Thủ tướng Anwar Ibrahim “chúc MU trụ hạng thành công” đấy rất sắc sảo, bởi ông nhìn vào cách đá không có lối ra của MU. MU vẫn cứ liên tục tuột dốc không phanh sau khi Sir Alex Ferguson rời đi. Những năm sau khi Sir Alex giải nghệ, MU về thứ 4,5,6 Premier League đã là thất bại ê chề và khó chấp nhận rồi. Hàng loạt HLV đến MU rồi đi như David Moyes, Mourinho, Van Gaal, Solskjaer, Ralf Rangnick, Ten Hag... Đến thời Ruben Amorim là tệ nhất khi mùa vừa rồi MU về đích ở vị trí thứ 15.

Mùa giải Ngoại hạng Anh mới đã đi 2 lượt trận, trận đầu MU thua Arsenal 0-1 rồi khuya 24-8 để đội bóng vô danh Fulham cầm hòa 1-1.

Đầu mùa này lãnh đạo MU chi 270 triệu USD để tậu ngôi sao về như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko... nhưng hàng công MU vẫn im tiếng sau 2 trận.

“Chúc MU trụ hạng thành công” giống như một lời tiên tri của fan đặc biệt - Thủ tướng Anwar Ibrahim.