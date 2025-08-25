Son Heung- min đã ghi bàn nhưng Los Angeles FC vẫn không thắng 25/08/2025 10:58

(PLO)-Son Heung- min đã ghi bàn trên đất Mỹ sau 3 trận ra sân trong màu áo Los Angeles FC.

Son Heung- min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc, mùa trước mang băng đội trưởng Tottenham, đã ghi bàn cho Los Angeles FC.

Sau 3 trận ra quân, trong đó có 2 trận đá đội hình xuất phát, nay Son Heung- min đã ghi bàn nhưng đội vẫn hòa chứ chưa thắng.

CLB Los Angeles FC đã hòa FC Dallas 1-1 trên sân Toyota ở Frisco, Texas.

Đồng đội Los Angeles FC chúc mừng Son Heung- min. Ảnh: AFC

Son Heung- min ghi bàn ngay phút thứ 6 cho đội khách từ tình huống cố định đá phạt. Và coi như ra sân 3 trận, Son Heung- min có 1 bàn thắng và 1 “tác nhân”mang đến bàn thắng.

Ở trận đầu ra quân sau bản hợp đồng được đồn đoán 26 triệu USD với Los Angeles FC, Son Heung- min ra sân từ băng ghế dự bị đá với Chicago Fire hôm ngày 9-8, Son Heung- min mang lại cho đội nhà quả phạt đền để giúp Los Angeles FC có trận hòa 2-2 trên sân khách.

Cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Son Heung- min.

Lần thứ 3 ra sân trong màu áo CLB thuộc bảng Tây của giải nhà nghề Mỹ này, thì chính Son Heung- min “vẽ tuyệt tác” từ pha đá phạt ngay phút thứ 6 để mở điểm cho Los Angeles FC. Trận đấu thứ nhì của Son Heung- min tại CLB Mỹ là trận tiếp New England Revolution, đội bóng mà cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn từng khoác áo.

Điều đáng nói là những trận đấu của Los Angeles FC kể từ khi Son Heung- min đến đầu quân thì trận nào cũng có rất đông cộng đồng người Hàn Quốc đến xem trong đó có cả, chuyên gia, du học sinh, người lao động sinh sống trên đất Mỹ kéo đến sân xem đội rất đông.

CLB Los Angeles FC trải qua ba trận có Son Heung- min thì đội thắng 1 (thắng FC Dallas) và hòa 2. Hai trận hòa của Son Heung- min đều có dấu giày của cựu đội trưởng Tottenham này.

Tình huống ghi bàn từ pha đá phạt trực tiếp vào lưới FC Dallas được cho là tuyệt phẩm cách cầu môn chừng 27m. Son Heung- min “vẽ” một đường cong, bóng lượn qua hàng rào của FC Dallas và chui tọt vào lưới thủ môn Michael Collodi.

Sau trận đấu Son Heung- min nói: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên tại giải nhà nghề Mỹ và cho CLB Los Angeles FC. Nhưng với tôi quan trọng nhất là đội nhà có ba điểm, tôi ghi bàn nhưng đội không có 3 điểm tôi cũng không quá vui. Trong trận thắng England Revolution 2-0 thì Son Heung- min có một kiến tạo thành bàn.

Son Heung- min cũng quả quyết rằng anh cần thêm thời gian để hiểu ý hơn với đồng đội và đồng đội hiểu anh hơn.

Lượt trận thứ 4, Los Angeles FC đá sân nhà tiếp San Diego sau cả ba trận liên tiếp đá sân khách.