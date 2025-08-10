Trận ra mắt MLS hoàn hảo của sao Hàn Son Heung Min 10/08/2025 16:56

(PLO)-Sao Hàn Son Heung Min nói chưa từng trải qua bầu không khí chào đón như vậy ở một trận đấu sân khách, sau khi đá trận ra mắt tại giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS.

Sao Hàn Son Heung Min ra mắt trong màu áo Los Angeles FC. Ảnh: X-MLS

Lần đầu tiên, sao Hàn Son Heung Min ra sân trong màu áo Los Angeles FC đối đầu Chicago Fire, nơi anh được chào đón trong sân vận động SeatGeek chật kín khán giả ở bang Illinois (Mỹ).

Sau 10 năm thi đấu cho Tottenham Hotspur tại Premier League, Son chính thức gia nhập Los Angeles FC theo một thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của MLS. Trong thời gian ở Tottenham, anh ghi 173 bàn, có 101 kiến tạo sau 454 trận và dẫn dắt đội bóng giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm khi vô địch Europa League hồi tháng 5.

Đội trưởng 33 tuổi của tuyển Hàn Quốc đã có trận ra mắt sôi động trong màu áo đen–vàng vào rạng sáng 10-8, mang về quả phạt đền giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 trước Chicago.

“Đây là một tuần đầy phấn khích khi gia nhập Los Angeles FC, thực sự rất lớn. Tôi chỉ muốn một điều, và hôm nay, khi được ra sân, tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

Về kết quả thì hơi thất vọng một chút vì tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng giành trọn 3 điểm, nhưng nhìn chung tôi rất, rất hạnh phúc và hào hứng. Tôi thật sự đã tận hưởng trận đấu này. Chưa bao giờ ở sân khách mà lại thế này.

Tuyển thủ Hàn Quốc bất ngờ trước sự chào đón của khán giả giải MLS.

Khi còn chơi ở Ngoại hạng Anh, mỗi khi đá sân khách, họ luôn la ó tôi và các cầu thủ. Nhưng ở đây, thật tuyệt khi thấy mọi người ăn mừng và tận hưởng bóng đá”, sao Hàn Son Heung Min chia sẻ với truyền thông.

Việc Son chuyển đến Los Angeles FC được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang với cộng đồng người Hàn đông đảo tại Los Angeles. Sân nhà của đội chỉ nằm ngay phía nam khu Koreatown.

Son Heung Min tiếp bước các ngôi sao quốc tế khác từng khoác áo Los Angeles FC như Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud, cũng như các đồng đội cũ ở Tottenham là Gareth Bale và Hugo Lloris.

“Tôi muốn chơi thật tốt ở MLS vì tôi đến đây để giúp giải đấu này phát triển”, Son nhấn mạnh.

Los Angeles FC hiện đứng thứ 5 ở bảng miền Tây và tiếp tục có chuyến làm khách trước New England Revolution vào ngày 16-8 tới.