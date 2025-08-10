Tiền đạo Nunez bất ngờ rời bỏ Liverpool, gia nhập Al Hilal 10/08/2025 13:34

(PLO)- Al Hilal tiếp tục khẳng định vị thế ông lớn của Saudi Pro League khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Nunez từ Liverpool với bản hợp đồng ba năm, kèm mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 46,3 triệu bảng Anh.

Thương vụ tiền đạo Nunez chỉ còn chờ thủ tục cấp phép quốc tế sau khi rời bỏ Liverpool là chính thức khép lại. Ngôi sao 26 tuổi người Uruguay rời sân Anfield sau ba mùa giải đầy biến động.

Darwin Nunez gia nhập Liverpool vào năm 2022 từ Benfica với mức giá kỷ lục thời điểm đó, nhưng chưa bao giờ thực sự chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện. Mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, cơ hội ra sân của tiền đạo Nunez giảm mạnh, chỉ đá chính tám trận ở Premier League và ghi được năm bàn.

Việc Liverpool đưa về Hugo Ekitike từ Eintracht Frankfurt càng khiến tương lai của Nunez trở nên mờ mịt. Trước đó, Al Nassr từng cố gắng lôi kéo anh hồi tháng 1 nhưng không thành. Đến mùa hè này, khi Al Hilal nhập cuộc với đề nghị hấp dẫn, Liverpool đã gật đầu.

Ngôi sao người Uruguay vô địch giải Ngoại hạng Anh với Liverpool. Ảnh: EPA.

Trong 143 lần ra sân cho “Lữ đoàn đỏ”, Nunez ghi tổng cộng 40 bàn, góp dấu ấn vào không ít khoảnh khắc đáng nhớ. Đỉnh cao phải kể đến cú đúp bàn thắng trong thời gian bù giờ vào lưới Brentford hồi tháng 1-2025, giúp Liverpool thắng nghẹt thở và tạo bước ngoặt trong hành trình vô địch Premier League. Đó cũng là danh hiệu lớn nhất mà tiền đạo Nunez có được trong quãng thời gian khoác áo đội bóng vùng Merseyside.

Tuy nhiên, phong độ thất thường, khả năng dứt điểm bỏ lỡ nhiều cơ hội và những vấn đề liên quan đến cường độ thi đấu khiến anh dần bị thất sủng. Hồi tháng 2, HLV Arne Slot từng công khai bày tỏ sự không hài lòng về thái độ tập luyện của Nunez, cho rằng anh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của đội bóng cạnh tranh đỉnh cao.

Tại Al Hilal, Nunez sẽ tái ngộ nhiều gương mặt quen thuộc của Premier League như Ruben Neves, Joao Cancelo, Aleksandar Mitrovic và Kalidou Koulibaly. Đội bóng này vừa cán đích thứ hai ở mùa giải 2024-2025, kém nhà vô địch Al Ittihad 8 điểm. Việc bổ sung một chân sút giàu sức chiến đấu như Nunez cho thấy tham vọng của họ trong cuộc đua vô địch mùa tới, đồng thời củng cố sức mạnh tại AFC Champions League.

Với phong độ không ổn định, tiền đạo Nunez buộc phải chia tay Liverpool và gia nhập Al Hilal. Ảnh: EPA.

Thương vụ này cũng tạo ra một tác động dây chuyền cho Liverpool. Việc mất đi tiền đạo Nunez trong đội hình khiến kế hoạch chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle United càng trở nên cấp bách. Dù đã đưa ra lời đề nghị lên tới 110 triệu bảng, “Chích chòe” vẫn kiên quyết từ chối. Điều đó buộc Liverpool phải xem xét các phương án khác hoặc nâng giá để chốt thương vụ.

Đối với Nunez, đây là cơ hội làm mới sự nghiệp ở tuổi 26. Saudi Pro League đang trở thành điểm đến giàu tiềm năng cả về tài chính lẫn chuyên môn, với hàng loạt ngôi sao quốc tế cập bến trong hai năm qua. Al Hilal sở hữu cơ sở vật chất hàng đầu, lực lượng giàu kinh nghiệm và lối chơi tấn công cởi mở, điều có thể giúp anh phát huy tối đa sức mạnh tốc độ và khả năng pressing.

Ba năm ở Anfield của tiền đạo Nunez để lại nhiều tranh cãi: có những pha lập công rực sáng nhưng cũng không ít lần gây thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Giờ đây, khi đặt chân tới Trung Đông, anh sẽ bắt đầu một hành trình mới, nơi áp lực danh hiệu vẫn hiện hữu nhưng phong cách thi đấu có thể phù hợp hơn.