Canh bạc mạo hiểm của MU 10/08/2025 13:15

(PLO)- Quỷ đỏ đang gây chú ý mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, nhưng thương vụ đưa Matheus Cunha về Old Trafford đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn và bị xem như canh bạc mạo hiểm của MU.

Tiền đạo người Brazil Matheus Cunha, với 15 bàn thắng tại Premier League mùa trước cho Wolverhampton Wanderers, rõ ràng mang tới chất lượng tấn công đáng kể. Tuy nhiên, những vấn đề về kỷ luật và cá tính "khó lường" của anh lại khiến không ít người lo ngại như một canh bạc mạo hiểm của MU.

Người mới và nguy cơ mới ở Old Trafford

Joe Cole, cựu tiền vệ tuyển Anh và Chelsea, thẳng thắn bày tỏ sự dè dặt. Trên sóng TNT Sports, anh miêu tả Cunha là một “kẻ lập dị” và cảnh báo rằng đây chính là điều cuối cùng mà phòng thay đồ Man United cần vào lúc này. Theo Cole, bất chấp Cunha sở hữu kỹ năng và khả năng ghi bàn tuyệt vời, nhưng các dấu hiệu về thái độ và cách cư xử khiến thương vụ này giống như một canh bạc mạo hiểm của MU.

Cựu danh thủ Anh cho rằng trong bối cảnh MU đã có quá nhiều câu chuyện ngoài sân cỏ rò rỉ từ phòng thay đồ, việc bổ sung một nhân tố "khác biệt" theo hướng khó kiểm soát tiềm ẩn rủi ro. Cunha, 26 tuổi, cập bến Old Trafford với mức phí 62,5 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đầu tiên của HLV Ruben Amorim trong mùa hè. Thế nhưng, mùa giải vừa qua anh không chỉ để lại dấu ấn với các bàn thắng mà còn vướng vào những rắc rối kỷ luật.

Cunha (10) từng gây nhiều rắc rối khi còn khoác áo Wolves. Ảnh: EPA.

Từ vụ xô xát với lực lượng an ninh của Ipswich Town dẫn đến án treo giò, cho tới chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực trước Bournemouth, hình ảnh của Cunha đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả HLV Vitor Pereira của Wolves cũng từng công khai phê bình anh về thái độ và ngôn ngữ cơ thể trên sân.

Không chỉ Joe Cole, Owen Hargreaves – một cựu cầu thủ Man United khác – cũng đưa ra những hoài nghi, nhưng từ góc độ chiến thuật. Hargreaves cho rằng Amorim đang bổ sung lực lượng ở những vị trí vốn đã mạnh của đội bóng, thay vì giải quyết các điểm yếu rõ rệt. Việc chiêu mộ Cunha và Bryan Mbeumo, cầu thủ chạy cánh xuất sắc của Brentford, đồng nghĩa sẽ tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes và Amad Diallo, hai cái tên hiếm hoi giữ được phong độ tốt trong mùa giải thất vọng vừa qua. Với hệ thống thi đấu khá cứng nhắc của Amorim, sự chồng chéo vị trí có thể khiến đội hình thiếu cân bằng.

Peter Crouch, cựu tiền đạo Liverpool và Tottenham, cũng đồng tình với quan điểm này. Anh nhấn mạnh rằng thay vì tiếp tục đầu tư mạnh vào hàng công, Man United cần tập trung vào việc nâng cấp hàng thủ và vị trí thủ môn, nơi họ đã gặp vô số vấn đề mùa trước. Crouch nhận xét tình hình ở khung thành “có lúc thật nực cười” và cho rằng để HLV Amorim triển khai lối chơi sở trường, những hậu vệ cánh chất lượng mới là ưu tiên số một.

Thủ môn Onana luôn gây hồi hộp cho các cổ động viên Man United. Ảnh: EPA.

Thử thách lớn cho Quỷ đỏ

Bức tranh tổng thể cho thấy Man United đang trong giai đoạn tái thiết mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Bên cạnh Cunha và Mbeumo, đội chủ sân Old Trafford còn đưa về Benjamin Sesko từ RB Leipzig, hoàn tất bộ ba tân binh trên hàng công. Điều này sẽ mang đến sức tấn công đa dạng hơn, nhưng nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và kiểm soát trận đấu, những bản hợp đồng mới có thể rơi vào tình trạng "công làm thủ phá".

Một yếu tố khác khiến áp lực đè nặng lên HLV Amorim và các tân binh là lịch thi đấu mở màn đầy chông gai. Man United sẽ khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh bằng trận đại chiến với Arsenal ngay tại Old Trafford, trước khi lần lượt chạm trán Manchester City và Chelsea trong năm vòng đấu đầu tiên. Với một đội bóng đang chịu sức ép từ thành tích bết bát mùa trước, việc sớm phải đối đầu các đối thủ mạnh là phép thử khắc nghiệt cho cả năng lực huấn luyện lẫn sự hòa nhập của những gương mặt mới.

Dù vậy, ở một khía cạnh tích cực, canh bạc mạo hiểm của MU, Cunha vẫn mang đến những phẩm chất mà Amorim rất cần: tốc độ, sự xông xáo, khả năng dứt điểm đa dạng và xu hướng pressing từ tuyến đầu. Nếu ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha tìm ra cách khai thác tối đa tiềm năng của tiền đạo này, đồng thời kiểm soát được tính cách bốc đồng, thương vụ hoàn toàn có thể trở thành một bước ngoặt.

HLV Ruben Amorim sẽ giải nhiều bài toán khó cho chủ sân Old Trafford ở mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Vấn đề là, như Joe Cole đã cảnh báo, mọi chuyện chỉ thực sự rõ ràng sau khi Cunha trải qua những trận đấu căng thẳng và bị đặt dưới áp lực của môi trường Old Trafford, nơi từng khiến không ít ngôi sao chùn chân.

Cuối cùng, Man United đang phải đối mặt với bài toán chiến thuật với những người mới, đồng thời giải quyết câu chuyện về văn hóa và tinh thần tập thể. Một phòng thay đồ đoàn kết, kỷ luật và biết hy sinh vì mục tiêu chung mới là nền tảng để họ trở lại đường đua danh hiệu. Câu hỏi là liệu Matheus Cunha sẽ trở thành chất xúc tác tích cực hay một “quả bom nổ chậm”, một canh bạc mạo hiểm của MU, điều này chỉ thời gian mới trả lời được.