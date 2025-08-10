Nghĩ sao về việc ngôi sao trẻ Jens Raven thay Ole Romeny 10/08/2025 13:01

Tay săn bàn rất sáng, rất nhạy của tuyển Indonesia Ole Romeny dường như đã hết cơ hội đá giai đoạn 4 (vòng Play off) World Cup 2026. Báo chí chỉ ra Vua phá lưới U-23 Đông Nam Á "vua" Jens Raven là sự thay thế xứng đáng chỗ trống Ole Romeny để lại.

Vua phá lưới U-23 Đông Nam Á - Jens Ravens ghi 7 bàn, trong đó 6 bàn vào lưới “đội bóng học sinh” Brunei 6 bàn, bàn còn lại là pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Indonesia trong trận bán kết gặp Thái Lan.

Ngôi sao trẻ Jens Raven thay thế tay săn bàn Ole Romeny (10) đá tấn công trong màu áo tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Điều quan trọng là Jens Raven đá không hay, thậm chí là rất kém.

Ở tuổi 19, khi tham dự sân chơi U-23 Đông Nam Á, ngôi sao trẻ Jens Raven đã không thể hiện được trước Malaysia, Philippines, Việt Nam (chung kết) và ngay cả trận anh ghi bàn vào lưới Thái Lan cũng chẳng có gì đáng nói, mờ nhạt suốt trận, cũng không kiến tạo được cho đồng đội.

“Chấp” vài tuổi ở giải U-23 Đông Nam Á, Jens Raven đá không ra gì. Bây giờ ngôi sao Jens Raven khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia để chuẩn bị đá Play off với Saudi Arabia cùng Iraq toàn là những đối thủ cứng cựa, đẳng cấp châu Á, cấp đội tuyển làm sao Jens Raven đá được? Ấy thế mà bây giờ đây anh lại là phương án 1 thay thế tay săn bàn Ole Romeny?

Ngoài việc ghi 6 bàn vào lưới "đội bóng học sinh" U-23 Brunei thì ngôi sao trẻ Jens Raven thể hiện rất kém tại U-23 Đông Nam Á. Ảnh: Bola

Jens Raven không có kỹ thuật rê dắt, xoay xở trong không gian hẹp rất kém, cũng không thể kiến tạo cho đồng đội tốt... gặp các hậu tuyển Iraq, Saudi Arabia làm sao Jens Raven có thể ghi bàn?

Nếu nói về ngôi sao của tuyển Indonesia ở hàng tấn công, có hai gương mặt là Ragnar Oratmanngoen và Ole Romeny. Giá như tuyển Indonesia sở hữu sớm cặp tiền đạo này họ sẽ tốt hơn trên bảng xếp hạng giai đoạn 3.

Rất tiếc cặp trung phong gốc Hà Lan này nhập tịch Indonesia quá muộn.

Ole Romenny bị gãy chân trong màu áo Oxford Utd đến Indonesia đá giải giao hữu Cúp Tổng thống. Còn Ragnar Oratmangoen thì dường như đã không còn mặn mà với tuyển Indonesia. Sau khi khỏi chấn thương, Ragnar Oratmangoen mất dạng luôn ở đội tuyển Indonesia. Romeny và Oratmgangoen lại là hai trung phong giỏi nhất của tuyển Indonesia có thể càn lướt, kinh nghiệm, chuyên môn tốt, ghi bàn được vào lưới những đội bóng lớn.

Còn bây giờ, tuyển Indonesia chuẩn bị đá Play off vào tháng 10 tới tại Saudi Arabia nhưng không có bộ đôi tiền đạo này.

Tuyển Indonesia đang nghĩ đến Jens Raven của sân chơi U-23 Đông Nam Á thay thế Romeny.

Những Rafael Struick, Santana, Egy Maulana, Caraka đều được nhắc đến nhưng những tiền đạo này thì chẳng hy vọng gì khi chạm trán với Iraq và Saudi Arabia.