Ý nghĩa cuộc chơi lớn 'Vì bình yên cuộc sống' 09/08/2025 22:42

(PLO)- Giải golf “Vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 năm 2025 đã chính thức khởi tranh tại sân Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức, TP.HCM), quy tụ hơn 150 golfer từ khắp nơi cùng chung tay lan tỏa giá trị nhân văn.

Sự kiện do Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức là một giải đấu thể thao đẳng cấp cùng hoạt động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa. Trong lễ khai mạc ngày 8-9, Đại tá Bùi Ngọc Giáp – Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức – nhấn mạnh giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025: kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Ông Giáp khẳng định, giải golf “Vì bình yên cuộc sống” không chỉ là sân chơi lành mạnh, nơi gặp gỡ của những người yêu thể thao, mà còn là nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái. Một phần kinh phí từ giải sẽ được trích để gây quỹ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đang gặp khó khăn về nhà ở.

Các đại biểu tham dự khai mạc giải golf “Vì bình yên cuộc sống" lần 2-2025. Ảnh: VQV.

Giải đấu năm nay được chia thành nhiều bảng thi đấu, với các giải thưởng hấp dẫn như chức vô địch, giải nhất – nhì – ba ở từng bảng A, B, C, cùng các giải kỹ thuật Longest Drive, Nearest to the Pin. Không chỉ hấp dẫn ở khía cạnh chuyên môn, giải còn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nhân, lãnh đạo và các mạnh thường quân, tạo nên một không gian thể thao, giao lưu, sẻ chia đầy cảm hứng.

Buổi tối cùng ngày, Gala Dinner diễn ra cũng là lễ trao giải, kết nối các golfer và nhà tài trợ. Tại đây, Ban tổ chức công bố số tiền gây quỹ để xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá trên 70 triệu đồng. Đây là sự tiếp nối của thành công từ mùa giải đầu tiên, khi các nhà làm giải “Vì bình yên cuộc sống” cũng đã trích kinh phí xây nhà cho một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc chơi lớn quy tụ nhiều golfer ở các bảng đấu tranh tài hấp dẫn với những giải thưởng thú vị. Ảnh: VQV.

Ngoài môn thể thao golf, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM trong thời gian qua còn tổ chức nhiều giải bóng đá, bóng chuyền nhằm gây quỹ hỗ trợ người yếu thế, cho thấy thể thao có thể trở thành một công cụ lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.

Giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” để lại dấu ấn ở quy mô tổ chức và chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở tinh thần tương thân tương ái của các vận động viên. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc kết hợp giữa thể thao và hoạt động thiện nguyện đang ngày càng được ủng hộ.

Các golfer hạnh phúc khi cùng chung tay lan tỏa yêu thương. Ảnh: VQV.

Nhiều golfer tham gia chia sẻ rằng, họ cảm thấy hạnh phúc khi được vừa chơi môn thể thao yêu thích, vừa góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó cho thấy sức mạnh của thể thao còn nằm ở khả năng gắn kết cộng đồng, khơi dậy những giá trị tốt đẹp.

Với quy mô ngày càng lớn và ý nghĩa bền vững, giải đấu “Vì bình yên cuộc sống” sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành một sự kiện thường niên được mong chờ của cộng đồng golf Việt Nam, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần “thể thao vì cộng đồng” tại TP.HCM.