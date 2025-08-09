Chó thả rông có thể khiến Morocco mất quyền đồng chủ nhà World Cup 2030 09/08/2025 13:48

(PLO)- 3 triệu con chó thả rông, mỗi năm gây ra 100 ngàn vụ tấn công, nhưng Morocco giết và đánh bả chó là vô nhân đạo. FIFA xem xét khả năng tước quyền đồng đăng cai World Cup 2030 của Morocco.

Chó thả rông đó là thực trạng ở quốc gia Bắc Phi Morocco. Tuy nhiên đồng chủ nhà World Cup 2030 với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha này có thể bị tước quyền đăng cai nếu như không khắc phục được nạn chó thả rông khắp mọi nơi.

World Cup 2030 là một kỳ World Cup đặc biệt của cả hành tinh vì đó kỷ niệm 100 năm ngày vòng chung kết World Cup ra đời kể từ năm đầu tiên tại Uruguay năm 1930.

Chó thả rông ở Morocco như một chuyện bình thường. Ở quốc gia đạo Hồi chiếm đa số này, chó là vật nuôi được yêu quý và con người cư xử rất tốt với nó. Tuy nhiên nó đặt ra câu hỏi nạn chó thả rông có thể gây phiền phức cho du khách, fan bóng đá quốc tế khi họ đến đất nước này, thậm chí du khách bị chó thả rông tấn công rất nguy hiểm. Ở các thành phố lớn ở Morocco từng đàn chó thả rông vô tư chạy nhảy với số lượng không hề ít.

Trả lời báo chí về vấn đề này, một quan chức giấu tên của Morocco cho biết có nhiều phương án để khỏi làm du khách sợ hãi, chẳng hạn như chích thuốc an thần cho chó, dùng bẫy bắt nhốt, chích vaccine ngừa dại, lập chuồng trại lớn nhốt lại suốt thời kỳ diễn ra World Cup 2030. Nhân viên y tế cộng đồng sẽ đến từng gia đình có nuôi chó để chủ nhà thực hiện những cam kết không thả chó ra đường, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt 1.500 USD hoặc đi tù 3 tháng.

Tuy nhiên việc chó thả rông ở Morocco trong đó cũng có những con chó không có chủ, sống nhờ thức ăn của người dân cho, tối đến chúng ngủ bờ bụi, cống rãnh... Với thành phần chó thả rông kiểu này chính quyền Morocco sẽ bẫy và lập chuồng lớn nhốt lại trong thời gian diễn ra các trận World Cup 2030.

Ở Morocco hiện nay có chừng 3 triệu con chó thả rông hàng năm gây ra 100 ngàn vụ cắn người. Vừa qua Morocco dùng súng bắn chết và bả độc giết chó đã bị thế giới phẫn nộ và yêu cầu tước quyền đồng chủ nhà World Cup 2030 của Morocco.

Tuy nhiên cũng có nhiều người dân Morocco ghét chó và dùng bả độc giết chết chó. Thậm chí ở Morocco cũng có nạn dùng súng bắn chết chó mèo. Chuyện này thì bị cả thế giới lên án.

Hành động giết chó mèo bằng bả độc và súng đã bị nữ minh tinh màn bạc Briggite Bardot, người sáng lập và đứng đầu Quỹ bảo vệ động vật kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2030 của Morocco.

Hiện nay ở Morocco ước tính có 3 triệu con chó thả rông, hàng năm có 100 ngàn vụ chó thả rông tấn công người. Năm 2024 có 33 người chết vì bị chó thả rông cắn.

Rõ ràng là vấn đề không hề nhỏ với Morocco. FIFA đang thúc giục Morocco phải có phương án khả thi cụ thể về vấn đề này. Thậm chí FIFA gợi ý cho Morocco đón những tổ chức bảo vệ chó mèo đến hợp tác để xây dựng phương án hiệu quả.