Sự thật siêu sao Ronaldo làm ‘cò’ thương vụ Joao Felix 09/08/2025 14:14

(PLO)- Tân binh người Bồ Đào Nha có màn ra mắt ổn định tại Al Nassr và khi cơn sốt mang tên Joao Felix tại đấu trường Saudi Pro League chưa hạ nhiệt thì siêu sao Ronaldo đã lên tiếng về những tin đồn cho rằng anh đóng vai trò “người mở đường” cho thương vụ này.

Theo truyền thông Trung Đông, có nhiều lời đồn đoán rằng chính siêu sao Ronaldo, cùng HLV Jorge Jesus, là những người trực tiếp thuyết phục Felix gia nhập Al Nassr. Ngôi sao 25 tuổi này vốn từng muốn trở lại Benfica, nhưng rốt cuộc lại chọn điểm đến mới ở Saudi Arabia. Tuy nhiên, CR7 đã khẳng định rõ ràng: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Felix, cũng không liên lạc để thuyết phục cậu ấy. Đó không phải việc của tôi. Không làm gì khác, tôi chỉ biết thi đấu thôi”.

Đáng chú ý, siêu sao Ronaldo thừa nhận anh từng chia sẻ rằng Felix là một sự bổ sung chất lượng cho đội bóng, nhưng khẳng định bản thân không hề can thiệp vào quyết định tuyển dụng. Dù vậy, phát biểu tiếp theo của anh lại khiến dư luận xôn xao: “Sẽ khôn ngoan hơn nếu chuyển đến Saudi Arabia thay vì đến giải đấu Bồ Đào Nha. Giải đấu ở đây cạnh tranh hơn”. Rõ ràng câu nói của Ronaldo vừa như một lời khuyên, vừa như một thông điệp về sức hút ngày càng lớn của Saudi Pro League.

Cần biết Joao Felix từng được xem là “Ronaldo tiếp theo” của bóng đá Bồ Đào Nha. Sở hữu kỹ thuật tinh tế, tốc độ, cùng gương mặt sáng sân cỏ, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ra mắt trong màu áo Benfica. Thế nhưng, quãng thời gian khoác áo CLB Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea và AC Milan lại chứng kiến phong độ thất thường, những chấn thương không đúng lúc, cả những lùm xùm ngoài sân cỏ, trong đó gồm có việc công khai muốn gia nhập Barcelona.

Felix học hỏi siêu sao Ronaldo rất nhiều từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: EPA.

Sự nghiệp chững lại, niềm tin của người hâm mộ giảm dần, và ở tuổi 25, Felix quyết định tìm kiếm cơ hội làm mới bản thân ở một môi trường khác, nơi mà tham vọng và ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ. Al Nassr, với tham vọng trở thành thế lực hàng đầu châu Á, đã dang tay đón anh.

Ngày 29-7, Al Nassr công bố bản hợp đồng mang tên Joao Felix. Chỉ một ngày sau, anh có trận ra mắt trong màu áo mới ở trận giao hữu tiền mùa giải gặp Toulouse tại Áo.

HLV Jorge Jesus bố trí Felix đá ở vị trí tiền đạo lệch phải, sát cánh cùng đàn anh siêu sao Ronaldo và Sadio Mane. Ngay từ những phút đầu, anh cho thấy sự năng nổ, chịu khó di chuyển và phối hợp nhịp nhàng trong các pha lên bóng. Dù chưa thực sự ăn ý hoàn toàn với đồng đội mới, Felix vẫn tạo ra một vài tình huống đáng chú ý, bao gồm cả pha phối hợp suýt trở thành bàn thắng với Ronaldo trong hiệp một.

Ronaldo phủ nhận thuyết phục đàn em gia nhập Al Nassr. Ảnh: EPA.

Al Nassr bị dẫn trước nhưng Ronaldo gỡ hòa ở phút 33, trước khi đội bóng hoàn tất màn lội ngược dòng với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 ở phút 77. Felix được rút ra ở giữa hiệp hai, khép lại 60 phút thi đấu đầu tiên trong màu áo vàng xanh với nhiều tín hiệu tích cực.

Dù màn trình diễn đầu tiên nhận được nhiều lời khen, HLV Jorge Jesus vẫn thẳng thắn chỉ ra rằng Felix cần cải thiện hơn về khả năng hòa nhập và tận dụng cơ hội. Đó là yêu cầu không bất ngờ, bởi môi trường bóng đá Saudi Arabia vừa khốc liệt về thể lực, vừa đòi hỏi tốc độ thích nghi nhanh để cạnh tranh suất đá chính.

Trận thứ hai giao hữu với Rio Ave diễn ra ngày 8-8 tại sân Algarve, Loule (Bồ Đào Nha), tân binh Felix có một đường chuyền như đặt cho Ronaldo ghi bàn và thêm một lần nữa tạo ra quả phạt đền để đàn anh lập cú hat trick trong chiến thắng 4-0. Rõ ràng giữa hai chân sút Bồ Đào Nha đang có những sự phối hợp rất ăn ý tại Al Nassr.

Sự phối hợp giữa tân binh Felix và siêu sao Ronaldo rất ăn ý. Ảnh: EPA.

Với cá nhân Felix, đây là khởi đầu cho hành trình làm mới hình ảnh và lấy lại sự nghiệp đã chững lại. Bên cạnh siêu sao Ronaldo, một biểu tượng bóng đá toàn cầu và cũng là thủ lĩnh của Al Nassr, anh sẽ có cơ hội học hỏi, phát triển, và chứng minh rằng mình vẫn xứng đáng với những kỳ vọng từng được đặt ra.

Joao Felix có màn chào sân trọn vẹn cả về hình ảnh lẫn chuyên môn, trong khi Ronaldo vẫn giữ nguyên phong thái của một nhà lãnh đạo tập trung vào sân cỏ. Sự kết hợp giữa họ, một người đang tìm lại hào quang, một người vẫn ở đỉnh cao ảnh hưởng, có thể trở thành câu chuyện thú vị nhất của mùa giải Saudi Pro League năm nay.