Chủ nhà Việt Nam và Thái Lan không khó dắt tay nhau vào bán kết 09/08/2025 13:35

(PLO)- Ngay sau lượt trận ra quân giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 bảng B với hai cơn mưa gôn, rất dễ dàng để nhìn ra chủ nhà Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm giành vé chơi bán kết trong ngày 9-8 khi lần lượt chạm trán hai đội lót đường Indonesia, Campuchia.

Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang bước vào một kỳ tranh tài đầy hứa hẹn với sự trở lại mạnh mẽ của hai “nữ hoàng” giàu truyền thống Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Sau những ký ức không mấy vui vẻ ở giải đấu cách đây ba năm, khi Philippines bất ngờ vượt mặt cả hai để giành chức vô địch lần đầu tiên, giờ đây cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều cho thấy quyết tâm tái chiếm ngôi vị số một Đông Nam Á.

Đứng dậy sau thảm bại

Năm 2022, cú sốc lớn nhất của bóng đá nữ Đông Nam Á đến từ việc các cô gái Philippines hạ gục Việt Nam 4-0 ở bán kết, rồi đánh bại Thái Lan 3-0 trong trận chung kết. Những chiến thắng này đã thay đổi cục diện giải đấu vốn lâu nay chỉ xoay quanh cuộc cạnh tranh song mã giữa Thái Lan và Việt Nam. Cả hai đội khi ấy đều rời giải với nỗi thất vọng và lời hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Ba năm sau, chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đã cho thấy sự lợi hại ngay ở loạt trận khai mạc giải Đông Nam Á 2025. Thái Lan ra quân ở bảng A bằng chiến thắng hủy diệt Indonesia 7-0. Họ dẫn trước tới năm bàn ngay trong hiệp một, thể hiện sức tấn công đa dạng và hiệu quả. Indonesia dù chơi cố gắng hơn trong hiệp hai nhưng cũng nhanh chóng sụp đổ khi để đối thủ ghi thêm hai bàn chỉ trong vài phút.

Nhà vô địch Đông Nam Á 4 lần Thái Lan đè bẹp tuyển nữ Indonesia 7-0 trong trận ra quân. Ảnh: CCT.

Ấn tượng hơn cả chính là đội hình trẻ trung của Thái Lan, không một cầu thủ nào trên 23 tuổi, nhưng lại thi đấu chững chạc và gắn kết. Đội trưởng Chatchawan Rodthong là gương mặt duy nhất còn sót lại từ đội hình từng dự giải năm 2022. Sự thay đổi gần như toàn bộ lực lượng cho thấy Thái Lan đang bước vào giai đoạn trẻ hóa toàn diện, không còn phụ thuộc vào những cựu binh như Taneekarn Dangda hay Sunisa Srangthaisong, vốn từng là nòng cốt trong giai đoạn hoàng kim và đưa đội bóng tới hai kỳ World Cup liên tiếp 2015 và 2019.

Những cái tên mới như Kanjanathat Phomsri (22 tuổi), Madison Casteen (17 tuổi, đang rèn luyện tại Mỹ) và Janista Jinantuya đã gây ấn tượng mạnh với khả năng phối hợp ăn ý trên hàng công, cùng nhau ghi bốn bàn trong hiệp đầu. Ở tuyến dưới, trung vệ 17 tuổi Pinyaphat Klinkai không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn trực tiếp ghi bàn thứ sáu. Tiền vệ trẻ Pichayatida Manowang (18 tuổi) cũng chứng minh sự năng động và khả năng kiểm soát nhịp trận. Với dàn cầu thủ trẻ giàu khát vọng, Thái Lan đang gửi lời cảnh báo tới mọi đối thủ.

Chủ nhà Việt Nam lên tiếng

Không chịu kém cạnh, đội chủ nhà Việt Nam cũng có màn khởi đầu tưng bừng khi vùi dập Campuchia 6-0. Chỉ trong 17 phút đầu, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã dẫn 4-0, gần như định đoạt số phận trận đấu. Bộ ba tấn công Phạm Hải Yến, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn liên tục xé toang hàng thủ đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Bích Thùy đã góp công lớn trong cơn mưa gôn 6-0 của chủ nhà Việt Nam vào lưới khách Campuchia. Ảnh: CCT.

Hai cánh của tuyển nữ Việt Nam với sự cơ động của Trần Thị Duyên và Ngân Thị Vạn Sự tạo ra vô số pha xuống biên nguy hiểm, trong khi Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân làm chủ khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ và triển khai bóng mạch lạc. Hàng thủ với Chương Thị Kiều, Thu Thương cùng thủ môn Kim Thanh chơi nhàn nhã, bởi Campuchia không tạo ra được bất kỳ sức ép đáng kể nào.

Cục diện bảng A sau lượt trận đầu tiên đã phần nào rõ ràng. Với sức mạnh vượt trội so với Indonesia và Campuchia, cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan gần như chắc chắn giành hai chiếc vé vào bán kết. Lịch thi đấu cũng đang ủng hộ họ khi ở lượt trận thứ hai ngày 9-8, Thái Lan chỉ gặp Campuchia, còn Việt Nam chạm trán Indonesia, những đội bị đánh giá là “lót đường” ở bảng này.

Chỉ cần chơi đúng phong độ, hai ứng viên nặng ký Việt Nam và Thái Lan sẽ toàn thắng trước khi gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 12-8, trận đấu mang ý nghĩa xác định ngôi đầu.

Đương kim vô địch Philippines cho thấy sức mạnh vượt trội ở bảng B với 7 bàn thắng vào lưới tuyển nữ Đông Timor. Ảnh: CCT.

Điều thú vị là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đang theo đuổi những chiến lược nhân sự khác nhau. Việt Nam vẫn giữ bộ khung giàu kinh nghiệm, vốn đã chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế, nhờ đó duy trì sự ổn định và bản lĩnh. Ngược lại, Thái Lan chọn cách trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ, ưu tiên tốc độ, sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai phong cách này ở lượt cuối vòng bảng sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt khi nó có thể là màn tổng duyệt trước khi cả hai tiến xa hơn ở vòng knock out.

Sau nỗi đau từ thất bại năm 2022, giờ đây cả hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á đã sẵn sàng lấy lại vị thế. Những chiến thắng mở màn cho thấy sức mạnh của họ, đồng thời còn gửi thông điệp đến các đối thủ mạnh ở bảng B như đương kim vô địch Philippines, Myanmar và U-23 Úc.

Đang ở trạng thái phong độ và quyết tâm cao nhất lịch thi đấu thuận lợi, chủ nhà Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết giải Đông Nam Á chỉ còn chờ sau vòng đấu thứ hai ngày 9-8.