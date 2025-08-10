Salah yêu cầu UEFA- “Hãy nói chúng tôi vì sao “Pele của Palestine” chết!?” 10/08/2025 12:55

(PLO)- Salah bình luận vào dòng trạng thái chia buồn về việc "Pele của Palestine" qua đời của UEFA.

Vụ Suleiman Al Obeid được mệnh danh là “Pele của Palestine” qua đời vì đợt không kích của Israel vào dòng người đang xếp hàng nhận thức ăn từ tổ chức từ thiện ở Gaza.

Sự việc nóng lên sau bức thông điệp của LĐBĐ châu Âu (UEFA) chia buồn vụ “Pele của Palestine” qua đời. UEFA đăng dòng trạng thái, “Một tài năng mang lại cho những con người trẻ đã qua đời, đây là quãng thời gian đen tối”.

Trang xã hội của huyền thoại Eric Cantona cũng lên tiếng việc "Pele của Palestine" qua đời.

Lập tức ngôi sao của Liverpool Salah đã bình luận, "Các người hãy nói cho chúng tôi biết, vì sao anh ấy chết, anh ấy chết ở đâu và trong hoàn cảnh nào”. UEFA không chỉ không trả lời mà còn đưa bình luận của Salah vào trạng thái ẩn.

Suleiman Al Obeid là một tiền vệ tấn công tài năng của bóng đá Palestine, anh qua đời ngày 6-8 vừa qua khi đang xếp hàng cùng hàng trăm người Palestine khác chờ nhận thức ăn cứu trợ và đã bị đợt không kích của không quân Israel tấn công chết.

Báo chí thế giới quả quyết rằng, Salah chỉ trích UEFA về bức thông điệp và dòng chia buồn hời hợt, qua loa, thiếu trách nhiệm quanh cái chết về danh thủ Palestine được gọi là “Pele của Palestine”.

Ngôi sao tấn công 33 tuổi của Liverpool hai năm qua không ngừng lên tiếng kêu gọi viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza và Palestine.

Theo báo cáo của LHQ thì cuộc chiến 2 năm qua của Israel và Hamas đã giết hơn 1.000 người khi chờ nhận thực phẩm cứu trợ của các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Bản thân Salah cũng đóng góp tiền của vào những đợt mua hàng hóa, thuốc men và thực phẩm cứu trợ cho những người dân vô tội ở dải Gaza.

Việc Pele của Palestine qua đời như một sự mất mát lớn của thế giới thể thao, của những thông điệp bóng đá mang lại sự đoàn kết cho con người.

Hai năm cuộc chiến tranh Israel - Hamas đã giết chết 325 cầu thủ, HLV, trọng tài những nhân viên trong các trung tâm bóng đá, quan chức quản trị bóng đá Palestine. Các cơ sở bóng đá như sân bóng, nơi ăn ở tập luyện của Palestine hầu hết do FIFA tài trợ xây dựng và thậm chí trả lương, nhưng nó cũng là một trong những mục tiêu chính của đối phương phá hủy.

Israel là thành viên của UEFA khi đất nước này bất ổn, UEFA đã bố trí các CLB đến đội tuyển quốc gia Israel lấy các sân của Hungary làm sân nhà đá các giải châu Âu.