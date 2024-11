Tổng hợp lượt trận thứ 6, vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á: Tuyển Hàn Quốc không thắng Palestine, biến động cực lớn ở bảng C 20/11/2024 11:27

(PLO)-Tuyển Hàn Quốc không thắng Palestine từ Seoul đến Amman trong khi bảng C cực căng sau khi Indonesia thắng Saudi Arabia 2-0

Vòng đấu thứ 6 của ba bảng đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vừa hoàn tất sáng sớm ngày 20-11. Tuyển Hàn Quốc lại không thắng Palestine

Theo đó, ở bảng B, đội bóng hàng đầu châu Á, tuyển Hàn Quốc lại không thắng được tuyển Palestine tại Amman, Jordan (tuyển Palestine mượn sân của Jordan làm sân nhà do chiến sự ở Trung Đông).

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng cả lượt đi và về, tuyển Hàn Quốc không thắng Palestine. Ảnh:AFC

Lần này tuyển Hàn Quốc hòa Palestine 1-1, hồi lượt đi tại Seoul, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Có lẽ đội tuyển Hàn Quốc đã thể hiện với Palestine theo tinh thần chia sẻ chăng?

Tuyển Hàn Quốc đang đứng đầu bảng, còn Palestine thì chót bảng B. Đội tuyển Palestine đang gặp rất nhiều khó khăn vì không giải vô địch lãnh thổ của mình, nhiều CLB đã xóa sổ, sân bóng thì bị bom đạn cày nát...Kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas xảy ra thì đã có 303 cầu thủ Palestine bị chết vì bom đạn, trong đó có 10 tuyển thủ.

Saudi Arabia "phơi áo" ở Bung Karno là cú sốc đêm 19-11. Ảnh:Bola

Tình hình khó khăn là vậy, song tuyển tuyển Palestine vẫn nuôi một giấc mơ góp mặt ở World Cup 2026 dù phải qua vòng play off (tức vị trí thứ 3 và 4 bảng B)...Tính hình này rất khó cho tuyển Palestine.

Trong khi đó ở bảng C, nếu ở Hạ Môn, chủ nhà, tuyển Trung Quốc tiếp đội đầu bảng Nhật Bản không có cú sốc nào xảy ra khi đội khách đưa ra thành phần không quá mạnh nhưng cũng thắng được tuyển Trung Quốc 3-1 thì tại Jakarta, đội tuyển Indonesia bất ngờ “tạo địa chấn châu Á” khi đánh bại đội thuộc nhóm hàng đầu châu Á- Saudi Arabia 2-0. Hai bàn thắng do công Marcelino Ferdinan ghi phút 32 và 57.

Thua Nhật Bản 1-3, Trung Quốc trở lại vị trí chót bảng. Ảnh:AFC

Với việc đội tuyển Indonesia bất ngờ có chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu đã làm trật tự bảng C đảo lộn rất mạnh. Ngoài việc Nhật Bản bất bại duy trì ngôi đầu qua 16 điểm, đội tuyển Indonesia từ vị trí chót bảng vọt lên thứ 3 bảng C sau khi thắng tức đang ở vị trí có suất đi Play off và tiếp tục nuôi hy vọng.

Ở bảng C này, chiếc vé đi World Cup 2026 với ngôi đầu bảng đã nằm trong tầm tay của Nhật Bản thì phần còn lại từ Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc, Indonesia và Bahrain đều còn nuôi hy vọng.

Rất lạc quan cho những đội phía dưới, tức vị trí thứ 3 trở xuống là Indonesia, Saudi Arabia, Trung Quốc đều may mắn khi Úc không thắng nổi đội chót bảng Bahrain tại Riffa, đây là trận đấu muộn, rơi vào sáng sớm 20-11. Hai đội hòa nhau 2-2.

Dù đá sân của Bahrain nhưng Úc không thắng được “kèo dưới” này là bước lùi của bóng đá Úc, bởi dẫu sao họ cũng là nhóm “anh cả” châu Á.

Cuộc cạnh tranh tấm vé nhì bảng C vẫn diễn ra rất quyết liệt và đầy kịch tính.

Điểm qua các trận đấu vòng 6:

+Bảng A: Nhà đương kim vô địch châu Á, Qatar thảm bại trước UAE 0-5 tại Abu Dhabi. Trên sân nhà tại Bishkek, nhưng Kyrgyzstan để thua Iran 2-3.

Thứ tự bảng A sau 6 lượt trận, Triều Tiên vẫn ở đáy bảng.

Tại sân quốc gia Lào (sân nhà của Triều Tiên), Uzbekistan đánh bại Triều Tiên 1-0.Triều Tiên tiếp tục chìm ở đáy bảng.

+Bảng B: Á quân châu Á Jordan tiếp tục gây thất vọng khi để Kuwait cầm hòa 1-1. Tại Muscat, chủ nhà Oman bị Iraq đánh bại 1-0. Hàn Quốc và Palestine chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

Tuyển Hàn Quốc đỉnh bảng còn Palestine chót bảng, nhưng qua hai trận, SonHeung- min và đồng đội không thắng Palestine.

+Bảng C: Nhật Bản tiếp tục duy trì ngôi đầu ngay sau vòng đấu thứ nhất, khi hiện nay họ có 16 điểm, trong khi đội xếp nhì là Úc có 7 điểm, thứ ba là Indonesia có 6 điểm.

Tạo địa chấn, Indonesia "đè" lại tuyển Trung Quốc xuống đáy bảng.

Đặc điểm của bảng đấu này là từ vị trí thứ 3 đến chót bảng đều có cùng 6 điểm. Cuộc cạnh tranh vé thứ nhì đi World Cup 2026 sẽ rất khốc liệt ở bốn vòng đấu còn lại.

Sau lượt trận thứ sáu này, đến tháng 3 năm 2025 các vòng đấu còn lại mới khởi tranh tiếp.