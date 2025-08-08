"Pele của Palestine" qua đời vì đợt không kích của Israel 08/08/2025 12:03

(PLO)- "Pele của Palestine" qua đời trong đợt không kích của Israel khi đang xếp hàng chờ nhận thức ăn.

Huyền thoại của bóng đá Palestine - Suleiman Al Obaid có biệt danh “Pele của Palestine” qua đời trong cuộc không kích của Israel ngày 6-8 qua. Khi “Pele của Palestine” đang xếp hàng chờ nhận thức ăn từ các tổ chức từ thiện thì lực lượng không quân Israel không kích.

Trang xã hội của LĐBĐ Palestine thông báo sự ra đi của "Pele của Palestine".

Điều đáng nói hơn, Suleiman Obaid hiện 41 tuổi từng là học trò cưng của cố HLV A.Riedl, cựu HLV tuyển Việt Nam. Vòng loại World Cup 2006, cựu HLV tuyển Việt Nam A. Riedl sang dẫn dắt tuyển Palestine thì lúc ấy Suleiman Al Obaid là chàng trai trẻ, tiền vệ tấn công cực hay và cũng được trao biệt danh “Pele của Palestine” thời điểm đó.

Hồi vòng loại World Cup 2006, tỉ phú Barakat, người Iraq gốc Kuwait sinh sống tại Mỹ tài trợ cho đội tuyển Palestine do HLV Riedl dẫn dắt đá rất hay. Mơ ước của HLV Riedl và tỉ phú Barakat là đưa tuyển Palestine đến Đức dự World Cup 2006. Tuy nhiên Israel liên tục rải bom tất cả các sân bóng và cơ sở tập luyện của tuyển Palestine khiến nhiều cầu thủ sợ bỏ đội tuyển...

Trang xã hội của huyền thoại Pháp Eric Cantona cũng chỉ trích sự tàn bạo của Israel.

Thời đó “Pele của Palestine” đã thể hiện tài năng, nay thì anh cùng gia đình và người thân đang có cuộc sống rất nhọc nhằn do chiến tranh. Đến sáng 6-8 thì Suleiman Al Obaid đã không may mắn khi trúng bom của không quân Israel thả xuống khiến anh chết ngay tại chỗ.

LĐBĐ Palestine đã đăng thông cáo chính thức “Pele của Palestine đã qua đời”. Từ khi chiến tranh Israel - Hamas bùng nổ đến nay hàng trăm cầu thủ bóng đá Palestine đã qua đời, trong đó có nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ Palestine. Các cơ sở bóng đá trong đó có cả những công trình do FIFA xây dựng cho bóng đá Palestine cũng là mục tiêu của Israel.

Thế giới bóng đá vùng Trung Đông bày tỏ sự đau xót khi “Pele của Palestine” ra đi vì bom đạn. Nhiều huyền thoại bóng đá Trung Đông đã chia sẻ sự ra đi đầy đau đớn này.

Kể từ đầu cuộc chiến đến nay, có 321 người Palestine trong lĩnh vực bóng đá phải ra đi vĩnh viễn trong đó gồm cầu thủ, HLV, những nhà quản trị, trọng tài, các nhân viên làm việc trong các CLB.