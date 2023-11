Tuyển Palestine có quà từ tuyển Úc

Chiến sự ác liệt ở Gaza khiến Palestine không thể thi đấu trên sân nhà. Họ đã có được sự trợ giúp của các quốc gia thế giới Ả rập. Tuyển Palestine trú ngụ và tập luyện tại Algeria, quốc gia ở Bắc Phi thuộc thế giới Ả rập. Lúc đầu Palestine định đá sân nhà tại Algeria, tuy nhiên nó quá xa xôi, cuối cùng Kuwait tiếp tục xung phong giúp đỡ Palestine bằng việc cho mượn sân để Palestine làm chủ nhà.

Lượt trận đầu bảng I, Úc đánh bại Bangladesh 7-0. Ảnh: AFC

Lượt trận đầu bảng I vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, Lebanon cũng phải mượn sân Sharjah của UAE làm sân nhà vì tình hình bất ổn để tiếp Palestine, hai đội hòa nhau 0-0. Lượt trận thứ hai, Palestine tiếp tuyển Úc lúc 21 giờ ngày 21-11 trên sân Jaber Al Ahmad ở Kuwait.

Đội tuyển Úc trích tiền từ quỹ Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Úc để tặng cho đội bóng đang gặp khó khăn Palestine. Con số cụ thể không tiết lộ nhưng đó là túi tiền mặt có năm con số, tức cả trăm ngàn USD.

Theo lịch cũ, Palestine tiếp Úc ở Bờ Tây, tuy nhiên do chiến sự quá ác liệt nên trận đấu được dời sang Kuwait. Phía Úc tặng tiền cho tuyển Palestine với thông điệp rõ ràng là...nhân đạo, số tiền này trích từ quỹ sự góp phần của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Úc, rồi phía Úc đứng ra tặng cho đồng nghiệp Palestine.

Còn Palestine và Lebanon chia điểm qua trận hòa 0-0. Ảnh: AFC

Trước đây khi Palestine tuyên bố đá sân nhà ở Algeria, Úc lên tiếng để quốc gia Bắc Phi đảm bảo an ninh cho đội Úc một cách tốt nhất trong suốt quá trình có mặt ở đó thi đấu xong và ra về. Úc đề nghị vấn đề này phải được hai nhà nước Úc và Algeria bàn thảo, cùng sự giám sát và nỗ lực của FIFA.

Tuy nhiên bây giờ trận đấu diễn ra ở Kuwait, cũng là một quốc gia Ả rập, công tác an ninh của trận đấu và an ninh dành cho tuyển Úc được chuẩn bị rất chu đáo và quan trọng là cung đường di chuyển của tuyển Úc đến Kuwait gần hơn rất nhiều so với đến Algeria. Bóng đá Úc đứng thứ 27 thế giới và thứ tư châu Á, còn Palestine xếp thứ 97 thế giới.

DUY ĐỨC