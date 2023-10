Tuyển Úc yêu cầu được đảm bảo an toàn khi thi đấu với Palestine

(PLO)-Tuyển Úc lo ngại vấn đề an ninh khi đá với Palestine ở vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027.

Ngay sau khi chiến sự ác liệt diễn ra giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, LĐBĐ Palestine đưa ra lời thỉnh cầu các quốc gia Ả rập giúp Palestine tìm sân nhà đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Ngay sau lời kêu gọi từ Palestine, Algeria, một quốc gia của thế giới Ả rập ở Bắc Phi đã dang tay nhận lời giúp đỡ đội tuyển Palestine, lấy các sân ở Algeria làm sân nhà của Palestine.

Tuyển Úc đang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Anh. Ảnh: AFP

Algeria còn cởi mở rằng, Palestine chọn bất kỳ sân nào, không chỉ các trận vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 mà bất kể trận nào, kể cả giao hữu. Ở vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, tuyển Palestine nằm ở bảng I cùng với Úc, Lebanon và Bangladesh.

Phía LĐBĐ Úc và HLV trưởng tuyển Úc Graham Arnold bày tỏ sự quan ngại khi thi đấu với Palestine, đồng thời yêu cầu Algeria phải đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn cho đội khách Úc trong suốt quá trình toàn đội đến Algeria thi đấu với Palestine, điều này mang tính sống còn vì liên quan đến mạng sống của toàn đội Úc.

Úc bày tỏ hy vọng, trận đấu giữa Palestine và Úc trên đất Algeria ngày 21-11 diễn ra trong điều kiện an ninh, an toàn tốt nhất và trong suốt thời gian đến và lưu lại, đội Úc mong được sự giúp đỡ bảo vệ tốt nhất từ phía Algeria.

HLV Graham Arnold của Úc đề nghị chính phủ Úc có những bàn bạc chi tiết với phía Algeria để chuyến hành quân đến Bắc Phi của tuyển Úc an toàn và không có nỗi sợ nào. Hiện nay địa điểm cụ thể, tức sân vận động nào diễn ra trận Palestine - Úc ở Algeria vẫn chưa được tiết lộ.

Tuyển Palestine lấy sân ở Algeria làm sân nhà. Ảnh: K.T

Hiện nay, HLV Graham Arnold đang ở London cùng đội Úc, ông nói với báo chí Anh: “Vấn đề an ninh cho trận Palestine-Úc phải được bàn bạc cấp nhà nước chứ không thể gói gọn trong hai nền bóng đá, phải có nỗ lực của nhà nước thì mới mong nó diễn ra an toàn được. Úc cần sự an toàn".

Trong chuyến tập huấn tại Anh, tuyển Úc vừa rồi có trận thắng 2-0 trước New Zealand ở London. Lượt trận đầu vòng loại World Cup 2026, Úc tiếp Bangladesh tại Melbourne vào ngày 16-11.

DUY ÂN