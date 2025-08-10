Úc một mất một còn với nhà đương kim vô địch Philippines 10/08/2025 12:49

(PLO)- Nhà đương kim vô địch Philippines đang hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp và sớm giành vé chơi bán kết giải nữ Đông Nam Á nhưng sẽ không dễ dàng khi đụng độ U-23 Úc ở bảng B vào đêm 10-8.

Trận đấu dự báo sẽ rất căng thẳng diễn ra trên vận động Việt Trì, Phú Thọ hứa hẹn là màn so tài đầy kịch tính giữa một bên đang thăng hoa và một bên buộc phải thắng để sống sót.

Nhà đương kim vô địch Philippines bước vào cuộc chạm trán này với sự tự tin cao ngất sau chiến thắng mở màn Đông Timor 7-0. Đó không chỉ là một khởi đầu hoàn hảo về mặt điểm số mà còn là lời tuyên chiến mạnh mẽ về sức mạnh hàng công. Bộ đôi Quinley Quezada và Dionesa Tolentin đã cùng nhau ghi bốn bàn, mỗi người lập một cú đúp, trong một trận đấu mà Philippines hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Lối chơi pressing tầm cao, tốc độ triển khai bóng nhanh và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén đã biến Philippines thành mối đe dọa thực sự với bất kỳ đối thủ nào tại giải. Tuy nhiên, thử thách mang tên U-23 Úc sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Các cô gái trẻ Úc sẽ chơi như trận chung kết để thắng nhà đương kim vô địch Philippines mới mong có suất chơi bán kết giải Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Dù chỉ mang đến đội hình trẻ, đại diện đến từ xứ sở chuột túi vẫn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ bứt phá đáng gờm và tư duy chiến thuật hiện đại. Họ đã gây không ít khó khăn cho Myanmar trong trận ra quân, đặc biệt ở hiệp hai. Nhưng việc bị dẫn trước 0-2 khiến nỗ lực muộn màng chỉ giúp Úc có bàn danh dự nhờ công của Holly Furphy ở phút 85, trước khi chấp nhận thất bại 1-2.

Cú ngã ngựa này đặt U-23 Úc vào tình thế không còn đường lùi. Họ buộc phải đánh bại nhà đương kim vô địch Philippines nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào bán kết. Điều này sẽ khiến đoàn quân trẻ của HLV Joe Palatsides nhập cuộc với tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm và sẵn sàng mạo hiểm để tìm bàn thắng. Nhưng chính áp lực buộc phải thắng có thể khiến hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm của Úc bộc lộ sơ hở, điều mà Philippines hoàn toàn có thể khai thác.

Về phía Philippines, lợi thế lớn nhất chính là tâm lý thoải mái. Chỉ cần một trận hòa cũng đủ cho thầy trò HLV Mark Torcaso tiến bước, song với đẳng cấp và tham vọng bảo vệ ngôi vương, họ chắc chắn không muốn chỉ chơi an toàn. Sự linh hoạt trong cách triển khai chiến thuật, khả năng tấn công đa dạng từ biên lẫn trung lộ, cùng phong độ cao của những mũi nhọn như Quezada, Tolentin,... sẽ giúp Philippines tự tin hướng đến chiến thắng.

Tuyển nữ Philippines cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đè bẹp Đông Timor 7 bàn không gỡ. Ảnh: CCT.

Trong lịch sử đối đầu gần đây, các đội tuyển nữ của Philippines và Úc thường gặp nhau ở cấp độ giải giao hữu và vòng loại các giải châu lục. Điểm chung là Úc luôn được đánh giá cao hơn về thể lực và khả năng tranh chấp, nhưng Philippines những năm gần đây đã rút ngắn khoảng cách đáng kể, nhờ việc xuất ngoại thi đấu của nhiều trụ cột và chiến lược nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài.

Lần gặp nhau gần nhất ở một giải đấu chính thức, Philippines đã khiến Úc phải toát mồ hôi trước khi chấp nhận trận hòa không bàn thắng, một kết quả đủ chứng minh họ không còn là “kho điểm” của các đội mạnh.

Trận đấu này vì thế là cuộc đối đầu thú vị giữa một nhà đương kim vô địch Philippines đang đạt độ chín về kinh nghiệm và một U-23 Úc đầy khát khao thể hiện. Một bên hướng đến chiến thắng để khẳng định vị thế ứng viên nặng ký, một bên chiến đấu cho cơ hội sống sót. Tốc độ trận đấu nhiều khả năng sẽ cao ngay từ đầu, với Úc dâng cao tấn công và Philippines chờ đợi những pha phản công sắc lẹm.

Đội tuyển nữ Myanmar thảnh thơi chờ đón Đông Timor và không khó giành chiến thắng để chiếm ưu thế đi tiếp. Ảnh: CCT.

Ở trận đấu còn lại của bảng B ngày 10-8, Myanmar – đội đã đánh bại Úc – được dự báo sẽ dễ dàng giành trọn ba điểm trước Đông Timor, qua đó tiến gần hơn đến chiếc vé vào bán kết. Điều này càng khiến cục diện bảng B thêm phần khốc liệt, khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ của U-23 Úc tan vỡ.

Giới hâm mộ đang hồi hộp chờ xem liệu Philippines có tiếp tục khẳng định sức mạnh và sớm giành vé đi tiếp, hay U-23 Úc sẽ vùng lên tạo nên bất ngờ để cứu vãn hy vọng của mình. Dù kết quả thế nào, đây chắc chắn là 90 phút của tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng đến tận cùng.