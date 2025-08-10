Tiền vệ Rodri lại chấn thương, bi kịch cho Man City 10/08/2025 13:59

(PLO)- Trụ cột tuyến giữa của Manchester City và đội tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Rodri vừa dính chấn thương trong một buổi tập, khiến anh đối mặt nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn mở màn mùa giải 2025-2026.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế Man City, tiền vệ Rodri gặp vấn đề ở gân kheo, một chấn thương vốn đòi hỏi thời gian hồi phục cẩn trọng để tránh tái phát. Không có Rodri cũng đồng nghĩa với việc HLV Pep Guardiola sẽ phải đối diện với một khoảng trống lớn nơi tuyến giữa.

Kể từ khi gia nhập, tiền vệ Rodri luôn là “bộ não” điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng và khởi phát tấn công. Hai mùa trước, anh gần như không nghỉ trận nào, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội của Man City. Hiện tại, Guardiola có thể buộc phải xoay tua mạnh hơn, dùng Mateo Kovacic hoặc đẩy John Stones lên đá số 6. Dù vậy, không ai sở hữu đầy đủ khả năng che chắn, phát động và duy trì nhịp pressing như Rodri.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, đây cũng là tin không vui khi UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2026 đang cận kề. Tiền vệ Rodri là đội trưởng mới và cũng là thủ lĩnh chiến thuật, giúp “La Roja” áp đặt lối chơi từ giữa sân. Sự vắng mặt của anh sẽ buộc HLV Luis de la Fuente phải tìm giải pháp tạm thời, có thể là trao cơ hội cho Martin Zubimendi hoặc Mikel Merino.

Ngôi sao người Tây Ban Nha lại bị chấn thương khiến Man City lo sốt vó. Ảnh: EPA.

Tùy mức độ chấn thương, tiền vệ Rodri có thể nghỉ từ 3 đến 6 tuần. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, anh sẽ bỏ lỡ một loạt trận quan trọng của cả CLB lẫn tuyển quốc gia. Đây là thời điểm mà cả Manchester City và Tây Ban Nha sẽ phải vừa tìm cách thay thế về mặt chiến thuật, vừa hy vọng ngôi sao 28 tuổi trở lại sớm nhất để duy trì sức mạnh cạnh tranh.

Nếu Manchester City mất tiền vệ Rodri trong 5 trận đầu mùa, tác động chiến thuật sẽ rất lớn, bởi anh chính là “máy quét” trước hàng thủ và còn là nhạc trưởng lùi sâu điều tiết lối chơi. Rodri là cầu thủ duy nhất hội đủ ba yếu tố: thu hồi bóng, thoát pressing và phát động tấn công với độ chính xác cao. Việc thiếu anh sẽ khiến toàn bộ cấu trúc chiến thuật của HLV Pep Guardiola chịu ảnh hưởng theo nhiều tầng.

Thứ nhất, khâu phòng ngự chuyển trạng thái sẽ dễ bị khai thác hơn. Rodri có khả năng đọc tình huống cực tốt, thường xuyên cắt đường chuyền trước khi đối phương kịp tổ chức phản công. Không có anh, Man City phải dùng người thay thế như Mateo Kovacic, Kalvin Phillips (nếu trở lại) hay thậm chí John Stones dâng cao. Tuy nhiên, Kovacic giỏi giữ bóng hơn là tranh chấp, Phillips chưa bao giờ hòa nhập tốt, còn Stones vốn mạnh ở việc hỗ trợ triển khai từ hàng thủ hơn là chịu áp lực pressing liên tục.

Đội chủ sân Etihad thường bị mất cân đối khi thiếu Rodri ở tuyến giữa. Ảnh: EPA.

Thứ hai, lối chơi kiểm soát bóng từ trung tuyến sẽ kém mượt mà. Tiền vệ Rodri không chỉ chuyền an toàn, anh còn biết chọn thời điểm tung ra những đường mở biên hoặc chuyền xé tuyến cho các cầu thủ tấn công.

Thứ ba, Man City có thể phải thay đổi nhịp độ trận đấu. Khi Rodri vắng mặt, Pep nhiều khả năng sẽ hướng tới cách đá nhanh hơn, dựa nhiều hơn vào pressing tầm cao để giành lại bóng sớm, thay vì kiên nhẫn kiểm soát và “bóp nghẹt” trận đấu. Đây là phương án rủi ro hơn, đặc biệt khi gặp những đội giỏi thoát pressing như Arsenal hay Liverpool.

Rodri có thể phải nghỉ từ 3-6 tuần và mất ít nhất 5 trận đầu mùa giải Premier League. Ảnh: EPA.

Cuối cùng, về mặt tâm lý, tiền vệ Rodri là “lá chắn an toàn” mà các hậu vệ tin tưởng tuyệt đối. Khi không có anh, sự chắc chắn của hàng thủ sẽ giảm, dẫn đến việc các trung vệ phải chủ động lao lên tranh chấp nhiều hơn, điều dễ khiến họ bị kéo lệch vị trí và tạo ra khoảng trống sau lưng.

Nói ngắn gọn, mất Rodri là mất trục xoay toàn bộ hệ thống. HLV Pep Guardiola sẽ rất đau đầu thử nghiệm các cấu trúc lạ như đá với hai tiền vệ phòng ngự, hoặc đẩy một trung vệ lên cao như từng làm với Stones. Dù vậy, bất cứ giải pháp nào cũng khó tái tạo trọn vẹn ảnh hưởng chiến thuật và sự ổn định mà Rodri mang lại.