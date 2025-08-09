LAFC chờ bản hợp đồng bom tấn lớn nhất MLS tỏa sáng 09/08/2025 11:12

(PLO)-Với một trong những hợp đồng bom tấn lớn nhất MLS mang tên Son Heung Min, Los Angeles FC (LAFC) hướng tới chuỗi kết quả tích cực mới tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Son Heung Min tạo nên bản hợp đồng bom tấn lớn nhất MLS khi đầu quân cho LAFC. Ảnh: AI

Trong khi đó, sự tự tin của Chicago Fire tiếp tục gia tăng khi họ nối dài mạch chiến thắng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hợp đồng bom tấn lớn nhất MLS Son có ra sân hay không, khi LAFC làm khách trên sân của Chicago Fire (diễn ra lúc 7-30 ngày 10-8 ở Bridgeview, bang Illinois) – đội bóng đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại giải MLS.

Với mục tiêu cải thiện vị trí trong cuộc đua play-off của khu vực miền Tây, LAFC (10 thắng – 6 hòa – 6 thua, 36 điểm) đã gây chấn động khi ký hợp đồng với ngôi sao Hàn Quốc và cựu tiền đạo Tottenham Hotspur trong tuần này.

Bản hợp đồng bom tấn lớn nhất MLS dù đã 33 tuổi, nhưng Son vẫn ghi hơn 170 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Son gia nhập LAFC với mức phí chuyển nhượng kỷ lục MLS 26,5 triệu USD, hợp đồng cũng có thể kéo dài đến năm 2029.

Son vẫn đang duy trì phong độ thi đấu nhưng việc anh có ra mắt ngay trận đấu cuối tuần này hay không vẫn còn là dấu hỏi trong khi LAFC muốn trở lại sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Portland. HLV Steve Cherundolo cho biết Son đang hoàn tất “quy trình nhập cư”. Khi mọi thủ tục hoàn tất, sẽ không mất nhiều thời gian để Son có tên trong đội hình chính.

Chia sẻ tại buổi ra mắt truyền thông, Son nhấn mạnh: “Thể lực của tôi đang ở trạng thái rất tốt. Tôi đã sẵn sàng đến đây để chơi bóng. Nhưng vẫn còn những bước chuẩn bị cần thiết, và tôi sẽ làm việc cùng ban huấn luyện để có thể ra sân sớm nhất.”.

Trong khi đó, đồng đội mới Denis Bouanga – người đã ghi 13 bàn tại MLS mùa này – có thể trở lại sau khi không thi đấu ở trận thắng Tigres tại Leagues Cup giữa tuần. Bouanga đã ghi bàn ở 4/5 trận sân khách gần nhất tại MLS.

Bên kia chiến tuyến, Chicago (10 thắng – 9 hòa – 5 thua, 35 điểm) cũng muốn cải thiện vị trí tại khu vực miền Đông khi bước vào tháng 8 với phong độ hai trận thắng – một hòa. Hugo Cuypers đã ghi hai bàn trong tổng số 14 bàn thắng mùa này, giúp Fire đánh bại CF Montreal và New York Red Bulls với tổng tỉ số 3-0 ở hai trận MLS gần nhất.

“Khi toàn đội làm tốt phần phòng ngự, bầu không khí trở nên rất tích cực. Hy vọng chúng tôi có thể duy trì sự ổn định”, chân sút Cuypers cho biết.

Trong lần gần nhất gặp nhau năm 2019, hai đội hòa nhau 0-0 tại Los Angeles.