Khó chọn người thay HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia 25/08/2025 15:01

(PLO)- Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cả đội tuyển quốc gia lẫn U-23 đều có lịch tập trung cùng thời điểm trong tháng 9 với những nhiệm vụ khác nhau.

Đây là thời điểm đặc biệt, bởi U-23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U-23 châu Á 2026, giải đấu chính thức mang tính bản lề để giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia chỉ có hai trận giao hữu với CLB Nam Định và Công an Hà Nội nhằm rà soát lực lượng và tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Thầy Hàn không thể “vừa xay gạo, vừa bế em”

Sự trùng lịch này khiến vai trò của HLV Kim Sang-sik trở thành tâm điểm chú ý, bởi ông thầy Hàn sẽ dồn toàn bộ sức lực cho U-23 Việt Nam, đồng nghĩa đội tuyển quốc gia sẽ phải tạm chấp nhận tập trung mà không có thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Giữa hai đội tuyển, kế hoạch nhân sự cho ban huấn luyện trở thành bài toán khó. Với tính chất quan trọng của vòng loại U-23 châu Á, VFF sẽ ưu tiên ê-kíp mạnh nhất cho thầy Kim. Giành quyền tham dự vòng chung kết U-23 châu Á là mục tiêu bắt buộc, bởi từ năm 2016 đến nay, U-23 Việt Nam chưa từng vắng mặt ở giải đấu này.

HLV Kim Sang-sik ở dịp FIFA Days tháng 9 sẽ nắm tuyển U-23 chơi vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Chính vì thế, sự tập trung tối đa cho đội tuyển U-23 quốc gia là điều dễ hiểu. Ngược lại, đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này chỉ đá giao hữu, nên trọng trách không nặng nề. Nhưng vấn đề nảy sinh ở chỗ, nếu HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt, ai sẽ tạm thời cầm quân?

Hiện tại, VFF chưa đưa ra công bố chính thức. Khả năng cao, một trong những trợ lý thân cận của ông thầy người Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo tuyển quốc gia, thay vì bổ nhiệm gấp gáp một cái tên từ bên ngoài. Dẫu vậy, khó tránh khỏi việc chất lượng giáo án huấn luyện, cường độ tập luyện và định hướng chiến thuật của đội tuyển quốc gia trong đợt này sẽ bị ảnh hưởng.

Thực tế, bóng đá Việt Nam lâu nay luôn phụ thuộc vào các HLV ngoại cho vị trí ghế nóng. Trong khi đó, đội ngũ HLV nội ít được trao cơ hội hoặc không đủ năng lực để dẫn dắt các đội tuyển lớn. Những người từng làm tốt ở cấp độ trẻ như Đinh Thế Nam, Trần Minh Chiến hay Đinh Hồng Vinh vẫn chỉ được xem là giải pháp tình thế. Cái tên Hoàng Anh Tuấn, một trong số hiếm hoi từng tạo dấu ấn ở các cấp đội tuyển, cũng đã rời khỏi ghế nóng.

VFF chắc chắn ưu tiên cho đội U-23 Việt Nam ở đợt hội quân sắp tới. Ảnh: CCT.

Việc tìm ra một nhân sự đủ tầm để thay ông Kim, dù chỉ là tạm quyền, trở thành bài toán nan giải. Nhìn vào các nền bóng đá trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, có thể thấy sự khác biệt. Ở đó, ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U-23 thường do hai người khác nhau đảm nhiệm, tránh sự chồng chéo và giúp các đội tuyển có sự tập trung tối đa cho nhiệm vụ riêng.

Giải pháp dung hòa cho ông Kim

Với bóng đá Việt Nam, việc dồn trọng tâm cho U-23 trong tháng 9 cũng là một sự lựa chọn chiến lược. Bởi nếu thế hệ trẻ tiếp tục duy trì được chuỗi thành tích vượt qua vòng loại U-23 châu Á, đó chính là nguồn lực bổ sung mạnh mẽ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng đội tuyển quốc gia cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thực tế, mỗi năm chỉ có năm đợt tập trung theo lịch FIFA Days (tháng 3, 6, 9, 10 và 11), mỗi đợt kéo dài khoảng hai tuần. Quỹ thời gian ít ỏi ấy đòi hỏi sự tận dụng tối đa. Nếu một trong số đó bị giảm chất lượng do thiếu vắng HLV trưởng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự liền mạch trong quá trình xây dựng lực lượng.

Ông Kim vẫn theo dõi mọi động tĩnh ở tuyển quốc gia khi cầm quân U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: liệu VFF có thể tìm ra giải pháp dung hòa? Một phương án khả thi là HLV Kim Sang-sik tập trung huấn luyện U-23 nhưng vẫn tham gia gián tiếp vào việc lên giáo án, định hướng chiến thuật cho đội tuyển quốc gia. Trợ lý được giao quyền tạm dẫn dắt sẽ chủ yếu điều hành trên sân, còn các quyết định lớn vẫn mang dấu ấn của thuyền trưởng Hàn Quốc. Cách làm này vừa đảm bảo sự tập trung cho U-23, vừa không để đội tuyển quốc gia bị “bỏ rơi” hoàn toàn.

Trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đều có sự chuẩn bị bài bản, việc duy trì sự phát triển song song của cả hai đội tuyển là nhiệm vụ bắt buộc. Một thế hệ U-23 mạnh là nền tảng cho tương lai, nhưng một đội tuyển quốc gia thiếu sự ổn định cũng có thể kéo lùi toàn bộ tiến trình. Vì thế, bài toán nhân sự huấn luyện hiện tại không chỉ là sự sắp xếp mang tính ngắn hạn, mà còn liên quan đến tầm nhìn dài hơi của bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, tháng 9 bận rộn là một thử thách cho VFF lẫn HLV Kim Sang-sik để chu toàn mọi thứ ở hai đội tuyển. Dù ai được chọn để tạm quyền dẫn dắt tuyển quốc gia, điều quan trọng hơn cả vẫn là duy trì sự nhất quán, đảm bảo các cầu thủ tiếp tục có môi trường tập luyện và thi đấu phù hợp. Chỉ khi đó, đội tuyển Việt Nam mới có thể vừa nuôi dưỡng thế hệ kế thừa ở U-23, vừa giữ được nhịp phát triển cho đội bóng đàn anh.