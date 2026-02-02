Sáng nay thông xe hầm chui nút giao An Phú, loại xe nào được lưu thông? 02/02/2026 06:25

(PLO)- Sáng 2-2, hầm chui HC1-02 chính thức thông xe, các phương tiện cần chú ý để lưu thông đúng làn đường.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết sáng ngày 2-2, hầm chui nút giao An Phú chính thức thông xe. Theo đó, để đảm bảo các yêu cầu về tổ chức giao thông, an toàn giao thông khi đưa vào khai thác hầm chui HC1-02, Ban Giao thông cũng đã có báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM phương án tổ chức giao thông.

Từ ngày 2-2, các phương tiện chính thức được di chuyển vào hầm chui, nút giao An Phú.

Theo thiết kế cơ sở được phê duyệt, sau khi hoàn thành, tuyến hầm HC1- 02 sẽ nối tuyến hầm HC1-01 và phục vụ cho các phương tiện xe cơ giới lưu thông 2 chiều (mỗi chiều 2 làn xe) hướng hầm sông Sài Gòn đi đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD). Sau khi thông 2 hầm, Ban Giao thông sẽ đóng phạm vi lối ra vào tạm của hầm HC1-01 hiện hữu.

Ban Giao thông xác định các loại phương tiện lưu thông qua hầm như sau:

Xe tải nhẹ (xe tải ≤2,5T) không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

Xe tải nặng (xe tải >2,5T) không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Xe ô tô khách có giường nằm không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Cấm xe sơ mi rơ moóc, xe rơ moóc, máy kéo, xe chuyên dùng, xe mô tô, xe thô sơ, người đi bộ, lưu thông vào hầm chui.

Về phương án tổ chức giao thông, Ban Giao thông cho biết hướng từ đường Mai Chí Thọ đi đường dẫn cao tốc HLD: các phương tiện đi trên 2 làn xe ngoài cùng bên trái của làn cơ giới trên đường Mai Chí Thọ, đi tiếp trên 2 làn xe trong hầm HC1-01 qua HC1-02 để đi đường dẫn cao tốc HLD.

Hướng từ đường dẫn cao tốc HLD đi đường Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn): các phương tiện lưu thông trên 2 làn xe ngoài cùng bên trái sát dải phân cách đường dẫn cao tốc, vào hầm chui HC1-02 qua hầm chui HC1-01 để đi đường Mai Chí Thọ.

Hướng từ đường dẫn cao tốc HLD đi đường Mai Chí Thọ (hướng đường Võ Nguyên Giáp): các phương tiện lưu thông trên 2 làn xe kế 2 làn ngoài cùng bên trái trên đường dẫn cao tốc, vào nhánh cầu N2 rẽ phải đi Mai Chí Thọ về đường Võ Nguyên Giáp.

Các hướng lưu thông còn lại qua nút giao không thay đổi so với phương án tổ chức giao thông hiện hữu.

Để tránh xung đột giữa dòng xe quay đầu trên đường dẫn cao tốc và dòng xe lưu thông ra vào hầm chui, Ban Giao thông đề xuất đóng 2 đường quay đầu.