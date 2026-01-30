Hầm chui cuối cùng nút giao An Phú sẽ thông xe vào ngày 2-2 30/01/2026 20:27

(PLO)- Hầm chui cuối cùng HC1-02, nút giao An Phú đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sẵn sàng thông xe vào ngày 2-2.

Hầm chui HC1-02 là hầm chui cuối cùng của dự án xây dựng nút giao An Phú sẽ được thông xe trước Tết Nguyên đán. Dự án này được kỳ vọng giải quyết ùn tắc giao thông khu vực phía Đông TP.HCM.

Toàn cảnh dự án hầm chui HC1-02.

Hầm HC1-02 dài khoảng 760m, là đoạn kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, hướng lưu thông về hầm Thủ Thiêm. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm giao cắt đồng mức trên đường Mai Chí Thọ, giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Hiện tại, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công những hạng mục cuối để sớm thông xe vào ngày 2-2.

Nút giao An Phú là dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, khởi công từ tháng 12-2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ liên hoàn, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống, giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức, phân luồng giao thông khu Đông. Đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục quan trọng như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả bước đầu. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ hoàn thành trong năm 2026, hứa hẹn tạo cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Đông và toàn TP.HCM.

Dưới đây là một số ảnh PLO ghi nhận tại hầm chui HC1-02 trước ngày thông xe:

Hạng mục hầm chui HC1-02 đang được nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe chính thức (ngày 2-2). Hiện hầm chui nối từ đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông.

Dự án hầm chui HC1-02 được kỳ vọng giải quyết ùn ứ trước cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Ban Giao thông, hiện hầm chui HC1-02 đạt khoảng 98% khối lượng. Để đảm bảo thông xe đúng tiến độ, nhà thầu vẫn đang gấp rút thảm nhựa, thi công lan can, sơn vạch kẻ đường,...

Một đầu phía hầm chui HC1-02 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, thảm nhựa.

Dịp cuối năm, khu vực nút giao An Phú có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Việc thông xe sớm sẽ giải quyết bài toán giao thông cho cả khu vực.

Xe ben chở nhựa vào hầm chui để thảm nhựa.

Nhân lực, thiết bị đang được tập trung tối đa để đảm bảo tiến độ.

Hầm chui HC1-02 có chiều dài khoảng 760m, quy mô 4 làn xe (2 chiều), kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm.

Theo Ban Giao thông, tiến độ hạng mục cầu N3 đã đạt khoảng 45%, dự kiến hoàn thành dịp 30-4-2026. Trong khi đó, hạng mục cầu N4 dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026.

Những hạng mục còn lại gồm cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu chính sẽ được hoàn thành trước tháng 6-2026.