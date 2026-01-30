Hầm chui cuối cùng nút giao An Phú sẽ thông xe vào ngày 2-2

Hầm chui HC1-02 là hầm chui cuối cùng của dự án xây dựng nút giao An Phú sẽ được thông xe trước Tết Nguyên đán. Dự án này được kỳ vọng giải quyết ùn tắc giao thông khu vực phía Đông TP.HCM.
Hầm HC1-02 dài khoảng 760m, là đoạn kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, hướng lưu thông về hầm Thủ Thiêm. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm giao cắt đồng mức trên đường Mai Chí Thọ, giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Hiện tại, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công những hạng mục cuối để sớm thông xe vào ngày 2-2.
Nút giao An Phú là dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, khởi công từ tháng 12-2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ liên hoàn, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống, giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức, phân luồng giao thông khu Đông.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục quan trọng như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả bước đầu.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ hoàn thành trong năm 2026, hứa hẹn tạo cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Đông và toàn TP.HCM.
Dưới đây là một số ảnh PLO ghi nhận tại hầm chui HC1-02 trước ngày thông xe:
Đầu năm 2026, Ban Giao thông đã cho thông xe cầu vượt N2 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Mai Chí Thọ, góp phần giải tỏa áp lực cửa ngõ phía Đông.Ban Giao thông đã tổ chức lưu thông chính thức nhánh cho xe ô tô lưu thông một chiều đi từ hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ phải về đường Mai Chí Thọ để đi ra Võ Nguyên Giáp.