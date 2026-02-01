CSGT vào cuộc vụ bốc đầu xe máy, nẹt ga quảng bá tiệm sửa xe

Ngày 1-2, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT – PC08, Công an TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên nẹt ga, bốc đầu xe máy, biểu diễn trong khu dân cư.
Theo ghi nhận, các clip do hai tài khoản mạng xã hội đăng tải, thường xuyên xuất hiện nội dung quảng bá hoạt động sửa chữa, độ chế xe máy. Hình ảnh thể hiện người điều khiển xe có hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông, được thực hiện tại nhiều khu vực dân cư, trong đó có hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu.