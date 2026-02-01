Xác minh clip nam thanh niên bốc đầu, nẹt ga quảng bá tiệm sửa xe ở TP.HCM 01/02/2026 12:24

(PLO)- CSGT TP.HCM xác minh clip ghi cảnh nam thanh niên thường xuyên vặn ga, bốc đầu xe máy trong khu dân cư để quảng bá hoạt động sửa chữa, độ chế xe ở TP.HCM.

Ngày 1-2, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh nam thanh niên thường xuyên vặn ga, bốc đầu xe máy trong khu dân cư rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, hai tài khoản mạng xã hội có tên “Duy Tay Ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” thường xuyên đăng tải các clip quảng bá cửa hàng sửa xe. Nội dung các clip ghi lại cảnh nam thanh niên thường xuyên điều khiển xe máy có hành vi nẹt ga, bốc đầu xe, biểu diễn trong khu dân cư nhằm quảng bá hoạt động độ chế nồi xe và các dịch vụ liên quan.

Qua ghi nhận, hai tài khoản này hoạt động công khai, đăng tải nhiều clip có nội dung tương tự, thu hút hàng ngàn lượt xem, lượt thích và bình luận. Một số clip ghi nhận tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, TP.HCM.

Nhiều hình ảnh ghi cảnh nam thanh niên thường xuyên nẹt ga, bốc đầu xe trong khu dân cư để quảng bá hoạt động sửa xe, độ chế của cửa hàng. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, bên cạnh một số ý kiến cổ vũ, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và tác động tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt trong khu dân cư.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện cũng như các hành vi vi phạm được thể hiện trong clip.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, nhằm răn đe và phòng ngừa các hành vi tương tự.