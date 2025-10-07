Báo Indonesia nói tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia 3-0 07/10/2025 13:29

(PLO)- Truyền thông Indonesia và Thái Lan đã bình luận về việc FIFA trừng phạt Malaysia vì vụ nhập tịch 7 cầu thủ không hợp lệ, điều này ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam ra sao?

Ngày 7-10, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả điều tra về việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Nó cho thấy ông bà của tất cả các cầu thủ này đều sinh ra bên ngoài Malaysia, điều đó đồng nghĩa họ không đủ điều kiện nhập tịch Malaysia.

FIFA đã công bố những tài liệu khiến đội tuyển quốc gia Malaysia chấn động, cụ thể là nơi sinh của ông bà của bảy cầu thủ nhập tịch, trước đây được cho là ở Penang, Johor, Melaka và Kuching, đều không đúng sự thật.

Trong tuyên bố của mình, FIFA cho biết liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp các tài liệu giả về tư cách của cầu thủ để họ có thể tham gia các trận đấu chính thức cho tuyển Malaysia.

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia sai phạm gồm là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người đã chơi cho đội Malaysia trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Sau đó, FIFA đã công bố các tài liệu hỗ trợ, cụ thể là nơi sinh của ông bà của bảy cầu thủ và hóa ra tất cả họ đều sinh ở bên ngoài Malaysia. Trong khi đó, FAM đã nộp giấy tờ khai sinh nêu rõ ông bà của bảy cầu thủ này sinh ra ở Melaka, Penang, Johor và Kuching.

Malaysia dùng đến 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 vừa qua. ẢNH: AFP

FIFA đã nhận được báo cáo về trường hợp nhập tịch của cầu thủ Malaysia được lập vào ngày 11-6 năm 2025, chỉ một ngày sau khi Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 4-0, thời điểm đó Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado đã ghi bàn cho Malaysia.

FIFA, thông qua Ủy ban kỷ luật, đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu. FIFA phát hiện FAM đã nộp hồ sơ giả mạo về tư cách cầu thủ đủ điều kiện tham dự các trận đấu chính thức. Kết quả là, FAM bị phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ.

Trong khi đó, bảy cầu thủ nhập tịch có liên quan, cụ thể là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ, cùng với lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Tất cả họ đều ra sân trong trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 10-6, sau đó các khiếu nại chính thức đã được đệ trình lên FIFA về tư cách của một số cầu thủ. Tờ Bola (Indonesia) đưa tin, theo giới truyền thông, mặc dù FAM sẽ kháng cáo, nhưng khả năng họ được giảm án phạt là rất thấp.

FIFA công bố nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. ẢNH: FIFA

Tờ Bola nói thêm, các lệnh trừng phạt cũng làm dấy lên khả năng kết quả trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ bị thay đổi. Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia 3-0 vì Malaysia đưa vào sân các cầu thủ không đủ điều kiện.

FAM trước đó đã phủ nhận cáo buộc, khẳng định mọi thủ tục nhập tịch đã được tuân thủ. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của FIFA đã xác nhận điều ngược lại. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cũng xác nhận rằng vấn đề này đã được chuyển đến Tòa án bóng đá FIFA để đưa ra quyết định tiếp theo.

"FAM và các cầu thủ đã được thông báo về quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA hôm nay. Theo quy định của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), họ có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo quyết định, kèm theo lý do", tuyên bố của FIFA cho biết thêm, "Nếu yêu cầu như vậy được gửi đi, quyết định đầy đủ sẽ được công bố trên legal.fifa.com. Quyết định này cũng có thể được kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA".

Joao Figueiredo là cầu thủ nhập tịch vi phạm của Malaysia và đã ra sân trong trận thắng tuyển Việt Nam. ẢNH: BOLA

Tờ Bola cho biết, Indonesia đã bị công chúng Malaysia cáo buộc là bên khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch của nước này bị FIFA xử phạt. Người khởi xướng cuộc cách mạng nhập tịch của Malaysia và cũng là con trai của Quốc vương Malaysia, Tunku Ismail Idris, tuyên bố rằng FIFA chịu ảnh hưởng tại New York, Mỹ. Theo đó, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã có mặt tại New York (Mỹ) một thời gian trước để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc và có cơ hội gặp Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto.

Tunku Ismail Idris cũng đăng một bài viết của hãng truyền thông Malaysia SBWTF có tiêu đề "Hình phạt của FAM chứng minh tiêu chuẩn kép của FIFA". Bức ảnh chính của bài viết cho thấy chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đang cười với Infantino. Sau đó, ông Thohir đã phủ nhận việc báo cáo lên FIFA để điều tra bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, tờ Thairath (Thái Lan) cho biết, với scandal chấn động này, FIFA cũng có thể ra lệnh hủy bỏ kết quả tất cả các trận đấu mà những cầu thủ này đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia, bao gồm 2 trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.