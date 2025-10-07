MU bị ảnh hưởng nặng nề sau sự ra đi của một nhân vật chủ chốt 07/10/2025 12:29

(PLO)- MU bị ảnh hưởng nặng nề sau sự ra đi của một nhân vật chủ chốt đã giúp "quỷ đỏ" ký hợp đồng với "Neymar tiếp theo".

Theo một báo cáo, MU bị ảnh hưởng nặng nề sau sự ra đi của một nhân vật chủ chốt. "Quỷ đỏ" đang hy vọng có thể thay đổi tình hình trên sân cỏ sau khi HLV Ruben Amorim phải chịu áp lực nặng nề vào đầu mùa giải với một loạt kết quả kém cỏi.

Sau khi đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe quyết định ủng hộ HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha, "quỷ đỏ" đã đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford để leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.

Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, đã có nhiều thay đổi khác tại MU, đặc biệt là kể từ khi Ratcliffe nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá của MU sau khi mua gần 30% cổ phần của CLB vào tháng 2 năm 2024.

Tỉ phú người Anh đã Ratcliffe đã có biện pháp mạnh tay nhằm cắt giảm chi phí bao gồm việc loại bỏ hàng loạt nhân viên và tước tư cách đại sứ MU của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson với mức lương 2 triệu bảng Anh mỗi năm.

Tuy nhiên, một nhân vật mới ra đi là một đòn giáng mạnh vào MU. Tờ Athletic (Anh) đưa tin, giám đốc tuyển sinh của học viện đào tạo trẻ MU là Luke Fedorenko sắp rời CLB sau tám năm gắn bó. Ông đã góp công lớn giúp học viện của Quỷ Đỏ phát triển.

MU bị ảnh hưởng nặng nề sau sự ra đi của một nhân vật chủ chốt là Fedorenko. Ảnh: LinkedIN Luke Fedorenko

Fedorenko, 35 tuổi, được cho là đã nhận lời làm việc cho một công ty môi giới bóng đá lớn sau khi rời MU. Nhiệm vụ chính của Fedorenko là tập trung lại việc tuyển dụng tài năng ở địa phương và quốc gia.

Fedorenko gia nhập MU vào năm 2017 với tư cách là thành viên của Dự án Bethlehem, một chương trình nhằm xây dựng và hiện đại hóa bộ phận tuyển dụng sau khi có ý kiến ​​cho rằng học viện đào tạo của MU đang thiếu kinh phí và lỗi thời.

Fedorenko gia nhập MU từ Sheffield United và trở thành tuyển trạch viên chính các cầu thủ từ 9 đến 11 tuổi. Sau đó, anh được thăng chức làm trưởng bộ phận tuyển dụng địa phương vào năm 2021 và trở thành trưởng bộ phận tuyển dụng học viện vào năm 2023.

Một số đóng góp đáng chú ý của Fedorenko là sự nổi lên của những cầu thủ như tiền đạo Chido Obi và sự tiến bộ của Ayden Heaven. Cả hai đều chuyển đến từ Arsenal. Khi đó, Fedorenko đã thuyết phục thành công 2 tài năng trẻ này gia nhập MU từ kình địch Arsenal.

Fedorenko cũng giúp MU ký hợp đồng với JJ Gabriel, người mà theo tờ The Express (Anh), được mệnh danh là "Neymar tiếp theo". MU đã bán nhiều tài năng từ lò đào tạo của mình và thu về số tiền lên đến hơn 200 triệu bảng Anh, bao gồm những cầu thủ như Anthony Elanga và Scott McTominay.

Fedorenko cũng xây dựng một đội ngũ tuyển trạch mới tại MU, ban đầu hợp tác với Nick Cox, người gần đây đã rời bỏ vị trí giám đốc học viện để gia nhập Everton. Steven Torpey, người thay thế Cox, giờ đây sẽ có cơ hội tham gia xây dựng đội ngũ riêng.

Trong 87 năm qua, Manchester United luôn có ít nhất một cầu thủ tốt nghiệp học viện được góp mặt trong đội hình 1. Kobbie Mainoo là một trong những cầu thủ duy trì thành tích đó cho đến ngày hôm nay.