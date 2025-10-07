Cảnh tượng kinh hoàng trong ngày Mourinho trở lại Porto 07/10/2025 11:33

(PLO)- Cảnh tượng kinh hoàng trong ngày Mourinho trở lại Porto khi ông bị ném vật thể lạ vào người.

Cựu HLV Chelsea và Manchester United Jose Mourinho đã dẫn dắt Benfica trở lại Porto trong trận đấu được xem là El Clasico của giải vô địch Bồ Đào Nha. Cảnh tượng kinh hoàng trong ngày Mourinho trở lại Porto đã cho thấy vì sao "người đặc biệt" không được chào đón khi trở lại CLB cũ.

Jose Mourinho đã trở lại FC Porto cùng Benfica vào Chủ Nhật, nhưng trận đấu giữa hai câu lạc bộ lớn nhất Bồ Đào Nha đã trở nên hỗn loạn khi có nhiều đồ vật được ném về phía ông trong khi người hâm mộ đội khách dường như đánh nhau.

Mourinho không được fan Porto chào đón trong ngày trở lại CLB. ẢNH: EPA

Jose Mourinho đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới của Benfica vào tháng trước, chỉ vài tuần sau khi bị Fenerbahce sa thải. Trong quá khứ, Mourinho từng dẫn dắt cả Porto lẫn Benfica.

Và trận đấu gần nhất của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Benfica đã chứng kiến ​​ông trở lại chính CLB mà ông đã dẫn dắt đến chức vô địch Champions League năm 2004 trước khi chuyển sang Ngoại hạng Anh.

Quyết định dẫn dắt một trong những đối thủ lớn nhất của Porto của Mourinho đã khiến một số người hâm mộ đội này thất vọng. Và thực tế là Mourinho đã không được chào đón khi trở lại sân Dragao. Màn trở lại sân Estadio do Dragao của vị chiến lược gia 62 tuổi người Bồ Đào Nha đã bị ảnh hưởng bởi những cảnh tượng không mấy dễ chịu trong trận đấu mà Benfica và Porto hòa nhau 0-0.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin Mourinho đã bị các CĐV đội chủ nhà Porto ném vật thể lạ, bao gồm cả bật lửa và chai nước, vào người, khiến trận đấu bị gián đoạn không chỉ một lần. Những người hâm mộ khác đã thể hiện rõ thái độ của mình bằng cách giương cao biểu ngữ nhắm vào cựu HLV trưởng Porto Mourinho với dòng chữ: "Chỉ có một Người Đặc Biệt - Futebol Clube Porto".

Fan Porto giương biểu ngữ, Mourinho không phải "người đặc biệt", chỉ có Porto là đặc biệt. ẢNH: EPA

Ngoài ra, báo cáo còn cho biết thêm, đã xảy ra xô xát giữa các cổ động viên. Nhân viên an ninh và cảnh sát đã cố gắng giải tán cuộc ẩu đả làm hỏng trận đấu. Mourinho dường như không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến bên ngoài sân cỏ và thậm chí còn được nhìn thấy nhặt một số vật thể được ném về phía mình.

Trong khi bị người hâm mộ Porto tức giận nhắm đến, Mourinho vẫn có được lợi thế nhất định trước CLB cũ khi ngăn chặn chuỗi chiến thắng ấn tượng của Porto tại giải Bồ Đào Nha. Trước khi hòa Benfica, Porto có thành tích thắng 100% ở mùa này.

Cảnh tượng kinh hoàng trong ngày Mourinho trở lại Porto. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Mourinho cũng chưa nếm mùi thất bại ở giải Bồ Đào Nha kể từ khi trở lại Benfica, nơi ông bắt đầu sự nghiệp HLV của mình hơn 20 năm trước. Trên bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha, Porto vẫn dẫn đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai là đương kim vô địch Sporting 3 điểm và hơn đội xếp thứ ba là Benfica của Mourinho 4 điểm.