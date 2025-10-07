‘Tôi đã làm tất cả mọi thứ để rời MU’ 07/10/2025 07:29

(PLO)- Dean Henderson tuyên bố "Tôi đã làm tất cả mọi thứ để rời MU" sau khi anh không thể chiếm được suất bắt chính của thủ môn David De Gea.

Dean Henderson được đánh giá là thủ môn hàng đầu sau khi ra mắt MU hoàn hảo vào năm 2020, nhưng sự nghiệp của thủ môn này đã đi theo một con đường rất khác kể từ đó. Henderson tuyên bố, "tôi đã làm tất cả mọi thứ để rời MU".

Senne Lammens đã có màn ra mắt đầy hứa hẹn tại Manchester United vào cuối tuần trước khi lần đầu tiên giúp "quỷ đỏ" giữ sạch lưới mùa này trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, nhưng như lịch sử đã chứng minh, một màn ra mắt ấn tượng không phải lúc nào cũng đảm bảo một suất đá chính thường xuyên ở đội một. Đây là bài học mà cựu thủ môn Dean Henderson của Manchester United đã phải trả giá đắt.

Sau màn ra mắt ấn tượng cho MU trong trận đấu tại League Cup với Luton năm 2020, Henderson được kỳ vọng sẽ mang đến những điều lớn lao. Nhiều người, bao gồm cả HLV Ole Gunnar Solskjaer lúc bấy giờ, đều coi Henderson không chỉ là thủ môn số 1 trong tương lai của MU, mà còn là thủ môn số 1 của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cả hai dự đoán này đều không thành hiện thực.

Với việc David de Gea chắc chắn là thủ môn số một của MU, Henderson gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Sau đó, Henderson úp mở rằng ban lãnh đạo MU không giữ lời hứa trao suất bắt chính cho anh và thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của anh tại Old Trafford đã bị "lãng phí".

Sau khi gia nhập học viện đào tạo trẻ của MU vào năm 2011, Henderson có những bước đi đầu tiên trên con đường bóng đá chuyên nghiệp dưới dạng cho mượn tại Stockport County. Tuy nhiên, bước đột phá của Henderson đến tại Sheffield United, nơi màn trình diễn xuất sắc của anh trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2019 - 2020 khiến MU phải gọi anh trở lại CLB.

Thủ môn Dean Henderson khẳng định, "tôi đã làm tất cả mọi thứ để rời MU". ẢNH: EPA

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Sau màn ra mắt MU mà Henderson mô tả là "trong mơ", anh đã có 26 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải 2020 - 2021. "Tôi đã mơ về điều này cả đời!", Dean Henderson viết trên mạng xã hội sau lần đầu tiên khoác áo đội 1 MU, "Cảm giác thật khó tin khi được ra mắt CLB tôi yêu! Giữ sạch lưới và một chiến thắng nữa là tuyệt vời!!!"

Tuy nhiên, khi mùa giải 2021/22 bắt đầu, rõ ràng là De Gea sẽ không rời đi và vẫn giữ được vị thế là sự lựa chọn hàng đầu, điều này khiến Henderson thất vọng một cách dễ hiểu.

"Ngồi đó và lãng phí 12 tháng thực sự là tội ác, ở tuổi của tôi. Tôi đã rất tức giận", Henderson chia sẻ với talkSPORT vào năm 2022, "Tôi từ chối rất nhiều lời đề nghị cho mượn hấp dẫn vào mùa hè năm ngoái vì lý do được hứa hẹn cho vị trí thủ môn số 1, và họ không cho tôi ra đi. Thật bực bội".

Henderson đã tự quyết định số phận của mình, vội vàng sắp xếp một cuộc chuyển nhượng tạm thời đến Nottingham Forest trước khi tân HLV Erik ten Hag đến vào mùa hè năm 2022. "Tôi thực sự không muốn HLV đến và thấy tôi tập luyện vì tôi biết ông ấy có thể muốn giữ tôi lại", Henderson giải thích, "Vì vậy, tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ trước khi rời đi vào mùa giải.

Tôi đã nói với tất cả các cấp quản lý của Manchester United rằng tôi cần phải đi và chơi bóng đá. Tôi không muốn ở đây để đóng vai trò phụ. Và mọi chuyện diễn ra như vậy nên tôi gần như đã rời đi trước khi HLV mới bước vào và tôi đã không nói chuyện với ông ấy kể từ đó".

Tại City Ground, Dean Henderson cuối cùng cũng có được nhiều thời gian ra sân thi đấu mà anh hằng mong ước. Tuy nhiên, một chấn thương đùi bất ngờ khiến Dean Henderson phải ngồi ngoài trong nửa sau của mùa giải, phá vỡ những bước tiến mà cuối cùng anh đã bắt đầu đạt được.

Sau khi chuyển hẳn sang Crystal Palace vào năm 2023, ban đầu Henderson chia sẻ nhiệm vụ thủ môn với Sam Johnstone. Tuy nhiên, đến mùa giải 2024 - 2025, Henderson thực sự tạo được dấu ấn, đảm bảo vị trí thủ môn số một của Crystal Palace.

Dean Henderson kết thúc mùa giải với phong độ đỉnh cao, cản phá thành công một quả phạt đền trong chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ của Crystal Palace trước Manchester City ở trận chung kết FA Cup mùa trước. Giờ đây, Henderson là một nhân tố chủ chốt trong đội hình Crystal Palace khi CLB bước vào hành trình chinh phục cúp châu Âu đầu tiên tại Conference League mùa này.

MU hẳn đang hối hận vì quyết định để Henderson ra đi, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Người cản đường anh, David de Gea, cũng rời MU cùng mùa hè năm đó, và người kế nhiệm De Gea, Andre Onana, đã trải qua hai năm đầy khó khăn trước khi được cho mượn đến Trabzonspor vào tháng trước.

Trong những tuần tiếp theo, Altay Bayindir được giao nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống tại MU, nhưng không thành công. Tuy nhiên, vẫn còn một tia hy vọng le lói cho MU. Tân binh mùa hè Lammens đã tạo ấn tượng đầy hứa hẹn trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, với một vài pha cứu thua quan trọng, giúp MU có trận giữ sạch lưới đầu tiên trong mùa giải.

Thủ môn người Bỉ này có màn debut nổi bật tại MU với sự bình tĩnh, cả khi cầm bóng lẫn khi đối mặt với những cú sút, và dường như đang trên đường khẳng định mình là thủ môn số 1 của MU. Nhưng như câu chuyện cảnh báo của Henderson đã chỉ ra, một khởi đầu tích cực của Lammens không đảm bảo được điều gì...