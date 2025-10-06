Sesko gửi lời động viên đến MU 06/10/2025 13:39

Benjamin Sesko đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho MU trong chiến thắng trước Sunderland trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Premier League. Đây là bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp của Sesko. Sau trận đấu, Sesko gửi lời động viên đến MU.

Mason Mount đã mở tỷ số 1-0 cho MU tại Old Trafford, giúp đội quân của Ruben Amorim trở lại mạnh mẽ sau trận thua 1-3 trước Brentford. Quỷ Đỏ giờ đây sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tinh thần phấn chấn sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland.

Nhiều thành viên của đội hình MU, bao gồm cả Sesko, sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia trong hai tuần tới trước khi tập trung trở lại tại trung tâm huấn luyện Carrington cho trận đấu với Liverpool tại Premier League trên sân khách Anfield vào cuối tháng này. Sesko sẽ chơi cho tuyển Slovenia trong các trận vòng loại World Cup 2026 với Kosovo và Thụy Sĩ trong những tuần tới.

Benjamin Sesko gửi lời động viên đến MU. ẢNH:MEPA

Sau màn trình diễn nổi bật trước Sunderland, tiền đạo Sesko đã chia sẻ một thông điệp tới 1,5 triệu người theo dõi mình trên Instagram khi anh gửi lời động viên tới Manchester United, tờ Mirror (Anh) bình luận. "Thật là một cảm giác tuyệt vời! Một bàn thắng tại Stretford End và ba điểm nữa," Sesko viết trên Instagram, "Hãy cùng nhau phát huy điều này. Khao khát nhiều hơn nữa!".

Kể từ khi chuyển đến MU từ RB Leipzig vào mùa hè vừa qua, Sesko đã ghi hai bàn, cả hai đều diễn ra trong hai trận đấu gần nhất với Brentford và Sunderland. Tiền đạo 22 tuổi Sesko giờ đây sẽ rất muốn duy trì đà phong độ này khi MU đối đầu với Liverpool trong trận đấu tiếp theo.

Sesko cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của anh sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho MU tại Old Trafford. Mặc dù bàn thắng này là một cột mốc cá nhân đối với tiền đạo này, Sesko vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội bóng giành trọn ba điểm trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

"Thật tuyệt vời, bầu không khí sau bàn thắng là điều tôi luôn mơ ước. Hy vọng tôi có thể tiếp tục như thế này", Sesko chia sẻ, "Bàn thắng này chắc chắn là quan trọng với tôi. Nhìn chung, đối với toàn đội, chiến thắng này thậm chí còn quan trọng hơn. Khi bạn có lợi thế như vậy, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy thoải mái. Chúng tôi tập luyện mỗi tuần, cố gắng biết mình nên ở đâu trong mọi tình huống. Chúng tôi đang ngày càng tiến bộ hơn".