MU không nên ký hợp đồng với De Jong 06/10/2025 12:39

(PLO)- Cựu HLV đội trẻ Barcelona Oscar Garcia khuyên MU không nên ký hợp đồng với De Jong, mục tiêu mà "quỷ đỏ" đã theo đuổi suốt nhiều năm nhưng bất thành.

MU đã theo đuổi Frenkie de Jong trong nhiều năm, nhưng Quỷ đỏ đã bị một cựu HLV của Barcelona đưa ra lời cảnh báo. Theo đó, cựu HLV đội trẻ Barcelona khuyên MU không nên ký hợp đồng với De Jong vì tiền vệ người Hà Lan này được trả lương quá cao.

Manchester United đã được đồn đoán muốn chiêu mộ tiền vệ De Jong kể từ khi Erik ten Hag dẫn dắt "quỷ đỏ" vào năm 2022 và xác định người đồng hương Hà Lan là mục tiêu ưu tiên. Ten Hag rất mong muốn được tái hợp với De Jong tại MU sau quãng thời gian cả hai thành công cùng Ajax.

Có nhiều nguồn tin cho rằng Barca sẵn sàng bán ngôi sao người Hà Lan. Tuy nhiên, với quyết tâm ở lại Tây Ban Nha, De Jong đã từ chối Manchester United. Ba năm sau, De Jong sắp hết hạn hợp đồng với Barca, điều này có nghĩa là anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2026 trừ khi đội bóng xứ Catalan cố gắng bán anh vào tháng 1 sang năm.

Garcia khuyên MU không nên ký hợp đồng với De Jong. ẢNH: EPA

Do đó, De Jong có thể sớm trở lại tầm ngắm của MU nếu HLV Ruben Amorim, hoặc bất kỳ ai đang nắm quyền tại "quỷ đỏ" vẫn xem anh là mục tiêu. Đáng chú ý, MU vẫn thiếu một mẫu tiền vệ như De Jong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, Oscar Garcia đã khuyên MU không nên ký hợp đồng với De Jong.

Oscar Garcia lập luận rằng mặc dù De Jong là một cầu thủ tài năng, nhưng mức lương của anh không xứng đáng. Phát biểu trên chương trình Què t'hi Jugues của Cadena SER, Oscar Garcia nói: "Tôi nghĩ De Jong giỏi hơn những gì bạn nói và tệ hơn những gì cậu ấy được trả lương để làm việc.

De Jong là một cầu thủ giỏi, nhưng không phải mẫu cầu thủ điển hình mà chúng tôi vẫn thường có ở vị trí đó, trước hàng phòng ngự. Và cậu ấy cũng không đủ quyết đoán để xứng đáng trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất. Thông thường, những người được trả lương cao nhất là những người quyết định trận đấu. Đúng, De Jong là một cầu thủ rất giỏi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể quyết định trận đấu".

De Jong là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Barcelona, chỉ có Robert Lewandowski nhận lương cao hơn. Theo SPORT (Tây Ban Nha), chủ tịch Barcelona Joan Laporta muốn duy trì các điều khoản trong hợp đồng hiện tại của De Jong nếu anh ở lại CLB.

Bất chấp những lời chỉ trích của Oscar Garcia, De Jong đã có khởi đầu mùa giải tốt với bảy lần ra sân ở La Liga và Champions League. Barca hiện đang đứng thứ hai tại La Liga, kém đội đầu bảng Real Madrid hai điểm sau trận thua sốc Sevilla 4-1 vào đêm qua và rạng sáng nay 6-10.

United đã được liên hệ với một loạt tiền vệ hàng đầu vào mùa hè nhưng không thể bổ sung lực lượng cho vị trí đó. Nếu Amorim vẫn còn dẫn dắt đội bóng vào tháng 1, chắc chắn ông sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh cho khu vực này.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã có thêm thời gian vào thứ Bảy bằng cách dẫn dắt United giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford.