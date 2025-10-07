Câu chuyện về người bán hàng rong được gọi vào đội tuyển Argentina 07/10/2025 12:59

(PLO)- HLV Lionel Scaloni triệu tập cầu thủ bán hàng rong vào đội tuyển Argentina trong một động thái được cho là truyền cảm hứng.

Một cầu thủ từng bán hàng rong đã được triệu tập vào đội tuyển Argentina. HLV Lionel Scaloni đã gây xôn xao khi điền tên một số cầu thủ bất ngờ vào đội hình đội tuyển Argentina cho các trận giao hữu sắp tới với Venezuela và Puerto Rico.

Nhưng chính việc Lautaro Rivero, 21 tuổi, một cựu nhân viên bán hàng rong, được triệu tập vào đội tuyển Argentina đã truyền cảm hứng cho mọi người về một người vươn lên từ nghịch cảnh. Tân binh của đội tuyển Argentina Rivero, trung vệ thuận chân trái, đã lọt vào mắt xanh của River Plate, đội bóng gần đây đã kích hoạt điều khoản mua lại để đưa anh trở lại CLB tham dự FIFA Club World Cup .

Nhưng trước khi nổi tiếng, cuộc sống của Rivero rất khó khăn. Chỉ vài năm trước, Rivero vẫn còn bán alfajores, một loại bánh quy phổ biến ở Nam Mỹ, trên phố để phụ giúp gia đình. Sinh ra và lớn lên tại Moreno (Argentina) cùng năm anh chị em, Rivero bắt đầu sự nghiệp bóng đá CLB địa phương Los Halcones, cách nhà anh vài dãy nhà.

Lautaro Rivero đã dành những ngày đầu sự nghiệp rèn luyện kỹ năng của mình bằng cách chơi bóng ở những bãi đất trống trong khu phố trước khi chuyển đến Villa Luro Norte và La Victoria.

Lautaro Rivero, 21 tuổi, một cựu nhân viên bán hàng rong, được triệu tập vào đội tuyển Argentina. ẢNH: X

Ở tuổi 14, Rivero đã được hệ thống đào tạo trẻ của River Plate chiêu mộ. Rivero chia sẻ trên trang web chính thức của River Plate vào năm 2022: “Mong muốn lớn nhất của tôi là được thấy gia đình mình khỏe mạnh. Tôi muốn mẹ, bố và anh chị em tôi có được mọi thứ họ xứng đáng. Nhờ họ mà tôi mới có thể ở đây (River Plate) và chiến đấu mỗi ngày".

Ban đầu là một tiền vệ cánh trái, với chiều cao 1,85m và thuận chân trái, Rivero đã chuyển sang chơi ở vị trí trung vệ, nơi anh nhanh chóng trở thành cầu thủ nổi bật, thậm chí còn làm đội trưởng của một số đội trẻ. Đến năm 2021, Rivero đã chuyển lên đội dự bị để thi đấu ở các giải đấu thấp hơn của Argentina.

Khi sắp trở thành cầu thủ tự do vào cuối năm 2023, Rivero đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cấp CLB. Năm 2024, Rivero trở thành trụ cột trong hàng phòng ngự cho đội dự bị và lọt vào mắt xanh của HLV Martín Demichelis của River Plate, người đã điền tên anh vào đội hình CLB tham dự Copa Libertadores

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí này, Rivero thấy cơ hội ra sân ở đội một bị hạn chế và tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên bằng cách chuyển sang thi đấu cho CLB Central Cordoba theo dạng cho mượn. Rivero ra mắt Cordoba vào tháng 6 năm ngoái trong trận thua 4-2 trước Talleres dưới thời HLV Lucas González Vélez.

Rivero đá chính hầu hết các trận đấu dưới thời HLV Gonzalez Velez nhưng bị HLV tiếp theo là Omar De Felippe loại khỏi đội hình Cordoba, bỏ lỡ một số trận đấu, bao gồm cả trận chung kết Copa Argentina .

Sự ra đi của Sebastian Valdez và Jonathan Rak đã mở ra cơ hội cho Rivero củng cố vị trí của mình bên cạnh Lucas Abascia, một cầu thủ trụ lại từ đội hình vô địch của Central Cordoba.

Đến năm 2025, Rivero đã trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất Argentina , góp công lớn trong chiến thắng lịch sử 2-1 trước Flamengo tại sân Maracana huyền thoại của Brazil, màn trình diễn đánh dấu anh là cầu thủ chủ chốt của Cordoba.

Trước khi được River Plate gọi lại, Rivero đã ra sân 30 lần, ghi hai bàn và có một pha kiến ​​tạo. Cordoba cũng chơi trọn vẹn tất cả các phút trong sáu trận đấu tại Copa Libertadores của Central Cordoba.

Từ việc bán bánh trên phố đến việc khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Argentina, câu chuyện của Lautaro Rivero là đã truyền cảm hứng về sự kiên cường, tài năng và ước mơ thành hiện thực.