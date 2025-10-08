Vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á: Đội tuyển Indonesia có giành vé dự World Cup 2026? 08/10/2025 10:27

Đêm ngày 8 và rạng sáng 9-10, vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á khởi tranh. Đội tuyển Indonesia kèo dưới hay kèo trên trước chủ nhà Saudi Arabia?

Bảng A: Qatar - Oman (22 giờ ngày 8-10, sân Jassim Bin Ahmad, Qatar).

Bảng B: Saudi Arabia - Indonesia (0 giờ 15, ngày 9-10, sân King Abdullah Sport City, Saudi Arabia).

Vòng play-off là thế tam phân bởi mỗi bảng 3 đội, thua trận đầu tiên thì cơ hội lên ngôi nhất bảng vẫn còn đó. Đội nhất bảng là có vé đi World Cup 2026, còn thua thì tiếp tục trải qua hai vòng Play off nữa.

Đội tuyển Indonesia (trắng) có kết quả đối đầu cực tốt trước Saudi Arabia ở giai đoạn 3 với việc hòa 1-1 tại Jeddah và thắng 2-0 tại Jakarta. Ảnh:AFC

Chạm trán với chủ nhà Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia “không ngán ngại” bởi ở giai đoạn 2 họ có trận hòa 1-1 Saudi Arabia tại Jeddah và về Bung Karno, đội tuyển Indonesia đánh bại đối thủ “những con két xanh” - Green Falcons 2-0.

Tuy nhiên trước trận đấu này HLV Herve Renard của Saudi Arabia quả quyết: “Nếu tôi không bị đứt quãng thời kỳ dẫn dắt tuyển Saudi Arabia thì tôi đã đưa đội có tấm vé chính thức đi World Cup 2026 rồi chứ không phải dự Play off thế này”.

Quay lại Saudi Arabia dẫn đội sang Bung Karno, HLV Herve Renard cùng học trò bị Indonesia đánh bại 2-0, nay là cơ hội đòi nợ. Ảnh:AFC

Thời gian mà HLV Herve Renard đứt quãng với Saudi Arabia tạo ra một sắc màu hiếm có trong cuộc đời nghề nghiệp của bất kỳ nhà cầm quân nào.

Ông dẫn dắt Saudi Arabia dự World Cup 2022, tạo nên địa chấn thế giới khi đánh bại Argentina 2-1. Kết thúc World Cup thì HLV Herve Renard rời Saudi Arabia về quê nhà Pháp dẫn dắt tuyển nữ đá World Cup 2023. Rồi tiếp đến năm 2024, ông lại dẫn dắt tuyển nữ đá Olympic Paris. Thật đúng là cuộc đời huấn luyện của ông lắm sắc màu, từ đội tuyển nam đến nữ dự World Cup rồi Olympic trong 3 năm liên tiếp. Quãng thời gian ấy, nhà cầm quân đình đám Roberto Mancini đến dẫn Saudi Arabia không được lòng các trụ cột, rồi chiến lược trẻ hóa đội tuyển...gặp sóng gió, trong đó có trận hòa 1-1 và thắng khó Trung Quốc 2-1 (giai đoạn 3) là điều khó chấp nhận. Cuối cùng Roberto Mancini ra đi và Herve Renard quay lại.

Đội tuyển Indonesia thiếu tay săn bàn đẳng cấp nên Ole Romeny sẽ phải ra sân dù cần phải dưỡng thương sau lần gãy chân cách đây 4 tháng. Ảnh:AFC

Ngay trận đầu ông trở lại, đội tuyển Saudi Arabia sang Indonesia và bị đại diện Đông Nam Á đánh bại 2-0 với cú đúp của Marselino Ferdinan. Tuy nhiên sau đó HLV Renard cũng đưa đội về thứ 3 để đi đá Play off.

Chuẩn bị cho vòng Play off này, Saudi Arabia có chuyến đến châu Âu đá giao hữu thắng Bắc Macedonia 2-1 và hòa Séc 1-1.

Trong khi đội tuyển Indonesia hòa Lebanon 0-0 và thắng Đài Loan 6-0.

Ba năm nay, bóng đá Saudi Arabia cực chất ở giải nội địa khi làn sóng ngôi sao thế giới đổ về đó cùng việc các CLB của Saudi Arabia như Al Hilal vào vòng 16 đội FIFA Club World Cup, Al Ahli vô địch AFC Champions League Elite. Hai mùa Elite châu Á gần đây, Saudi Arabia có đến 3 đại diện đá giải này. Nhất định đội tuyển Saudi Arabia sẽ được nâng cấp về chất lượng vượt trội so với đội tuyển Indonesia.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sẽ phải thể hiện tinh thần “chiến binh” mới có thể có kết quả tốt với Saudi Arabia, dẫu lần chạm trán gần nhất Indonesia thắng 2-0.

Điều quan trọng là Saudi Arabia do HLV Herve Renard dẫn dắt thì những trụ cột đoàn kết, và chịu đá vì ông thầy Pháp này, chứ không phải “đá văng ghế” như thời Roberto Mancini.

Trong khi đó Indonesia đã phải ghi tên tay săn bàn Ole Romeny vào danh sách và khả năng cao là anh đá chính dẫu tiềm ẩn nguy hiểm vì Ole Romeny gãy chân cách đây 4 tháng, liệu phong độ của Ole Romeny có duy trì hay không. Hàng phòng ngự của Saudi Arabia rất tinh quái, tiểu xảo, chơi rắn.

Tiền đạo Ragnar Oratmangoen đang rớt phong độ, những tiền đạo còn lại như Rafael Struick, Caraka hay Egy Maulana chỉ đẳng cấp... trung bình ở trạc tuổi U-23 Đông Nam Á mà thôi. HLV Kluivert có quá ít lựa chọn ở hỏa lực. Trong khi đó tuyến phòng ngự và giữa sân của Indonesia là ổn với những gương mặt nhập tịch, tuy nhiên độ kết dính và liền lạc, tạo đột biến sẽ không bằng Saudi Arabia.

Đội hình dự kiến của hai đội:

Đội tuyển Indonesia (4-2-3-1) : Maarten Paes; Kevin Diks, Rizky Ridho, Jay Idzes, Calvin Verdonk; Joey Pelupessy, Thom Haye; Miliano Jonathan, Ricky Kambuaya, Dean James; Ole Romeny

Saudi Arabia (4-4-2) : Al-Aqidi; Al-Amri, Boushal, Al-Tambaakti, Al-Harbi; Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali; Al-Shehri, Al-Buraikan.

Dự đoán: Saudi Arabia thắng 3-1.

+ Qatar - Oman: Cuộc so tài của hai ông thầy đình đám

Đây là “cuộc nội chiến” trên băng ghế chỉ đạo của những nhà cầm quân đến từ bán đảo Iberia. Oman do HLV Carlos Queiroz (Bồ Đào Nha), cựu cánh tay mặt của Sir Alex thời hoàng kim của MU dẫn dắt. Còn Qatar do cựu HLV tuyển Tây Ban Nha, Real Madrid, ông Julen Lopetegui dẫn dắt. Thế hệ tuyển Qatar trông như no say danh hiệu với 2 danh hiệu vô địch châu Á cấp đội tuyển (2019 và 2023), sau đó lại tuột dài ở vòng loại World Cup 2026.

Qatar thắng hay không thắng Oman phụ thuộc vào cách thể hiện của chính họ. Đội hình Qatar có chất lượng, bản lĩnh cực cao, kinh nghiệm trận mạc đầy mình. 4 năm qua, Qatar tham dự nhiều giải lớn như World Cup 2022, Asian Cup, Copa America, Gold CONCACAF Cup.

Giải vô địch Qatar chất lượng hơn Oman. HLV Carlos Queiroz từ khi ra riêng, rời MU làm thuyền trưởng nhiều đội tuyển nhưng không thành công.

Dự đoán Qatar thắng 1 bàn cách biệt.