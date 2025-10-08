Đội tuyển Indonesia đại chiến Saudi Arabia cho tham vọng World Cup 08/10/2025 17:43

Vào rạng sáng ngày 9-10, đội tuyển Indonesia sẽ hành quân đến sân khách để đối đầu với Saudi Arabia, một trận đấu là bước ngoặt quan trọng cho hành trình chinh phục giấc mơ vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá xứ Vạn đảo.

Với vị trí thứ 119 trên bảng xếp hạng FIFA, dĩ nhiên đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Saudi Arabia đang đứng thứ 59 và từng ba lần giành vé dự World Cup trong bốn kỳ gần nhất. Nhưng người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo có lý do để tin vào điều kỳ diệu. Họ không chỉ vì sự tự tin của thầy trò HLV Patrick Kluivert đang lên cao, mà còn bởi trong hai lần chạm trán trước đó ở vòng loại thứ ba, Indonesia đã khiến đội bóng Tây Á hùng mạnh này phải chùn bước.

Ở trận lượt đi trên đất Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia đã cầm hòa 1-1 trong thế trận đầy quả cảm. Đến lượt về, tại chảo lửa Gelora Bung Karno, họ thậm chí còn giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tài năng trẻ Marselino Ferdinand, một chiến công được xem là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Indonesia. Từ vị thế kẻ yếu, bóng đá Indonesia sau chiến dịch nhập tịch cầu thủ mạnh mẽ dần khẳng định họ xứng đáng được đứng ngang hàng với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Đội bóng lớn Saudi Arabia đã từng ôm hận khi thua Indonesia 1-2 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: AFC.

Sức mạnh của đội tuyển Indonesia tiếp tục được nâng tầm với làn sóng cầu thủ kiều xuất sắc từ châu Âu. Những cái tên như Kevin Diks, Dean James, Joey Pelupessy, Ole Romeny và Miliano Jonathans đã giúp họ thay đổi diện mạo toàn diện. Nếu như trước đây Indonesia thường bị đánh giá là thiếu tổ chức và kinh nghiệm quốc tế, thì giờ đây họ có một đội hình kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ, tốc độ và bản lĩnh.

Trong số đó, Romeny đang là cái tên gây nhiều chú ý nhất. Tiền đạo sinh năm 2000 này đang có phong độ ấn tượng với ba bàn thắng chỉ sau bốn trận cho đội tuyển quốc gia. Sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và dứt điểm đa dạng, Romeny mang đến một làn gió mới cho hàng công Indonesia. Tuy nhiên, việc anh mới bình phục chấn thương gân kheo khiến Kluivert có thể phải tính toán kỹ lưỡng để tránh rủi ro.

Ở tuyến giữa, Joey Pelupessy từng khoác áo Sheffield Wednesday được xem là “lá chắn thép” giúp cân bằng lối chơi. Anh không chỉ giỏi đánh chặn mà còn có khả năng phát động tấn công nhanh, giúp đội tuyển Indonesia chuyển trạng thái linh hoạt trước những đối thủ mạnh. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Miliano Jonathans đang thi đấu cho Vitesse Arnhem (Hà Lan) mang đến tốc độ và khả năng đột phá cực tốt ở hai biên, yếu tố có thể khiến hàng phòng ngự của Saudi Arabia gặp nhiều khó khăn.

HLV Kluivert có nhiều học trò gốc châu Âu sẽ giúp đội tuyển Indonesia ngày càng mạnh mẽ hơn. Ảnh: AFC.

Hàng thủ của đội tuyển cũng chứng kiến sự cải thiện rõ rệt với bộ đôi hậu vệ cánh Kevin Diks và Dean James, cả hai đều đang chơi bóng tại châu Âu. Sự có mặt của họ giúp củng cố khả năng phòng ngự và triển khai bóng từ tuyến dưới một cách mạch lạc hơn, thay vì chỉ dựa vào những pha chuyền dài như trước. Chính sự hiện diện của những cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế đã biến Indonesia thành một tập thể gắn kết, không còn dễ bị cuốn vào lối chơi thể lực của các đội Tây Á.

Trước trận đấu, HLV Kluivert khẳng định đội tuyển của ông đã sẵn sàng cho thử thách lớn. Nhà cầm quân người Hà Lan hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc đối đầu này: “Chúng tôi không e sợ bất cứ ai. Các cầu thủ biết rằng họ đang mang trên vai niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi đã từng thắng Saudi Arabia, và chúng tôi có thể làm lại điều đó”.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng không thể chủ quan. Dù sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm, phần lớn cầu thủ của họ vẫn thi đấu tại giải vô địch trong nước. Đáng chú ý đội bóng Tây Á đang trong quá trình làm mới, tập trung vào việc xây dựng thế hệ kế cận sau khi nhiều trụ cột World Cup 2022 rút lui. Những gương mặt như Salem Al-Dawsari hay Firas Al-Buraikan vẫn là trụ cột, nhưng Saudi Arabia đang chịu áp lực phải chứng minh rằng họ vẫn giữ được đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Saudi Arabia gánh nặng áp lực hơn so với đội tuyển Indonesia ở sân chơi lớn. Ảnh: AFC.

Cục diện bảng B khiến trận đấu này trở nên đặc biệt quan trọng. Với chỉ sáu đội tranh ba suất trực tiếp đến World Cup, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến cánh cửa khép lại. Đội tuyển Indonesia hiểu điều đó hơn ai hết. Và 1 điểm có thể là thành công, nhưng chiến thắng dù chỉ là mong manh, sẽ mở ra cơ hội lịch sử.

Tại Jakarta và khắp các thành phố lớn, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi. Hàng ngàn cổ động viên đã đăng ký bay sang Riyadh để tiếp lửa cho đội nhà. Không khí bóng đá lan tỏa khắp nơi, từ những quán cà phê nhỏ đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Sau nhiều năm kiên nhẫn và tái thiết, bóng đá Indonesia dường như đã tìm thấy một bản sắc mới: tự tin, kỷ luật và đầy khát vọng.

Với những gì đã thể hiện trong suốt vòng loại, đội tuyển có lý do để tin rằng họ không còn là “chiếu dưới”. Và nếu có thể duy trì phong độ, sự tập trung và tinh thần chiến đấu, đội tuyển Indonesia có khả năng tạo nên một cơn địa chấn nữa trên đất Ả Rập, giống như họ từng làm ở Gelora Bung Karno cách đây không lâu.