Lãnh đạo bóng đá Malaysia bị yêu cầu chịu trách nhiệm và từ chức 08/10/2025 13:18

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức công bố tài liệu nêu chi tiết toàn bộ kết quả điều tra liên quan đến vụ làm giả giấy tờ đăng ký của 7 cầu thủ di sản.

Hành vi sử dụng giấy tờ nhập tịch giả được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, đe dọa nghiêm trọng uy tín của FAM và hình ảnh bóng đá nước này trên trường quốc tế.

FIFA xác nhận rằng cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng đã phát hiện nơi sinh của ông bà các cầu thủ bị thay đổi có chủ đích trên giấy tờ nộp cho cơ quan quản lý. Những địa điểm gốc ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan đã bị sửa thành Malaysia, nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận đây là hành vi “giả mạo tài liệu để lách luật về tư cách cầu thủ”, đồng thời tuyên án phạt nặng cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Phán quyết được ban hành ngày 26-9, và đến đầu tuần này, FIFA tiếp tục công bố tài liệu đầy đủ, nêu rõ bằng chứng, lập luận pháp lý và quá trình điều tra, khiến vụ việc càng thêm bùng nổ.

Một ngày sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia gặp rắc rối khi bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: CCT.

Nhà phê bình thể thao kỳ cựu Datuk Pekan Ramli của Malaysia đã lên tiếng chỉ trích gay gắt FAM, cho rằng cơ quan này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho “vết nhơ đáng xấu hổ” này: “Không cần ai yêu cầu, những người liên quan đến thảm họa này cần tự giác từ chức. Khi đã là lãnh đạo, bạn phải biết chịu trách nhiệm cho thất bại của mình”.

Pekan nhấn mạnh, một tổ chức muốn lấy lại niềm tin phải bắt đầu bằng sự trung thực và dũng cảm đối diện với sai lầm: “Nếu chuyện này xảy ra ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, có lẽ họ đã chọn cách cực đoan hơn, nhưng chúng ta không cần điều đó. Chỉ cần họ rút lui một cách có trách nhiệm để FAM có thể bắt đầu lại từ đầu”.

Theo ông Pekan, việc thay đổi ban lãnh đạo là điều cấp thiết để “làm trong sạch hình ảnh bóng đá Malaysia” và khôi phục niềm tin của người hâm mộ cũng như các bên liên quan.

Tổ chức FAM đang phải đối diện với nguy cơ bị trừng phạt bổ sung. Ảnh: NST.

Và trước việc FAM tuyên bố nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA, Pekan Ramli bày tỏ hoài nghi và cảnh báo rằng đừng kéo dài thêm nỗi xấu hổ: “FAM không nên lãng phí thời gian và tiền bạc. Họ muốn kháng cáo điều gì? Giảm nhẹ án phạt hay lật ngược quyết định của FIFA? Chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng FIFA đã điều tra kỹ lưỡng trước khi ra phán quyết”.

Theo quy định, FAM có ba ngày kể từ khi nhận thông báo để nộp đơn kháng cáo, và năm ngày tiếp theo để trình bày bản tóm tắt chi tiết. Tuy nhiên, Pekan cho rằng khả năng thành công của kháng cáo là rất thấp, trừ khi FAM có bằng chứng tuyệt đối thuyết phục: “Nếu FAM thực sự có tài liệu xác thực để chứng minh FIFA sai, họ có thể thử. Nhưng nếu không, việc kháng cáo chỉ làm tổn hại thêm danh tiếng của đất nước”.

Vụ bê bối lần này đang khiến FAM chịu tổn thất nặng nề về tài chính và còn đe dọa toàn bộ chiến lược phát triển bóng đá Malaysia, vốn đang trong giai đoạn chuyển mình sau những năm dài chật vật. Giới chuyên môn nhận định FAM cần một cuộc cải tổ sâu rộng ở cấp lãnh đạo và trong toàn bộ hệ thống quản trị lẫn kiểm soát hồ sơ cầu thủ.

Các quan chức bóng đá Malaysia bị yêu cầu từ chức khi để xảy ra vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: CCT.

“Bóng đá Malaysia cần bắt đầu lại, từ sự minh bạch, từ lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm”, chuyên gia Pekan Ramli kết luận, “Chúng ta có thể vấp ngã, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy và học từ sai lầm này”.

Trong khi đó, dư luận Malaysia tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến kháng cáo của FAM, một cuộc chiến để bảo vệ danh dự, cũng là để trả lời cho câu hỏi lớn hơn: liệu bóng đá Malaysia có đủ dũng khí để xóa đi và làm lại từ đầu?