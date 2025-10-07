HLV Ishii giải thích lý do không gọi Theerathon và Dangda 07/10/2025 16:07

(PLO)-Theerathon và Dangda vẫn là hai cầu thủ hiệu quả nhất đội nhưng HLV Ishii không gọi vì lý do này...

Tuyển Thái Lan tập trung để chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2027 với hai trận gặp Đài Loan lượt đi và về lần lượt ngày 9 và 14-10. Fan Thái kêu gọi HLV Masatada Ishii gọi Theerathon và Dangda lên tuyển nhưng không được.

HLV M.Ishii của tuyển Thái Lan giải thích "Theerathon và Dangda vẫn có thể đóng góp hiệu quả nhất cho đội tuyển Thái Lan ngay thời điểm hiện nay, nhưng tôi đã quyết định tuyển Thái Lan cần trẻ hóa. Với việc gặp Đài Loan 2 trận, đó là cơ hội để Thái Lan đưa cầu thủ trẻ vào trui rèn và tích lũy kinh nghiệm".

Chanathip đang lấy lại phong độ cao, còn Theerathon và Dangda nhường cơ hội cho đàn em. Ảnh: AFC

Chiến lược gia Nhật Bản của tuyển Thái Lan cũng cho báo chí biết rằng, ông cũng đã họp bàn với các ban chuyên môn của LĐBĐ Thái Lan nếu đội tuyển Thái Lan lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 thì chưa trẻ hóa, tuy nhiên việc Thái Lan sớm bị loại thì đây là lúc cần trẻ hóa.

Tuyển Thái Lan tập trung đợt này để đá hai trận với Đài Loan cũng thiếu vắng tiền đạo Jaided Supachai vì chấn thương, tuy nhiên Dangda vẫn không được gọi.

Trong số các cựu binh thế hệ cựu trào, HLV Ishii chỉ gọi mỗi Chanathip, nhạc trưởng tuyển Thái Lan đang lấy lại phong độ cực cao thời gian gần đây trong màu áo đội tuyển Thái Lan lẫn CLB Pathum Utd. Chanathip vừa là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội tuyển Thái Lan vừa thủ lĩnh chuyên môn trên sân với vai trò nhạc trưởng kiến tạo, tấn công, tổ chức tấn công và ghi bàn rất bén nhọn.

Khả năng tham dự VCK Asian Cup 2027 của Thái Lan không quá 50% khi lượt đi họ đã để thua Turkmenistan 1-3. Bảng D là cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất giữa Thái Lan và Turkmenistan, hai đội còn lại Đài Loan và Sri Lanka quá yếu.