FAM trách móc FIFA 08/10/2025 12:05

Với bóng đá Malaysia việc nhập tịch cầu thủ đã tiến hành hơn hai thập niên nay rồi, nhưng bây giờ FAM trách móc FIFA.

Bóng đá Malaysia gần 2 thập niên qua đã có quá nhiều trường hợp nhập tịch dạng di sản lẫn không di sản. Dạng không di sản như kiểu Nguyễn Xuân Son của Việt Nam, dạng di sản là các cầu thủ có ông bà nội sinh ra ở quốc gia nhập tịch.

Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt. Ảnh:Bola

Trong quá khứ, LĐBĐ Malaysia (FAM) có rất nhiều cầu thủ nhập tịch dạng di sản như Matthew Davis, Dominic Tan, Daniel Ting, Daniel Amir, Darren Lok, Fergus Tierney, Corbin Ong, Dions Cool... trải dài gần 2 thập niên qua đều có lý lịch, ông bà, cha mẹ rõ ràng. Điều này thì FAM nói riêng, các phòng ban và Cục đăng ký quốc tịch đã rõ ràng và rành việc.

Ấy vậy mà khi FAM bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phát giác làm sai lệch hồ sơ nhập tịch đến 7 tuyển thủ thì họ lại ngây ngô đến buồn cười rồi FAM trách móc FIFA, cãi chày cãi cối.

FAM lập luận rằng, họ không hề nhận được lý lịch gốc, trong đó có nơi sinh của ông bà 7 cầu thủ (?). FAM còn tỏ ý trách móc FIFA không cung cấp hồ sơ gốc 7 tuyển thủ trên cho FAM. Đến nay thì có lẽ “cạn lời” với cách ngây ngô, đổ thừa của FAM và có ý quy trách nhiệm cho FIFA.

Lịch sử gần 20 năm qua, các đội tuyển Malaysia và nhiều CLB, trong đó dẫn đầu là CLB Johor Darul Tazim của ông Hoàng Ismail liên tục nhập tịch từ cầu thủ di sản cho đến nhập tịch thuần túy. Vậy mà bây giờ họ tỏ ra ngây ngô, không thạo việc, “lỗi kỹ thuật” lại làm làm lệch cùng lúc 7 hồ sơ quan trọng nhất, những cầu thủ chất lượng nhất của đội tuyển Malaysia.

FAM đang nhờ Cục Hộ tịch hỗ trợ ở điểm này, cái chính là để nói rằng, họ không được cung cấp hồ sơ gốc (?).

Cách FAM trách móc FIFA là rất thất vọng ở một đội tuyển quá rành việc nhập tịch, lại có rất nhiều quan chức cao cấp làm việc ở AFC và thậm có ông Chủ tịch danh dự FAM là ông Hamidin Amin đang là Ủy viên Ban chấp hành FIFA.