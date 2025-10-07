FIFA chỉ ra FAM gian lận hồ sơ, "ngày tận thế" cho bóng đá Malaysia 07/10/2025 08:52

(PLO)- FIFA chỉ ra sự gian dối, cố tình sai lệch hồ sơ, bóng đá Malaysia bị xem là đến ngày... tận thế.

FIFA chỉ ra hàng loạt sai lệch hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang bị án kỷ luật của FIFA.

FIFA chỉ ra trực tiếp cách này thì bóng đá Malaysia đang phải đối mặt án phạt cực nặng. Theo đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã cố tình làm sai lệch hồ sơ để cho cầu thủ trở thành dạng di sản (có dòng máu Malaysia) đủ điều kiện nhập tịch.

Hồ sơ ông bà và nơi sinh của những tuyển thủ bị FIFA chỉ ra là cố tình làm sai lệch.

Nói cụ thể là FIFA chỉ ra việc gian lận của Malaysia, cố tình làm sai lệch hồ sơ để đủ điều kiện nhập tịch.

Chẳng hạn như cầu thủ Hector Hevel từng tuyên bố với hãng thông tấn quốc gia Malaysia - Bernama là ông nội anh là người sinh ra tại Melaka (Malaysia). Tuy nhiên, điều tra của FIFA về hồ sơ gốc của cầu thủ Hà Lan này cho thấy ông nội của Hector Hevel sinh ra tại The Hague, Hà Lan.

Tương tự như thế là Jon Irazabal cũng bị phù phép hồ sơ về ông nội của hậu vệ này sinh ra tại Kunching, bang Sarawak, trong khi ông nội của anh sinh ra tại làng Villa de Guernica, Tây Ban Nha.

Quy chế FIFA chỉ ra sai phạm nghiêm trọng của FAM.

Hồ sơ của FIFA chỉ ra những cầu thủ khác như Gabriel Palmera, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Machuca, Joao Fegueiredo đều vi phạm khoản 22 của Kỷ luật FIFA.

FIFA cũng đã chính thức công bố qua đề nghị Cơ quan phòng chống gian lận Malaysia rằng, cơ quan này có mong muốn xác định có chăng cơ quan chức năng của Malaysia đã nhận được hồ sơ, nơi sinh gốc của ông bà những cầu thủ nhập tịch bị sai lệch hồ sơ này từ FIFA trước đó.

HLV Peter Cklamovski có còn tinh thần chỉ đạo các học trò? Ảnh: AFC.

Rõ ràng cách đề nghị của cơ quan chống gian lận của Malaysia yêu cầu chính đáng để qua đó mới xác định được có gian dối hay vô tình.

Kiểu này cho thấy cánh cửa cho tuyển Malaysia tiếp tục đá vòng loại Asian Cup 2027 đã hầu như đóng sập.

Báo chí Malaysia sáng 7-10 đều nhận định, rắc rối cực nặng đang giáng xuống toàn bộ nền bóng đá Malaysia, nhất là FAM.

Rõ ràng FIFA chỉ ra những gian lận cho thấy FAM đã chủ động gian lận, sai lệch hồ sơ chứ không phải lỗi kỹ thuật.

Ngày 9-10, tuyển Malaysia làm khách trước Lào, ngày 14-10 về sân nhà tiếp lại tuyển Lào.

Tuy nhiên “giá treo cổ” đang trên đầu không chỉ đội tuyển Malaysia mà cả nền bóng đá nước này.

Hãy chờ sự biện minh của lãnh đạo guồng máy bóng đá Malaysia ra sao?