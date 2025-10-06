Hai thủ môn của đội tuyển Malaysia bất ngờ ngã bệnh trước khi sang Lào 06/10/2025 20:22

(PLO)-Đội tuyển Malaysia kịp thời bổ sung hai thủ môn khác ngay trong ngày 6-10 trước khi đội sang Lào.

Hai thủ môn Haziq Nadzli và Azri Ghani bỗng dưng ngã bệnh không cùng đội tuyển Malaysia bay sang Vientiane đá trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Lào tối 9-10.

Bóng đá Malaysia nói chung và đội tuyển Malaysia nói riêng liên tục có những bất ngờ thật khó đỡ.

Liệu hai thủ môn này đã cảm nhận được điều gì trước tai họa đang chuẩn bị giáng xuống đội tuyển nước này sau khi 7 tuyển thủ nhập tịch dạng di sản bị sai lệch hồ sơ đang chịu án phạt của FIFA?

HLV P.Cklamovski của đội tuyển Malaysia kịp thời thay thế hai thủ môn ngã bệnh. Ảnh:AFC

Điều đáng nói là cả thủ môn số 2 và 3 của đội tuyển Malaysia ngã bệnh cùng lúc lại rơi vào đúng ngày 6-10, ngày đội tuyển Malaysia bay sang Lào.

HLV Peter Cklamovski cũng kịp chống đỡ bằng việc gọi hai thủ môn khác thay thế là Sikh Izhan của Selangor và Suhaimi Hussin của Terengganu.

Việc thay thế bất ngờ này đã được trang web của LĐBĐ Malaysia đăng tải.

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Vientiane, ngay sau khi về khách sạn ổn định, toàn đội đã ra sân tập luyện.

Một diễn tiến khác cho biết nhiều khả năng hậu vệ cánh Gabriel Palmero, một trong bảy cầu thủ bị FIFA trừng phạt sẽ được thoát án phạt. Gabriel Palmero đang chơi cho CLB hạng ba của Tây Ban Nha Salanica. Hậu vệ trái này không giống những trường hợp sáu tuyển thủ khác. Gabriel Palmera đã đá cho tuyển Malaysia được bốn trận, trong khi nhóm 6 cầu thủ còn lại ra quân trận thắng Việt Nam là trận đầu và bị trừng phạt.

Trên trang xã hội của mình, Gabriel Palmero đăng dòng trạng thái đầy phấn khích vì anh rất hy vọng được xóa án vì hồ sơ của anh hợp pháp (?).

Bóng đá Malaysia trong thời gian qua có nhiều biến động, ngoài việc bị FIFA trừng phạt, thì đầu năm nay có đến 4 cầu thủ bị kẻ lạ mặt tấn công, trong đó có ba tuyển thủ Malaysia.

Tuyển thủ Faisal Halim là người bị nặng nhất khi gương mặt của anh bị biến dạng sau khi bị kẻ thủ ác tạt acid tại bãi đỗ xe của siêu thị tại Kuala Lumpur.

Trong đợt tập trung lần này, Faisal Halim được gọi và anh cùng có mặt tại Lào. Ngoài ra, tuyển thủ Rasid Safawi cũng được gọi.